„Szétnyitottak, mint egy grillcsirkét” – Hajmásy Péter vérfagyasztó vallomása az életmentő műtétről

Az egykori sportoló, Hajmásy Péter korábban is tudott szívritmuszavaráról, ám a rutinvizsgálatnak induló ellenőrzés során kiderült: a probléma sokkal súlyosabb, mint azt bárki hitte volna. A diagnózis aortatágulat volt, egy olyan rendellenesség, amely kezelés nélkül bármelyik pillanatban végzetessé válhatott volna.

Hajmásy Péter párja, Anikó végig támogatta

(Fotó: Szabolcs László / Bors)

Hogyan derült fény a rutinvizsgálat során az életveszélyes aortatágulatra?

Esküvő helyett szívkórház

Hajmásy Péter őszinte vallomása a mellkasfelnyitásról

A műtét utáni első, fájdalmakkal teli lépések és a rehabilitáció nehézségei

A műtétet második születésnapjának lehet tekinteni

Időzített bomba Hajmásy Péter mellkasában

Az orvostudomány szerint az 50 milliméteres tágulat az a lélektani és fizikai határ, ahol a műtét kockázata már kisebb, mint az aorta hirtelen repedésének veszélye. Péter szervezetében ez az érték már 49 milliméteren állt.

Azt mondtam az orvosomnak, így már nem tudok nyugodtan élni. Nem sportolhattam, nem emelhettem, minden percben ott volt a fejemben, hogy bármikor baj lehet

– emlékezett vissza a sportoló. Az esküvői dekorációk helyét pillanatok alatt vették át a kórházi papírok és a rideg műtéti tervek.

Hajmásy Péter szívműtétje több órás volt, kedvese Anikó sem mehetett be hozzá (Fotó: Markovics Gábor)

A telefonhívás, amitől megfagyott a vér

A sorsdöntő pillanat egy balatoni ebéd közben érkezett el. Egy váratlan telefonhívás a kórházból véget vetett a várakozásnak. Péter elárulta, bár tudta, hogy meg kell tenni, az első reakciója a menekülés lett volna. A műtétet végül október 18-ára tűzték ki.

Amikor meghallottam, hogy a kórházból hívnak, a hideg kirázott. Letettem a telefont, és mondtam Aninak, hogy most hívtak. El is érzékenyült. Az első reakcióm az volt, hogy inkább elmenekülnék. Persze tudtam, hogy ezt meg kell csinálni, de amikor valósággá válik, az nagyon nehéz.

A beavatkozás során az orvosok sokkoló dolgot láttak: a helyzet rosszabb volt, mint várták, így egy mechanikus szívbillentyűt is be kellett ültetniük a sportoló mellkasába.

„Kipeckeltek és kifordítottak”

A több mint hatórás nyitott szívműtét után Péternek pokoli fájdalmakkal és ijesztő mellkasi görcsökkel kellett megküzdenie. A sportoló bevallotta, minden egyes görcsnél azt hitte, eljött a vég. Orvosa azonban egy brutálisan őszinte hasonlattal próbálta megértetni vele, miért tiltakozik a teste ennyire hevesen:

Péter, téged felvágtak, kipeckeltek, kifordítottak, mint egy grillcsirkét.

A szakember ezzel világított rá, hogy a hát, az izmok és az egész szervezet elképesztő traumán ment keresztül. A haj, a bőr és a tüdő is megérzi ezt a hatalmas beavatkozást, de a doktor megnyugtatta a sportolót: az idővel minden regenerálódni fog. A beültetett mechanikus billentyű pedig mostantól egy életen át kattogva emlékezteti majd őt a szívverése erejére és a kapott második esélyre.