Meztelenül állt kamera elé a Házasság első látásra sztárja: a rajongóknak is kínos a végeredmény

A Házasság első látásra Szabija kétségkívül az egyik legmegosztóbb szereplő volt a párkapcsolati reality-ben, ahol exfeleségével még a műsor után is jócskán dobálták egymásra a sarat. Mr. Szabi azóta többször is újdonsült kapcsolataival hívta fel magára a figyelmet, legújabb TikTok-videójában pedig úgy tűnik, újfent a polgárpukkasztás volt az elsődleges cél.
A Házasság első látásra gyémántkereskedője egykor Fecső Judit férjeként próbálta megtalálni a boldogságot, s bár a műsorban voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, egészen jól kijönnek egymással, sőt még érzelmeket is táplálnak egymás iránt, a frigy végül zátonyra futott és óriási balhék vették kezdetüket. Az egykori házastársak azóta elcsendesedtek, Szabi viszont azóta is gyártja a tartalmakat TikTok oldalára, nem kis népszerűséggel.
Legfrissebb videójában fiatal párja társaságában romantikázik meztelenül egy pezsgőfürdőben, ahonnan kényszeredetten próbálja kommunikálni, mennyire jó dolga van:
Az az igazság, hogy nagyon jól érezzük magunkat, mert ebben a jakuzziban sós víz van. Ez egy textilmentes övezet, tehát a textil az pont ott a telefonunk alatt található hófehér színben. Ez a negyedik vagy ötödik videó, amiben sikerült nem magunkat felvenni teljesen, merthogy a TikTok nem alkalmas erre, úgyhogy kérlek elégedjetek meg ennyivel, amennyit láttok, a többit pedig a képzeletetekre bízzuk. Legyen szép napotok!
A felvételen egyébként láthatóan nagyon szorosan ülnek egymás társaságában, a fiatal hölgy, - aki nem mellesleg a koemmentelők szerint a lánya is lehetne - félig már Mr. Szabi ölében ül és bár a videó elején még kedvesen mosolyog, a végére jócskán elfogy a lelkesedése, Szabival ellentétben. A lány még egy puszit is küld a nézőknek, a Tv2 sztárja azonban ragaszkodik a csókhoz, így az utolsó másodpercek kifejezetten kínosra sikeredtek. Nos mondanunk sem kell, a videó nem aratott osztatlan sikert az internetezők körében, volt olyan kommentelő, aki csak annyit írt, hogy „Szabi épp unokázik”, míg mások egyenesen sajnálni kezdték a fiatal hölgyet.
Apa-lánya videó, full szerelem
- kezdi az egyikőjük.
Szegény lány, alig várja, hogy a videónak vége legyen
- sajnálkozik egy másik követő.
Mint mikor én várom a munkaidő végét
- tette hozzá valaki, de volt olyan is, aki egyenesen képernyőfotóval illusztrálta a lány grimaszait:
A csaj arca a videó végén...
A hozzászólók között persze többen úgy vélték, nem szükséges együtt érezni a fiatal hölggyel, ő ugyanis önként választotta magának ezt a szerepet.
Az ilyen lányokat nem kell sajnálni, pénzre mennek
- vágta oda valaki szenvtelenül.
Azért van vele, hogy ne legyen szegény...
- fogalmazott még egy hozzászóló. A reakciókat elnézve Szabi nem hagyta annyiban, s hogy megnyugtassa a követőket a videó őszinteségéről, további fotókat osztott meg, amelyen még jobban mosolyognak, a felhőtlen boldogság illúzióját fenntartva. Hogy mi az igazság, egyelőre nem tudni, ha szigorúan nézzük, valószínűleg mindketten elégedettek a végeredménnyel.
Nemrég a Bors is beszámolt róla, hogy a gazdag híresség óriási projektbe vágta a fejszéjét, ugyanis Budán, a II. kerületben építi azt a villát, ahol egy modernkori “Playboy-villát” képzelne el. Ez nem csak egy ház, hanem egy életstílus megtestesítője. „A magyar Playboy-villában a szabadság, a művészet és a gyönyör találkozik” - árulta el nemrég. Bár Szolnoki Szabolcs vagyona továbbra sem tisztázott eredetű, az biztos, hogy ebből a villából sem fog hiányozni semmi.
