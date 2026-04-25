„Készítsd fel magad meg a másik két csajodat, mert eléggé el lesztek pics*zva!" – Szépréthy Roland megkapta a magáét

A magyar közösségi média egyik legbrutálisabb szócsatája bontakozott ki az elmúlt napokban, miután Szépréthy Roland és az ország jól ismert „zaba-királya” között végleg elszakadt a cérna. Ami eredetileg egy egyszerű véleménynyilvánításnak indult a modern tartalomgyártás ürességéről, az mára egy kőkemény, személyeskedésektől sem mentes háborúvá fajult. Az indulatok olyannyira elszabadultak, hogy a virtuális térben elhangzott fenyegetések után már egy egész ország várja, mi történik azon a bizonyos evőversenyen, amit beharangoztak a fiúk...

Szépréthy Roland videója egyből virális lett, amiben nekiment Polán Dominiknek (Fotó: Bors)

„Takonyfej” és „pávahaj” – Polán Dominik nem kímélte Szépréthy Rolandot

Szépréthy Roland kemény kritikája, amelyben „alibi melónak” és szánalmasnak nevezte a kajás influenszerek tevékenységét, azonnal célba ért. Polán Dominik nem hagyta annyiban a megaláztatást. A válasza minden eddiginél durvábbra sikeredett:

Nem tudom, ki ez a Szépréthy ezzel a takonyfejjel, meg pávahajjal, de állok elébe az 1 vs 3-as kihívásnak!

– kezdte válaszát az influenszer, utalva a műsorvezető által felajánlott egyenlőtlen küzdelemre. Dominik láthatóan nem riadt meg a túlerőtől, sőt, gúnyosan megjegyezte, hogy Roli és csapata fizikai adottságai nem jelentenek számára fenyegetést.

Garantáltan elszabadulnak az indulatok élőben is

„Nagyon nagy férfiasság 1 v 3-ban kihívni valakit. Nem tudom, ki lesz a másik két ember, de ha ugyanolyan 30 kilós túzokok, mint te, nem lesz nagy dolog. Még valakit hívhatsz is... Három nő ellen nem érzem fairnek a küzdelmet!” – szúrt oda Dominik, majd hozzátette: „Készítsd fel magad meg a másik két csajodat, mert eléggé el lesztek pics*zva!” – zárta a gondolatait a kihívott fél.

Kajáskandúr is csatlakozott a vitához: Súlyos vádak a műsorvezető ellen

Amikor már azt hittük, a vita megmarad a „ki tud többet enni” szintjén, becsatlakozott a botrányba Kajáskandúr Kristóf is. Az ismert tartalomgyártó Dominik védelmére kelt, és egy meglehetősen kellemetlen sztorit rángatott elő a Megasztár egykori műsorvezetőjéről, ami alaposan árnyalhatja Szépréthy Roland „segítőkész” imidzsét. Kristóf szerint Roli a napokban etikátlan módon próbált nézettséghez jutni.