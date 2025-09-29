Szépréthy Roland gyerekként óvszert csempészett idős nők kosarába

Szépréthy Roland neve összeforrt a pörgős, olykor megbotránkoztató TikTok-videókkal. A Megasztár új műsorvezetőjeként szeretné megmutatni a komolyabb oldalát is, ami nehéz feladat lesz, tekintve, hogy gyerekkorától kezdve benne van a csibészség. A Borsnak elmesélte, mi volt a kedvenc „prankje” kiskorában.
Szépréthy Roli többször is botrányos megmozdulásaival hívta fel magára a figyelmet, s most kiderült, ez nem egy felvett szerep, már gyerekként is nagy zsivány volt. A Borsnak adott őszinte interjújában elárulta, a bohóckodás mindig is lételeme volt.
„Gyerekkoromtól kezdve hülyéskedek a bevásárlóközpontokban. Velem anyámék utáltak vásárolni járni, égőnek tartották, hogy én állandóan táncoltam, mindenkihez odamentem, kivettem a kosarukból valamit… Leálltam idősebb nénikkel beszélni, raktam óvszert is valakinek a kosarába. Vagyis nem is a kosarába, mert akkor nem rakták volna fel a szalagra. Hanem azt csináltam, hogy odamentem a kasszához, mintha az előtte lévőt ismertem volna, és közben észrevétlenül letettem a szalagra. Aztán odébb mentem és lestem, ahogy az idősebb nő kiakad, hogy: »mi ez, te?, én nem vettem ilyet…« A tesómmal ilyeneket csináltunk állandóan” – idézte fel Ördög Nóra műsorvezető társa.
Később, fiatal felnőttként rájött, hogy ez a TikTok-on is ütne, ekkor kezdett a saját oldalára hasonló prankvideókat gyártani, nagy sikerrel. Éppen akkor kezdte az egyetemet, mikor megtalálta egy nagy reklámcég...
„Választás elé kerültem. Maradjak az egyetemen, vagy csináljam az álmom, és a gyakorlatból szerezzek tapasztalatot és tudást. Az utóbbi mellett döntöttem. Viszont emiatt az emberek a prankkel azonosítanak, és bohém figurának tartanak” − vélekedett Roli, akinek felvett célja a Megasztár műsorvezetőjeként bizonyítani, hogy más értékei is vannak.
