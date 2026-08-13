Harrison Ford, mint asztalos? Íme a sztárok hétköznapi melói

Harrison Ford asztalosként, Danny DeVito pedig fodrászként kereste a kenyerét, mielőtt Hollywood meghódítására indultak volna. Meglepő, milyen különböző munkákból éltek a ma ismert világsztárok a hírnév előtt. Mutatjuk a sztárok civil szakmáit! Nicole Kidman masszázsterapeutának tanult, mielőtt befutott színésznőként.
A legnagyobb sztárok élete sem feltétlenül sikerrel és hírnévvel kezdődött. Ezúttal azokat a hírességeket gyűjtöttük csokorba, akik hétköznapi, civil munkával keresték a kenyerüket. Íme a sztárok titkos szakmái!
Kislánykorától tanult színészetet Ausztráliában, azonban 16 éves korában szüneteltetnie kellett a tanulmányait, mert az édesanyjánál mellrákot diagnosztizáltak, így neki segített a felgyógyulásban. Elkezdett masszázsterapeutának tanulni, mivel a mamája felépülésében ez sokat segített. Később visszatért a színészkedéshez, és Ausztráliában már sztárnak számított, amikor Hollywood felfigyelt rá – írja a hot!.
A Taxi című szitkommal híressé vált színész a karrierje beindulása előtt fodrászként dolgozott egy szépségszalonban. Nem sokkal később halottasházakban is alkalmazták: ő készítette elő az elhunytak frizuráját a temetésekre.
Egy golyóstollakat árusító cégnél kamatoztathatta először a színészi vénáját A Karib-tenger kalózai főszereplője. Az volt a feladata, hogy minél nagyobb összegért árulja a pár centet érő portékákat. A főnökei még arra is megkérték, hogy alkalomadtán füllentsen a nagyobb forgalom érdekében. Neki azonban ez nem tetszett, így nem is volt túl jó a szakmájában. Noha lett volna lehetősége egy nagyobb összeg bezsebelésére, a beszélgetés végén inkább lebeszélte az ügyfelet a vásárlásról...
A színésznő tinédzserkorában pincérnőként dolgozott a Hooters étteremlánc egyik étkezdéjében. A Hooters a feszes pólós, alulöltözött pincérnőkről ismert, azonban Amy még nem volt 18 éves, amikor itt dolgozott, így tőle nem volt elvárt ez a megjelenés.
A Star Wars és az Indiana Jones sztárja egészen 30 éves koráig asztalosként dolgozott, hogy eltartsa a családját. Valószínűleg ő sem sejtette, hogy így indul majd be igazán a karrierje. Egy napon ugyanis George Lucas megbízta azzal, hogy készítse el a konyhaszekrényét. Így kapta meg Harrison Ford a rendezőtől az első szerepét az Amerikai graffiti című filmben.
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