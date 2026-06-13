„Figyelem nélkül flörtölök” – Kiderült, hogy szedi fel a csajokat Pető Brúnó

Akárcsak a ValMar, KKevin vagy éppen T. Danny, a Bruno X Spacc duó is a legnépszerűbb fiatal előadók közé tartoznak jelenleg, különösen, ha a női rajongókról van szó. Így persze a srácoknak nincs nehéz dolga, ha szeretnének megismerni valakit. Ennek ellenére Pető Brúnó most leleplezte, hogyan is csajozik ő, mert talán a puszta jelenléténél egy kicsivel mégiscsak több kell ahhoz, hogy mindenkit meghódítson. Mutatjuk, mi a titok!

Pető Brúnó kora ellenére már rengeteg tapasztalatot gyűjtött a csajozás terén, ami nem is csoda, hiszen folyton sikoltozó lányok veszik körbe (Fotó: Gáll Regina)

Mint kiderült, a laza rappernek nemcsak, hogy nincs nehéz dolga, hanem elmondása szerint a szebbnél szebb csajok maguk próbálkoznak be nála, annak reményében, hogy a jövőben megszerezhetik a Pető Brúnó barátnője címet, ha többre nem is, de legalább egy éjszakára.

Nem nagyképűségből, de engem szoktak megszólítani valami hülye módon. Meglátnak, és akkor »Hol van a Proseccom, Brúnó?«, ez a standard nyitókérdés. Én meg általában azt szoktam mondani, hogy én sem tudom, keressük meg együtt, vagy gyere kapsz egyet, veszünk egyet

– mesélte a rapper, ami egyébként a KKevinnel közös dalának szövegére utal.

„Elég laza vagyok, amit nehéz leszűkíteni erre a csajozós témára, mert azért elég sok mindenkivel beszélgetek, nem nagyon szoktam figyelni, hogy miként. Néha mondhatni, már kicsit figyelem nélkül flörtölök, mert szinte észre sem veszem. Bár van, aki ezt utána kicsit túl komolyan gondolja” – vallotta be őszintén a Borsnak.

Pető Brúnó és Kútvölgyi Sára szakítása óta nincs új kapcsolat a láthatáron, de ezt a rapper nem is bánja (Fotó: Markovics Gábor)

Pető Brúnó párja nem számíthat mozis első randira

A rapper ugyan jelenleg szingli, és egyelőre nem is keres komoly kapcsolatot, de a néhány évvel ezelőtti kijelentésével ellentétben ma már szívesen randizik, bár nem mindenhol.

A normál randikat nem szeretem, például elmenni étterembe, kajálni, mozizni meg ilyesmi, mert ott nem tudja megismerni egymást két ember. Ha csak egy fél utcányit sétálunk együtt, már sokkal többet beszélünk, mint egy ilyen „rendes”, vacsorázós, mozizós randin. Ezért kell egy jó koktélozás vagy kávézás, ahol csak kicsit szürcsölgetni kell maximum, meg beszélgetni

– jelentette ki.