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Eldobod az agyad, mennyiért adja ki luxuslakását a Házasság első látásra sztárja! Kiderítettük a pontos összeget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fecső Judit
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 14. 06:00
Házasság első látásraingatlan
Fecső Judit a műsor második évadában tűnt fel, ami után nehezen tudta feldolgozni az ismertség velejáróit. Most azonban kiadóvá vált a Házasság első látásra sztárjának érdi otthona, aminek lapunk az árát is kiderítette
Kulcsár Krisztián
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Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs viharos kapcsolata sokszor került a címlapokra a Házasság első látásra műsora miatt, ám mostanában csak a korábbi férj volt aktív a közösségi oldalakon. A nagy visszavonulás után azonban az elmúlt hetekben ismét aktivizálta magát Judit és a tegnapi napon közzétette, hogy kiadóvá vált szeretett lakása. Lapunk megkereste a lakást az ingatlan.com oldalán és kiderült, hogy elég summás összeget kér érte a volt feleség.

A TV2 Házasság első látásra Juditja kiadja luxusotthonát.
A TV2 Házasság első látásra Juditja az árat nem szerette volna kiposztolni oldalaira (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra sztárja luxusingatlanját árulja

Augusztus 10-én, tegnap viszont nem magánéletével kapcsolatban posztolt Fecső Judit, hanem otthonával kapcsolatban, mivel szeretnének beköltözni a magyar fővárosba.

KIADÓVÁ VÁLT AZ OTTHONUNK! Jövő héten Vivivel beköltözünk Budapestre, így szeretett otthonunk új lakót keres

– írta közösségi oldalán az influenszer.

Lapunk pedig nem állt meg ennyinél, mivel megkereste a kiadó ingatlan hivatalos hirdetését, ahol sok mindenre fény derült. Az már nem meglepő, hogy egy albérletnél két havi kauciót és egy havi bérleti díjat kell fizetni a bérlőnek, azonban ekkora összegnél már nem egyszerű ezt elővarázsolni. Az ingatlan 550.000 forint havonta, ami azt jelenti, hogy a szerződéskötésnél 1.650.000 forintot kell otthagynia annak, aki szeretne legalább egy évig az ingatlanban élni.

Fecső Judit Budapestre költözik.
Fecső Judit volt férjével nem ápol jó kapcsolatot (Fotó: Mediaworks Archív)

Az ár azonban nem meglepő

Első pillantásra rengetegnek hangzik ez az összeg, ám a mai ingatlanpiaci helyzetben egyáltalán nem elrugaszkodott ár a több mint fél millió egy ennyire luxus környezetért. A rezsi és a közös költség azonban nincs feltüntetve az oldalon, így könnyen lehet, hogy a 600.000 forintot is eléri majd a havonta fizetendő összeg.

Az érdi ingatlan közel ezer négyzetméter és a ház maga is átlépi a száz négyzetmétert. Ezek mellett egy garázs is tartozik a lakáshoz, ami a leírás alapján benne van a havonta fizetendő összegben. A Házasság első látásra sztárja hamarosan Budapestre költözik, így azonnal költözhető lett a modern ingatlan.

 

 

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