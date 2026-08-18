„A sürgősségin azt mondták, a lányom csak figyelemre vágyik – aztán agydaganatot találtak nála”

Jennifer Lees hónapokon keresztül próbálta elérni, hogy komolyan vegyék lánya, Harlyn Rose Hawke egyre súlyosbodó tüneteit. Amikor a hétéves kislány állapota 2024 júniusában hirtelen romlani kezdett, Jennifer azonnal a sürgősségire vitte. Akkor még senki sem gondolta, hogy gyógyíthatatlan agydaganat alakult ki nála.

Az orvosok sem gyanakodtak agydaganatra

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Az agydaganat diagnózisa előtti megpróbáltatások

Az anya állítja, a sürgősségin mindössze egy EKG-t végeztek el a kislányon. Megnézték, ahogy Harlyn végigsétál a folyosón, majd közölték velük, hogy hazamehetnek.

Azt mondták, hogy figyelemfelkeltő viselkedésről van szó, mert minden reggel azt mondta, hogy rosszul van. Most már tudjuk, hogy a reggeli rosszullét egy agydaganat tünete is lehet.

Jennifer azonban nem volt hajlandó távozni. „Dühös voltam, és azt mondtam: »Nem megyek el innen addig, amíg egy gyermekorvos meg nem vizsgálja.«”

A gyermekorvos ezután közölte vele:

Hála Istennek, hogy nem engedett. CT-vizsgálatot kell csinálnunk.

A vizsgálaton azonnal láttak valami aggasztót. Jennifer azt mondta, már az orvosok arcából tudta, hogy komoly baj van. Másnap őt és Harlynt mentővel átszállították a Royal Cornwall Hospitalból a bristoli gyermekkórházba. Az MRI-vizsgálat megerősítette, hogy a hétéves kislánynak diffúz intrinszikus pontin gliomája (DIPG) van – ez egy ritka, gyógyíthatatlan agydaganat, amely az agytörzsben alakul ki.

Az orvosok akkor úgy vélték, hogy Harlynnak valószínűleg mindössze két–négy hete van hátra. Harlyn azonban a vártnál sokkal jobban reagált a szteroidokra, ezért el tudták kezdeni a sugárkezelést. Később a kislány az elsők között kapott egy kísérleti gyógyszert is, édesanyja szerint valószínűleg annak köszönhetően élhetett tovább. A néhány hét helyett további 17 hónapot élt.

Már közel egy éve jelentkeztek a tünetek

Jennifer visszatekintve úgy gondolja, hogy a figyelmeztető jelek már 2023 augusztusában, vagyis közel egy évvel a diagnózis előtt megjelentek. Harlynt korábban kancsalság miatt kezelték, ám később a szeme ismét feltűnően befelé fordult. A következő hónapokban Harlynnál egyre aggasztóbb neurológiai tünetek jelentkeztek. A korábban aktív, úszni és tornázni szerető kislány bizonytalanná vált járás közben, elmosódottan kezdett beszélni, és fokozatosan elveszítette erejét teste jobb oldalán.

Olyan volt, mintha stroke-ot kapott volna. Csak úgy tudott felkelni, hogy felhúzta magát a kanapén. Fájt a feje, minden reggel hányt, és folyamatosan összecsuklott a jobb oldala.

Harlyn halála után Jennifer részt vett egy gyermekhalálesetet vizsgáló megbeszélésen. Állítása szerint ott több, a kislány ellátásával kapcsolatos hiányosságot is elismertek. Jennifer azonban hangsúlyozza: szerinte a korábbi diagnózis nem változtatta volna meg a végkimenetelt, viszont értékes időt adott volna nekik.

A végkimenetel mindig ugyanaz lett volna. De ha egy évvel korábban tudtuk volna, abbahagytuk volna az iskola miatti aggódást, és inkább emlékeket gyűjtöttünk volna vele, amíg még elég jól volt hozzá. Az idő olyan értékessé vált, és ezt a lehetőséget elvették tőlünk.

Jennifer felhagyott a munkájával, hogy teljes időben Harlynról gondoskodhasson, a család pedig Bristol közelébe költözött, hogy közelebb legyenek a gyermekkórházhoz. Harlyn 2025 májusában stroke-ot kapott, amelynek következtében kerekesszéket kellett használnia. Ennek ellenére továbbra is igyekezett minél több időt tölteni a családjával, végül kilencévesen halt meg.