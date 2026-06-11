Pető Brúnó nem engedi el a balhét: a Budapest Park színpadán állt bele Yaminába

DJ Yamina és Pető Brúnó a napokban ugrottak egymásnak nyilvánosan, miután a lemezlovas a saját oldalán tett közzé egy videót, amiben azokat a csajokat szólja le, akik KKevin, Németh Vini és Brúnó Kik ezek című új dalára táncolnak és tátognak. Szerinte ugyanis azok a lányok, akik az ilyen tárgyiasításhoz adják az arcukat biztos nem fognak férjet találni maguknak. A rapper erre először Instagram-oldalán reagált, majd lapunknak is kifejtette a véleményét, most pedig a Budapest Parkos koncertjén oltotta le újra a DJ-t. Mutatjuk mi történt!

Pető Brúnó és Vini a Budapest Park színpadáról oltották le DJ Yaminát, vajon végre megérkezik a válasz? (Fotó: Gáll Regina / bors)

Tegnap este Jason Derulo lépett fel a Budapest Parkban a Last Dance világturné egyik állomásaként, de előzenekarnak természetesen hazai zenészeket választottak. Így kapott lehetőséget Pető Brúnó, akihez végül több barátja is csatlakozott, mint KKevin, Németh Vini és állandó társa Spacc. A srácok természetesen közös dalokat adtak elő, köztük a Kik ezek című néhány héttel ezelőtt megjelent szerzeményt, amiben Kevin, Vini és Brúnó szokásukhoz híven a csajozásról és a szexről énekelnek, nem éppen virágnyelven. És bár a lányok imádják, DJ Yaminának nagyon szúrja a szemét ez a rajongás, így csúnyán beszólt azoknak, akik a nők tárgyiasításához ilyen módon asszisztálnak. Ezek után pedig nem kellett sokat várni, hogy megérkezzen Brúnó válasza, aki gyorsan helyretette a lemezlovast, annyira, hogy a videó kisvártatva el is tűnt.

A Jason Derulo koncert előtt KKevin is megjelent két dal erejéig, hatalmas röhögéssel nyugtázta, amikor leoltották Yaminát (Fotó: Gáll Regina / bors)

Pető Brúnó túllépett a balhén?

Egy nappal a kirobbant vita után a rapper lapunknak is véleményt mondott, bár akkor igen lazán úgy nyilatkozott, nincs benne harag a dögös DJ felé, szerinte itt egyszerű véleménynyilvánításról van szó mindkét oldalról. Ám a tegnapi Budapest Parkos meglepetése nem éppen ezt mutatja… Pető Brúnó koncertjén előbb KKevin majd Vini érkezett meg vendégként, így a rajongók számára nem volt kérdés, hogy hamarosan elhangzik az ominózus dal. Ráadásul a srácok egy külön Yaminának szánt fricskát is beletettek, ugyanis mielőtt a dallam felcsendült volna, némileg torzítva bevágták Yamina videójából az első néhány mondatot.

Úristen lányok, ne már! Kik ezek, de rajok? Őszintén, aki ilyet kitesz nőként magáról, az férjhez akar menni később?

– zengett a Budapest Parkban, amire a rajongók teljesen megőrültek, a fiúk pedig teljes erőbedobással nyomták végig a dalt. Így nagyon úgy tűnik Brúnó mégsem engedte el ezt a konfliktust, ezek után pedig ki tudja van-e még esély a békére.