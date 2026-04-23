„Szánalmas, én még ilyet nem láttam!” – Szépréthy Roland üvöltve ment neki a népszerű influenszernek

Végleg betelt a pohár a TV2 Megasztár műsorvezetőjénél, aki nem bírta tovább csendben nézni a közösségi média egyik legbizarrabb jelenségét. Szépréthy Roland szerint elkeserítő irányba halad a világ, és eljött az idő, hogy valaki végre szemtől szembe, egy tál étel felett mutassa meg, mi az igazi teljesítmény és a valódi férfiasság, szemben azzal, amit ő csak „alibi melónak” nevez. Nem másokat vett célkeresztbe Roli, mint a kajás influenszereket...

Szépréthy Roland Instagramon akadt ki Polán Dominikra (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Szépréthy Roland hadat üzent Polán Dominiknak

A feszültség akkor robbant ki, amikor Szépréthy Roland szembesült Polán Dominik videóival, aki „evőbajnokként” és mukbang-tartalmakkal szerzett magának hírnevet. A műsorvezető láthatóan nem tudta hova tenni, hogy amíg mások a belüket kidolgozzák, addig valaki pusztán az evéssel keres vagyonokat:

Szánalmas... ami most történt, gyerekek, az szánalmas, én még ilyet nem láttam. Éppen dolgozom, és ez a gyerek felcseszte az agyamat. Elméletileg az ő munkája – Polán Dominiknak hívják –, az az, hogy zabál, oda van írva, hogy zaba...

– dörögte a telefonja kamerájába Roli. A tévés szerint ez a fajta magamutogatás és „pénzkereseti forma” gúnyt űz a keményen dolgozó emberekből. Különösen fájlalja, hogy a valódi sportolói teljesítmények és a kemény munka háttérbe szorul a pillanatnyi élvezetek hajszolása mögött.

Az Észbontók műsorvezetőjénél elpattant a cérna (Fotó: Instagram)

Még Fekete Laci neve is szóba került

„Ebben az országban a hedonizmus a csúcson van, ezt fizetik meg. Az ember a belét kidolgozza, mégsem lehet ötről a hatra haladni, mert ez a gyerek azzal, hogy pizzát zabál, pénzt keres. Megszünteti Fekete Laci, Fekete Miki és az én munkámat is” – fogalmazott kendőzetlen őszinteséggel. Roli azonban nem érte be a puszta kritizálással: a szavakat tettek, pontosabban egy brutális kihívás követte. Úgy döntött, saját pályáján, az evésben alázza meg ellenfelét, de nem akármilyen feltételekkel. Egyfajta modern gladiátorviadalként harangozta be az összecsapást, ahol a tét nem más, mint a becsület.

Szabályok is vannak: Zöldség és főzelék nem játszik

„Az, hogy valaki világbajnok evő, az egy alibi meló. Én, Szépréthy Roland, 3 az 1 ellen kihívlak, mint férfi a férfit, álljál ki! Annyit nem bírsz enni, mint három férfi. Nekem választhatsz bármilyen éttermet, bármilyen kaját, csak ne zöldséget vagy főzeléket, mert azt ember nem eszi meg, én húst eszem!”– szögezte le.