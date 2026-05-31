Meztelenül állt kamera elé a Házasság első látásra sztárja: a rajongóknak is kínos a végeredmény

A Házasság első látásra Szabija kétségkívül az egyik legmegosztóbb szereplő volt a párkapcsolati reality-ben, ahol exfeleségével még a műsor után is jócskán dobálták egymásra a sarat. Mr. Szabi azóta többször is újdonsült kapcsolataival hívta fel magára a figyelmet, legújabb TikTok-videójában pedig úgy tűnik, újfent a polgárpukkasztás volt az elsődleges cél.

Házasság első látásra Szabi szereti megmutatni, hogy felső kategóriás életet él (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Szabi ismét borzolja a kedélyeket

A Házasság első látásra gyémántkereskedője egykor Fecső Judit férjeként próbálta megtalálni a boldogságot, s bár a műsorban voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, egészen jól kijönnek egymással, sőt még érzelmeket is táplálnak egymás iránt, a frigy végül zátonyra futott és óriási balhék vették kezdetüket. Az egykori házastársak azóta elcsendesedtek, Szabi viszont azóta is gyártja a tartalmakat TikTok oldalára, nem kis népszerűséggel.

Legfrissebb videójában fiatal párja társaságában romantikázik meztelenül egy pezsgőfürdőben, ahonnan kényszeredetten próbálja kommunikálni, mennyire jó dolga van:

Az az igazság, hogy nagyon jól érezzük magunkat, mert ebben a jakuzziban sós víz van. Ez egy textilmentes övezet, tehát a textil az pont ott a telefonunk alatt található hófehér színben. Ez a negyedik vagy ötödik videó, amiben sikerült nem magunkat felvenni teljesen, merthogy a TikTok nem alkalmas erre, úgyhogy kérlek elégedjetek meg ennyivel, amennyit láttok, a többit pedig a képzeletetekre bízzuk. Legyen szép napotok!

A felvételen egyébként láthatóan nagyon szorosan ülnek egymás társaságában, a fiatal hölgy, - aki nem mellesleg a koemmentelők szerint a lánya is lehetne - félig már Mr. Szabi ölében ül és bár a videó elején még kedvesen mosolyog, a végére jócskán elfogy a lelkesedése, Szabival ellentétben. A lány még egy puszit is küld a nézőknek, a Tv2 sztárja azonban ragaszkodik a csókhoz, így az utolsó másodpercek kifejezetten kínosra sikeredtek. Nos mondanunk sem kell, a videó nem aratott osztatlan sikert az internetezők körében, volt olyan kommentelő, aki csak annyit írt, hogy „Szabi épp unokázik”, míg mások egyenesen sajnálni kezdték a fiatal hölgyet.

Apa-lánya videó, full szerelem

- kezdi az egyikőjük.

Szegény lány, alig várja, hogy a videónak vége legyen

- sajnálkozik egy másik követő.

Mint mikor én várom a munkaidő végét

- tette hozzá valaki, de volt olyan is, aki egyenesen képernyőfotóval illusztrálta a lány grimaszait:

A csaj arca a videó végén...

A hozzászólók között persze többen úgy vélték, nem szükséges együtt érezni a fiatal hölggyel, ő ugyanis önként választotta magának ezt a szerepet.

Az ilyen lányokat nem kell sajnálni, pénzre mennek

- vágta oda valaki szenvtelenül.

Azért van vele, hogy ne legyen szegény...

- fogalmazott még egy hozzászóló. A reakciókat elnézve Szabi nem hagyta annyiban, s hogy megnyugtassa a követőket a videó őszinteségéről, további fotókat osztott meg, amelyen még jobban mosolyognak, a felhőtlen boldogság illúzióját fenntartva. Hogy mi az igazság, egyelőre nem tudni, ha szigorúan nézzük, valószínűleg mindketten elégedettek a végeredménnyel.