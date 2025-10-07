„Gyönyörű család” – Nádai Anikó megmutatta ritkán látott gyermekeit – fotó

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, komoly beavatkozás előtt áll Hajmásy Péter, az egykori kosárlabdázó ugyanis szívműtéten fog átesni.

Nádai Anikó vőlegényének két komoly szívproblémája is van, ami miatt sokkal jobban oda kell magára figyelnie, illetve az eddigi sportos életmódját is fel kellett adnia. Sőt, emiatt a jegyespár idén még az esküvőjét is elhalasztotta, műsorvezető kedvese azonban mindenben támogatja Pétert.

Ez persze nem is csoda, hiszen két gyermeket is nevelnek közösen: közös kisfiukat, Alexet és a tévés előző kapcsolatából született 10 éves Patrikot. Éppen ezért igyekeznek inkább a jó dolgokra koncentrálni, amire Anikó legutóbbi Instagram-posztja is bizonyíték.

A műsorvezető ugyanis több képet is megosztott az elmúlt időszakból, amelyek egyikén még ritkán látott gyermekeit is megmutatta. A lapozós posztban a hetedik fotón látható, ahogy Alex és Patrik együtt játszanak:

