Ezt látta a legjobbnak Nádai Anikó és Hajmásy Péter: külföldön vágnak bele

Milyen régóta vártunk már arra, hogy végre megérkezzen a nyár! Az egészen bizonyos, hogy idén hosszú időre elnyúlott a borongós idő, és sokan bosszankodtak amiatt, hogy még május végén is kabátban, pulcsiban, esernyővel kellett mászkálni. Már mindenki vágyott arra, hogy beköszöntsön a napsütés, a rövidnadrág és a strand időszaka, most pedig úgy tűnik, ez valóra is válik. Egyre inkább felmelegszik az idő, a következő héten pedig már igazi nyár lesz! Hát nem csodálatos? A nyár pedig egyet jelent a nyaralással, a fergeteges vakációkkal. Sokan egész évben a nagy üdülésüket szervezték, hogy ezalatt a néhány hét alatt minél több élményben legyen részük. Ez persze nem is meglepő, hiszen ilyenkor kell feltöltődni, regenerálódni, ami aztán lendületet adhat a szürke hétköznapokhoz. Ezzel kapcsolatban Nádai Anikó és férje, Hajmásy Péter komoly döntésre jutott.

Nádai Anikóék nem vártak tovább

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter betegséggel küzd. Az egész ország nagyon aggódik most érte, és bízunk abban, hogy minél hamarabb felépül. Ez már csak azért is lenne kiemelkedően fontos, mert állapota miatt el kellett halasztani az esküvőjüket.

A betegségem miatt nem szeretném elrontani az esküvőnket, mert mindenki miattam aggódna és engem figyelne a ceremónia közben. Senki nem tudná igazán jól érezni, elengedni magát az esküvőn. Így arra a döntésre jutottunk Anival közösen, hogy elhalasztjuk a lakodalmunkat, mert ilyen formában nem lenne sok értelme. Ne arról szóljon az esküvő, hogy mikor esek össze, hanem inkább a boldogságról és a szeretetről. Viszont egy év múlva szeretnénk megtartani a lagzit

– beszélt a Borsnak őszintén Nádai Anikó párja arról, hogy miért hozták meg drasztikusnak tűnő döntésüket.

Külföldön vágnak bele a regenerációba

Nádai Anikó és Hajmásy Péter fontos döntést hozott. Mint minden embernek, számukra is nagyon fontos, hogy a nyár egy része a pihenéssel, a regenerációval és a feltöltődéssel teljen. A szerelmespár most úgy döntött, ezt külföldön teszik meg, ezért csodálatos tengerpartra utaztak. A rajongók remélik, hogy nagyon kellemes idejük lesz odakint.