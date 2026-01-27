Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szépréthy Roland autóbalesetet szenvedett, óriási a kár

szépréthy roland
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 13:20
los angelesautóbaleset
Közösségi oldalán számolt be a történtekről. Szépréthy Roland szerencsére nem sérült meg, ahogy a másik autósnak sem esett baja.
Bors
A szerző cikkei

Szépréthy Roland közösségi oldalán számolt be arról, milyen szörnyűség érte Amerikában. Autóbalesetet szenvedett, nagy a kár.

Szépréthy Roland le is videózta a balesetet
Szépréthy Roland autóbalesetet szenvedett, le is videózta
Fotó: Markovics Gábor

Szépréthy Roland sérülés nélkül megúszta

A Megasztár 2025 műsorvezetője Los Angelesbe utazott egy kosárlabdameccsre, ám a kiruccanás horrorisztikus fordulatot vett. Roli épp egy bérelt Porsche Carrera 911-es típusú kocsiból jelentkezett be, hogy élménybeszámolót tartson, amikor valaki hátulról nekiütközött. Az újonnan 60-70 milliót érő verdán a Ripost értesülései szerint még casco sem volt. Személyi sérülés a hírek szerint szerencsére nem történt.

A baleset után sem maradt autó nélkül Roli, az összetört Porschét vissza kellett vinnie a kölcsönzőbe, ahol új járművet kapott.

@szeprethyroli #nekedbee #magyartiktok #nekedbelegyen #fyp #🤣🤣🤣 ♬ Event Horizon (STEM percussion) - Altitude Music / BMGPM

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu