Nem mindene a bohóckodás: Szépréthy Roland exkluzív interjút adott a Borsnak – videó

Szépréthy Roland a Megasztár új műsorvezetőjeként köszön vissza a tévéképernyőről szombat esténként. Egyelőre a válogatók alatt a színfalak mögött lazítja le a versenyzőket a bohókás stílusával, hamarosan pedig az élő show-kban próbálhatja ki magát. Megosztó személyiség, aki bízik benne, hogy a tehetségkutató színpadán megmutathatja szerethetőbb arcát is. Most pedig a Borsnak adott exkluzív interjút, amiben beengedi a nézőket az „álarc” mögé.

Szépréthy Roland Megasztáros műsorvezetőként mutatja meg új arcát (Fotó: Markovics Gábor)

Gyerekszínészből a Megasztár színpadára

„Két oldalam van. Van a frivol énem, komolytalan, humorosabb, nyomja a sódert… És van egy, amit nem látnak az emberek: vezetek egy reklámcéget, komoly üzletemberekkel tárgyalok, ami egyébként megtisztelő nekem, hogy 26 évesen megtehetem ezt” – kezdte a jelenlegi életéről Szépréthy Roli, majd megnyílt gyermekkorát illetően is.

A Borsnak adott interjúban felidézte, Nyíregyházán nőtt fel, és elmondása szerint már gyerekként is folyton pörgött, de nem volt rossz az oviban, otthon viszont sokszor összetűzésbe került a szüleivel, mert nem szeretett rendet rakni, annál többet beszélt azonban! Mese- és versmondó versenyeken is hamar brillírozott. Azt, hogy színpadra termett, a már elhunyt, szeretett nagymamája ismerte fel.

„A nagymamám egy olyan étteremben dolgozott, ahol a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei, rendezői ettek rendszeresen, és ők mondták, hogy lesz egy darab, a Valahol Európában című musicalt fogják feldolgozni, és csomó gyereket kell castingolni” – emlékezett vissza, majd elárulta, meg is kapta Kuksi szerepét. És hogy mit szóltak a sikerhez az osztálytársai?

„Az elején volt, hogy rossz szemmel nézték, furcsállták. Rájátszott erre, hogy nekem ott az önbizalmam megnőtt, és ezt rossz szemmel nézhették. De jó osztályom volt, néhányukkal még mindig összejárunk bulizni…”

A Megasztárban Ördög Nóra oldalán szerepelhet (Fotó: TV2)

Kirúgták az egyetemről

Tanáraival azonban már általános- és középiskolában is szemtelen volt, egyetemen sem volt másképp. Testvére jogász lett, és ő is eljátszott az ügyvédség gondolataival.

„Felvettek a jogi karra, de ki is rúgtak... Volt egy jogi média órám, kereskedelmi dolgokat tanultunk, és szóba jött a »print versus online média«. Én azt mondtam, hogy az online térnek nagyobb ereje van, mire azt mondta a tanár, hogy akkor tartsak én órát. Én pedig tényleg felkészültem, a következő órán elővettem a pendrive-omat, felmásztam a padra, a seprűnyéllel bekapcsoltam a projektort, így vártam a tanárt. Kissé talán szemtelen voltam. Ő ezen megsértődött, felvitt a dékánhoz, és mondjuk, hogy közös megegyezéssel eljöttem…” – idézte fel azt az időszakot.