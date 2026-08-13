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Zara Larsson dobosa a Sziget közönségnek: „Az egész show alatt rettegtem miattatok...”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Zara Larsson
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 13. 20:00
Sziget fesztiváldoboskoncert
A svéd bombázó a Sziget Fesztivál keddi napján adott elképesztő koncertet, amiről most utólag a dobosa is megszólalt. A fiatal lány videójában elárulta, alig tudott koncentrálni a show alatt, amire Zara Larsson is reagált.
Balla Nikolett
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A Sziget Fesztivál 2026-os lineupjának egyik legjobban várt eseménye kétségtelenül Zara Larsson koncertje volt, aki köztudottan mindig hatalmas bulit csap, sőt még rajongókat is fel szokott hívni a színpadra. Ez most sem volt másként, így nem csoda, hogy a Sziget keddi napja hatalmas siker volt. Ráadásul most Zara Larsson zenekarának dobosa, Payton Taylor is megszólalt a budapesti fellépésről, és egy igen meglepő kulisszatitkot árult el, amire az énekesnő is reagált.

Zara Larsson még a levegőbe feltartva is énekelt.
Zara Larsson Sziget fesztiválos fellépése elképesztően látványos volt, mindenki imádta az énekesnőt (Fotó: Szabolcs László)

Zara Larsson dobosa TikTok-videóban mutatta meg, milyen is volt a kilátás a Sziget nagyszínpadáról, amin az elképesztő embertömeg mellett, a távolban, a fesztiválon már hagyománnyá vált bungee jumping torony szintén jól látszott. Ez a látvány pedig – saját bevallása szerint – teljesen megzavarta a zenészt.

„Az egyetlen dolog, amire fókuszálni tudtam a show közben, az volt, ahogy a háttérben emberek bungee jumpingolnak arról a daruról. Mármint, tessék?? Mind őrültek vagytok” – írta a videóhoz.

Az egész show alatt rettegtem miattatok... de csodásan éreztem magam Budapesten 

– tette még hozzá viccelődve a leírásban.

Zara Larsson zenekarának tagjai olyanok voltak akár a Barbie babák.
Zara Larsson zenészei is elképesztő teljesítményt nyújtottak, bár a dobos leginkább a háttérben bungee jumpingolókra koncentrált (Fotó: Szabolcs László)

Zara Larsson is reagált a felvételre

Payton Taylor videója természetesen az énekesnőhöz is eljutott, így kommentben reagált rá, elmondása szerint ugyanis fogalma sem volt minderről.

Hogy a f*szba nem vettem ebből észre semmit?

 – szólt hozzá poénkodva a világhírű popsztár.

A kommentek között pedig több rajongó megjegyezte, nem a dobos az egyetlen, aki kiszúrta ezt, ugyanis elmondásuk szerint Chappell Roan tavaly még a színpadon is megemlítette a jelenséget, miután majdnem röhögőgörcsöt kapott a Kaleidoscope című száma közben. Az persze nem meglepő, hogy a svéd szépség mit sem sejtett, ugyanis nem csak végigénekelte és táncolta a koncertet, de még két magyar rajongót is kiválasztott a tömegből, akik a Lush Life című dal alatt vele bulizhattak a színpadon. Mindezek mellett pedig a kivetítőkön még egy olyan backstage pillanatot is megmutattak, ahol Zara Larsson Fluor Tomi Mizu című dalára bulizik, és láthatóan nagyon jól érzi magát, így talán kijelenthetjük, ez a koncert igazán egyedinek számít a Sziget fellépőinek show-jai között.

@paytondrums y’all were scaring me the whole show hahahahhaah had such a wonderful time Budapest!!!💋💋 #szigetfestival #budapest #zaralarsson #bungee #hungary ♬ Pretty Ugly - Zara Larsson

 

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