Lebuktak: lesifotón Szépréthy Roland és bombázó barátnője!

Ismét beindultak a találgatások Szépréthy Roland szerelmi élete körül. A TV2 Megasztár műsorvezetőjéről egy Redditre feltöltött paparazzókép kezdett terjedni, amelyen tisztán felismerhetően Korda Kitty társaságában látható. A fotón feltűnően bensőséges a hangulat köztük: egészen közel hajolnak egymáshoz, szinte egymás fülébe suttognak, miközben láthatóan próbálnak elmerülni a pillanatban.

Szépréthy Roland Megasztár mellett az Észbontókban is feltűnt a közelmúltban: a siker úgy tűnik vonzza a szebbnél szebb lányokat (Fotó: TV2)

Szépréthy Roland barátnője népszerű influenszer

Korda Kitty egyébként szintén közszereplő, a Money or Love reality egykori szereplőjeként dönthetett, hogy a pénzt vagy a szerelmet választja. Az akkor próbálkozás kudarcba fulladt, azonban Roli mellett egyikben sem szenvedhet hiányt. A kommentelők szerint ráadásul nem ez volt az első közös felbukkanásuk. Többen azt állítják, hogy már korábban is látták együtt Rolit és Kittyt, még abban az időszakban is, amikor a műsorvezető neve Mihályfi Lucával volt összefonva:

Ezzel a csajjal már akkor is láttam többször, amikor állítólag még Mihályfi Lucával volt együtt. Azt nem tudom, hogy volt-e köztük valami, de láttam őket

– írta egy kommentelő. Egy másik hozzászóló pedig a napokban látta együtt vásárolni a fiatalokat: „Hétvégén láttam őket az örsi Ikeában, nem lehetett nem észrevenni a csávót… Szerintem párként vásároltak”.

Remek párt alkottak Mihályfi Lucával

Szépréthy Roland magánélete az elmúlt években többször is beszédtéma lett. A legnagyobb figyelmet természetesen Mihályfi Lucával való kapcsolata kapta, hiszen sokan a fiatal sztárvilág egyik álompárjaként tekintettek rájuk. A kapcsolatuk azonban végül zátonyra futott, Roli pedig korábban arról beszélt, hogy a szakítás után inkább a munkájára és saját életére szeretne koncentrálni. Korda Kitty influenszerként és modellként is aktív, közösségi oldalain rendszeresen mutatja meg követőinek utazásait, divatszettjeit és mindennapjait. Sokan úgy vélik, Roli temperamentumos, extravagáns személyisége és Kitty belevaló természete akár jól is passzolhat egymáshoz.

Hogy valóban új celebpár született-e, azt egyelőre egyikük sem kommentálta, de az biztos, hogy a Redditre felkerült közös kép alaposan beindította a találgatásokat. A rajongók már most kész tényként kezelik a románcot, és sokan kíváncsian várják, mikor vállalják fel nyilvánosan is egymást.