Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Gyönyörű család” – Nádai Anikó megmutatta ritkán látott gyermekeit – fotó

Nádai Anikó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 14:15
Nádai Anikó és Hajmásy Pétergyerekfotó
A műsorvezető és párja komoly időszak előtt áll.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, komoly beavatkozás előtt áll Hajmásy Péter, az egykori kosárlabdázó ugyanis szívműtéten fog átesni.

HOT! MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉS Nótár Mary - Adrián Weisz Fanni - Adrián Korda György - Ákos Bódi Margó - Niki Dancs Annamari - Niki Nádai Anikó - Ákos
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Nádai Anikó vőlegényének két komoly szívproblémája is van, ami miatt sokkal jobban oda kell magára figyelnie, illetve az eddigi sportos életmódját is fel kellett adnia. Sőt, emiatt a jegyespár idén még az esküvőjét is elhalasztotta, műsorvezető kedvese azonban mindenben támogatja Pétert.

Nádai Anikó megmutatta ritkán látott gyermekeit 

Ez persze nem is csoda, hiszen két gyermeket is nevelnek közösen: közös kisfiukat, Alexet és a tévés előző kapcsolatából született 10 éves Patrikot. Éppen ezért igyekeznek inkább a jó dolgokra koncentrálni, amire Anikó legutóbbi Instagram-posztja is bizonyíték.

A műsorvezető ugyanis több képet is megosztott az elmúlt időszakból, amelyek egyikén még ritkán látott gyermekeit is megmutatta. A lapozós posztban a hetedik fotón látható, ahogy Alex és Patrik együtt játszanak: 

A fotók számtalan kommentet kaptak, valaki például azt írta:

Gyönyörű család 

- míg egy másik követője úgy fogalmazott:

Csodálatosak ezek a fotók, Anikó! Aranyosak vagytok!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu