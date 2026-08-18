Kiss. V. Balázs: „Az illuzionista feladata nem a becsapás”

Kiss V. Balázs a legnagyobb magyar sztárokat sem kíméli a trükkjeivel. Az ifjú bűvész fiatal kora ellenére már hatalmas sikereket ért el a szakmában.
Aki ma látja a nemzetközi sikereket elérő illuzionistát, talán nem is sejti, hogy ez az elhivatottság tizenkét éves korában, egy kártyatrükkel kezdődött.
„Apukám egyik barátja megmutatta az Itt a piros, hol a piros? mutatványt, ami ott helyben magával ragadott. Tetszett az a hatás, hogy valami olyat csinálok, amire az emberek rácsodálkoznak. Pár évvel később elmentem Molnár Gergely bűvészmesterhez. Ő rengeteget tanított nekem, versenyekre nevezett be, így sikerült hazai, valamint nemzetközi trófeákat is bezsebelnem” – kezdte Balázs a hot! magazinnak.
Az illuzionista számára az a legnagyobb boldogság, hogy a produkcióival kizökkentheti a nézőket a szürke hétköznapokból.
Az a motivációm, hogy valódi élményt adjak az embereknek. Sokan nem is a trükköket, hanem a karakteremet szeretik, hisz magamat adom a színpadon, a nézők pedig megérzik ezt az őszinteséget. Ez egy paradoxon, hiszen a bűvészről mindenkinek az átverés ugrik be először. Ám az illuzionista feladata nem a becsapás, hanem valami megfoghatatlannak az átadása. A néző is tudja, hogy színház van a háttérben, mégis jó átélni a csodát.
A csillogás és a vastaps mögött azonban komoly áldozat is rejlik, hiszen ennek a különleges hivatásnak megvannak a maga nehézségei is.
„Ez egy igazi bőröndből bőröndbe élet, amit főleg a szociális kapcsolataim sínylenek meg. A sűrű időbeosztásom miatt a legjobb barátaim legénybúcsúit, esküvőit és születésnapjait kell kihagynom. Ráadásul van bennem egy nagy adag bizonyítási vágy, ami állandó stresszforrást jelent: ha céges rendezvényen lépek fel, a nézők nem miattam jöttek el, így ott meg kell nyernem őket. Ha viszont egy saját estemre vesznek jegyet, akkor az nyomja a vállamat, hogy pénzt költöttek azért, hogy engem lássanak” – vallotta be az illuzionista, aki több híres magyar celebbel is csinált már trükköt a fesztiválok kulisszái mögött.
Balázs szerint a trükkök világa nemcsak szakmai sikereket hozott számára, hanem a magánéletére is hatással volt.
„A bűvészet teljesen átformálta az életemet: számos olyan puzzle-darabka épült be a mindennapjaimba, amelyek hozzátettek a személyiségemhez. Alapvetően érzékeny embernek tartom magam, így kiválóan rá tudok hangolódni a nézőkre. Érzem, hogy az adott pillanatban milyen mutatványra van szükségük.”
Ez a különleges képesség a legváratlanabb helyzetekben is megmutatkozik, hiszen Kiss V. Balázs a színfalakon túl is képes olvasni az emberi reakciókból.
„Természetesen én is megtéveszthető vagyok, mint bárki más, de akadnak helyzetek, amikor azonnal kiszúrom, ha valami nem kerek. Egyszer például elromlott az autóm, és elvittem egy szerelőhöz. Ahogy beszéltünk, a szavaiból és a hanglejtéséből rögtön éreztem, hogy jobb, ha nem hagyom ott a kocsit. Később be is bizonyosodott, hogy nem csaltak a megérzéseim: csillagászati összeget kért volna a javításért, amit máshol végül feleannyiból megoldottak” – mesélte.
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