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Nádai Anikó egy szál apró bikiniben mutatta meg brutális alakját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nádai Anikó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 20:50
szexivillantás
A gyönyörű műsorvezető egy afrikai hangulatú luxusszállodából jelentkezett be, ahol a napfény mellett a követői szívét is azonnal rabul ejtette.
Bors
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Nádai Anikó ismét bebizonyította, hogy az idő múlása egyszerűen nem fog rajta, sőt! A népszerű tévés nemrég a felsőtárkányi Bambara Hotelből posztolt egy olyan dögös bikinis fotót, amitől a rajongóknak azonnal elakadt a szava. Anikó a medence partján, egy napágyon fekve élvezte a napsütést, miközben megmutatta, hogy kétgyermekes édesanyaként is elképesztő formában van.

Nádai Anikó egy falatnyi bikiniben mutatta meg brutálisan szexi alakját a napágyon fekve
Nádai Anikó egy falatnyi bikiniben mutatta meg brutálisan szexi alakját a napágyon fekve Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Nádai Anikó megmutatta a tökélyt, izzik a kommentszekció

A mélyvörös, falatnyi kétrészes fürdőruha tökéletesen kiemelte a műsorvezető hibátlan, tónusos alakját és irigylésre méltó idomait. A kommentszekciót szinte azonnal elárasztották a lángnyelvek és a szívecskés hangulatjelek.

Megérkeztünk a csodaszép Bambara Hotelbe. Egy igazi afrikai hangulatú szálloda, ami tele van mindenféle meglepetéssel. A gyerekek imádják, úgy néz ki, egy kis napsugarat is sikerült elcsípnünk

– írta a dögös fotó mellé Anikó.

"Magyarország egyik legszebb nője" – lelkendezett egy kommentelő. "Bomba ez a test, brutál jól nézel ki" – jelentette ki egy másik hozzászóló. "Gyönyörű vagy" – fogalmazott egy harmadik rajongó, szavakba öntve sokak egybehangzó véleményét.

 

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