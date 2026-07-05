7,5 millió forintot veszített Miló Viki: máig nem tudta feldolgozni a tragédiát

Miló Viki számára az idei születésnap már sokkal inkább a szeretteiről és a közös élményekről szól, mint a nagy bulikról. A sportoló úgy érzi, az évek múlásával teljesen megváltozott számára az ünneplés jelentése: ma már az a legnagyobb ajándék, ha a barátai időt szakítanak rá. Az elmúlt évek ugyanis olyan megpróbáltatásokat hoztak az életébe, amelyekre máig nehéz gondolnia.

Miló Viki 48 éves lett (Fotó: Knap Zoltán / hot! magazin)

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Miló Viki több születésnapozást tart idén

A születésnapját idén nem egyetlen napon ünnepli. Először egy étterem ötödik születésnapjára hivatalos egyik barátnőjével, utána pedig – ha marad még energiája – beülnek valahová beszélgetni. Bár másnap dolgozik, hiszen bokszedzést tart a tanítványainak, azt követően is közös programot szerveznek.

„Együtt megyünk majd be valahová, mert a tanítványaim meg akarnak hívni egy desszertre. Tudják, hogy óriási édességrajongó vagyok” – kezdte a Borsnak.

A harmadik ünneplésre néhány nappal később kerül sor, amikor közel húsz barátjával ülnek össze egy vacsorára.

„Ebben a korban már nem a bulizás a lényeg, hanem az, hogy leüljünk beszélgetni. Minden évben összegyűlünk ilyenkor a barátaimmal. Mindig elmondom nekik, hogy semmilyen ajándékot nem kérek. Nekem az a legnagyobb ajándék, hogy legalább évente egyszer szakítunk egymásra időt, együtt vagyunk és beszélgetünk.”

Miló Vikit megviselték az elmúlt évek (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Miló Viki kutyáira gondol a születésnapján

Viki azt is elárulta, hogy számára maga a születésnap sem különösebben fontos.

„Nem gondolom, hogy valakit csak évente egyszer kell ünnepelni. Viszont arra nagyon jó, hogy ebben a felgyorsult világban végre össze tudunk ülni a barátokkal. Ennek örülök a legjobban. Amikor pedig elfújom a gyertyákat a tortán, mindig a kutyáimmal kapcsolatban kívánok valamit, soha nem magamnak.”

Ez egyáltalán nem véletlen. A kutyái különleges helyet foglalnak el az életében, ugyanakkor éppen miattuk élte át élete egyik legfájdalmasabb időszakát is.