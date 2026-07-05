7,5 millió forintot veszített Miló Viki: máig nem tudta feldolgozni a tragédiát

Miló Viki számára az idei születésnap már sokkal inkább a szeretteiről és a közös élményekről szól, mint a nagy bulikról. A sportoló úgy érzi, az évek múlásával teljesen megváltozott számára az ünneplés jelentése: ma már az a legnagyobb ajándék, ha a barátai időt szakítanak rá. Az elmúlt évek ugyanis olyan megpróbáltatásokat hoztak az életébe, amelyekre máig nehéz gondolnia.
A születésnapját idén nem egyetlen napon ünnepli. Először egy étterem ötödik születésnapjára hivatalos egyik barátnőjével, utána pedig – ha marad még energiája – beülnek valahová beszélgetni. Bár másnap dolgozik, hiszen bokszedzést tart a tanítványainak, azt követően is közös programot szerveznek.
„Együtt megyünk majd be valahová, mert a tanítványaim meg akarnak hívni egy desszertre. Tudják, hogy óriási édességrajongó vagyok” – kezdte a Borsnak.
A harmadik ünneplésre néhány nappal később kerül sor, amikor közel húsz barátjával ülnek össze egy vacsorára.
„Ebben a korban már nem a bulizás a lényeg, hanem az, hogy leüljünk beszélgetni. Minden évben összegyűlünk ilyenkor a barátaimmal. Mindig elmondom nekik, hogy semmilyen ajándékot nem kérek. Nekem az a legnagyobb ajándék, hogy legalább évente egyszer szakítunk egymásra időt, együtt vagyunk és beszélgetünk.”
Viki azt is elárulta, hogy számára maga a születésnap sem különösebben fontos.
„Nem gondolom, hogy valakit csak évente egyszer kell ünnepelni. Viszont arra nagyon jó, hogy ebben a felgyorsult világban végre össze tudunk ülni a barátokkal. Ennek örülök a legjobban. Amikor pedig elfújom a gyertyákat a tortán, mindig a kutyáimmal kapcsolatban kívánok valamit, soha nem magamnak.”
Ez egyáltalán nem véletlen. A kutyái különleges helyet foglalnak el az életében, ugyanakkor éppen miattuk élte át élete egyik legfájdalmasabb időszakát is.
Néhány évvel ezelőtt szeretett kutyája, Vénusz három kölyöknek adott volna életet, ám egy súlyos orvosi műhiba következtében mindhárom kiskutya elhunyt, az anyakutya pedig kis híján szintén életét vesztette. A történtek nemcsak lelkileg viselték meg, hanem óriási anyagi veszteséget is okoztak számára. Bár a pert megnyerte, végül nem kapott kártérítést, mert az állatklinikát üzemeltető Kft. időközben csődbe ment, az érintett állatorvost pedig nem tudta perelni. Összesen 7,5 millió forintos kára keletkezett.
„Két és fél évre teljesen leállt a tenyészetem, mert Vénuszt ennyi ideig nem lehetett újra fedeztetni. Amikor végre megszülettek volna a kölykök, majdnem ő is meghalt. Később egy másik állatorvos azt mondta, isteni szerencse, hogy egyáltalán életben maradt, emiatt is indíthatnék egy műhiba pert.”
Két és fél évig minden pénzemet a perre költöttem, közben nem tudtam új tenyészkutyát venni, teljesen leállt a tenyészetem. Úgy érzem, annyi lett volna a minimum, hogy az a doktornő se dolgozhasson két és fél évig.
A történet azonban végül mégis kapott egy boldogabb folytatást. Vénusz teljesen felépült, később három egészséges kölyköt hozott világra, amelyek közül kettő ma is Vikinél él, és sorra nyerik a rangos kutyakiállításokat.
„Szerencsére Vénusz most már nagyon jól van. Három gyönyörű kiskutyája született, kettő nálam maradt, és már világbajnokságon is remek eredményeket értek el. A hétvégén például a lánya Szerbiában a fajtacsoportjában harmadik lett. Sorra nyerjük a versenyeket. Ez számomra azt bizonyítja, hogy valóban kiemelkedő minőségű kutyák születtek, pontosan olyanok, amilyeneket megálmodtam.”
Bár most már jogilag lehetősége lenne külön az állatorvos ellen is eljárást indítani, egyelőre még mérlegeli a döntést.
Be tudnám perelni, és gondolkodom is rajta, hogy büntetőeljárást indítsak ellene állatkínzás, illetve gondatlanságból elkövetett állatkínzás miatt. Még van rá időm, mert az ötéves határidőn belül vagyok.
„Viszont már maga az eljárás elindítása is körülbelül félmillió forintba kerülne. Így már közel nyolcmillió forintnál járnék, miközben ebből semmit sem látnék viszont, csak legjobb esetben az állatorvost marasztalnák el egy időre. Lehet, hogy inkább ezt a pénzt is a kutyáimra költöm. Jelenleg úgy érzem, ez lenne a jobb döntés, de még gondolkodom rajta. De nem tudom lelkileg feldolgozni a történteket, és szerintem sosem fogom.”
A sportoló számára ma már a négylábú kedvencei jelentik az egyik legnagyobb örömforrást. Az elmúlt évek fájdalmas emlékeit ugyan nem tudja kitörölni, de Vénusz felépülése és az újabb sikerek valamelyest begyógyították a régi sebeket. Az idei születésnapján pedig ennél többet nem is kívánhatna: egészséget a szeretteinek – és természetesen a kutyáinak.
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