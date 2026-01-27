Szépréthy Roland autóbalesetet szenvedett, óriási a kár

Szépréthy Roland közösségi oldalán számolt be arról, milyen szörnyűség érte Amerikában. Autóbalesetet szenvedett, nagy a kár.
A Megasztár 2025 műsorvezetője Los Angelesbe utazott egy kosárlabdameccsre, ám a kiruccanás horrorisztikus fordulatot vett. Roli épp egy bérelt Porsche Carrera 911-es típusú kocsiból jelentkezett be, hogy élménybeszámolót tartson, amikor valaki hátulról nekiütközött. Az újonnan 60-70 milliót érő verdán a Ripost értesülései szerint még casco sem volt. Személyi sérülés a hírek szerint szerencsére nem történt.
A baleset után sem maradt autó nélkül Roli, az összetört Porschét vissza kellett vinnie a kölcsönzőbe, ahol új járművet kapott.
