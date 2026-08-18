Kiss. V. Balázs: „Az illuzionista feladata nem a becsapás”

Kiss V. Balázs a legnagyobb magyar sztárokat sem kíméli a trükkjeivel. Az ifjú bűvész fiatal kora ellenére már hatalmas sikereket ért el a szakmában.

Kiss. V. Balázs fiatal kora ellenére már hatalmas sikereket ért el a bűvész szakmában

Fotó: David Bodnar / hot! magazin/archív

Kiss V. Balázs tizenkét évesen szeretett bele a bűvészetbe, azóta nemzetközi sikereket is elért.

Nemcsak a trükkjeivel, hanem egyedi karakterével is magával ragadja a közönséget.

Folyamatos fellépései miatt a magánéletében komoly áldozatokat kell hoznia.

Érzékenysége és jó emberismerete segíti abban, hogy mindig ráhangolódjon a nézőkre.

Több hírességet is elvarázsolt már trükkjeivel a fesztiválok backstage-eiben.

Kiss V. Balázs a sztárokat sem kímélni bűvésztrükkjeivel

Aki ma látja a nemzetközi sikereket elérő illuzionistát, talán nem is sejti, hogy ez az elhivatottság tizenkét éves korában, egy kártyatrükkel kezdődött.

„Apukám egyik barátja megmutatta az Itt a piros, hol a piros? mutatványt, ami ott helyben magával ragadott. Tetszett az a hatás, hogy valami olyat csinálok, amire az emberek rácsodálkoznak. Pár évvel később elmentem Molnár Gergely bűvészmesterhez. Ő rengeteget tanított nekem, versenyekre nevezett be, így sikerült hazai, valamint nemzetközi trófeákat is bezsebelnem” – kezdte Balázs a hot! magazinnak.

Kiss V. Balázs bűvész: „Nem is a trükköket, hanem a karakteremet szeretik”

Az illuzionista számára az a legnagyobb boldogság, hogy a produkcióival kizökkentheti a nézőket a szürke hétköznapokból.

Az a motivációm, hogy valódi élményt adjak az embereknek. Sokan nem is a trükköket, hanem a karakteremet szeretik, hisz magamat adom a színpadon, a nézők pedig megérzik ezt az őszinteséget. Ez egy paradoxon, hiszen a bűvészről mindenkinek az átverés ugrik be először. Ám az illuzionista feladata nem a becsapás, hanem valami megfoghatatlannak az átadása. A néző is tudja, hogy színház van a háttérben, mégis jó átélni a csodát.

A csillogás és a vastaps mögött azonban komoly áldozat is rejlik, hiszen ennek a különleges hivatásnak megvannak a maga nehézségei is.

„Ez egy igazi bőröndből bőröndbe élet, amit főleg a szociális kapcsolataim sínylenek meg. A sűrű időbeosztásom miatt a legjobb barátaim legénybúcsúit, esküvőit és születésnapjait kell kihagynom. Ráadásul van bennem egy nagy adag bizonyítási vágy, ami állandó stressz­for­rást jelent: ha céges rendezvényen lépek fel, a nézők nem miattam jöttek el, így ott meg kell nyernem őket. Ha viszont egy saját estemre vesznek jegyet, akkor az nyomja a vállamat, hogy pénzt költöttek azért, hogy engem lássanak” – vallotta be az illuzionista, aki több híres magyar celebbel is csinált már trükköt a fesztiválok kulisszái mögött.