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Harrison Ford, mint asztalos? Íme a sztárok hétköznapi melói

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Harrison Ford
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 13. 17:00
Nicole KidmanJohnny Deppszakmamunkavilágsztárok
Sok híresség egészen hétköznapi munkával kereste a kenyerét, mielőtt befutott. Gondoltad volna például, hogy Harrison Ford asztalosként dolgozott? Egyesek pult mögött álltak, mások irodában dolgoztak vagy éppen teljesen más szakmára készültek. Összegyűjtöttük a sztárok legérdekesebb, kevéssé ismert szakmai múltját.

Harrison Ford asztalosként, Danny DeVito pedig fodrászként kereste a kenyerét, mielőtt Hollywood meghódítására indultak volna. Meglepő, milyen különböző munkákból éltek a ma ismert világsztárok a hírnév előtt. Mutatjuk a sztárok civil szakmáit! Nicole Kidman masszázsterapeutának tanult, mielőtt befutott színésznőként.

Harrison Fordnak is van civil foglalkozása.
Kevesen tudják, de Harrison Fordnak is van egy titkos szakmája
Fotó: Faye Sadou / hot! magazin/Northfoto
  • Tudtad?
  • Nicole Kidman masszázsterapeutának tanult, mielőtt befutott színésznőként.
  • Danny DeVito fodrászként és halottasházi alkalmazottként is dolgozott.
  • Johnny Depp golyóstollakat értékesített, ám nem volt tehetséges az eladásban.
  • Amy Adams tinédzserként a Hooters egyik éttermében dolgozott pincérnőként.
  • Harrison Ford harmincéves koráig asztalosként kereste a kenyerét.

Harrison Ford asztalosként? Íme a sztárok szakmái, amikről eddig nem tudtál!

A legnagyobb sztárok élete sem feltétlenül sikerrel és hírnévvel kezdődött. Ezúttal azokat a hírességeket gyűjtöttük csokorba, akik hétköznapi, civil munkával keresték a kenyerüket. Íme a sztárok titkos szakmái!

Nicole Kidman

Kislánykorától tanult színészetet Ausztráliában, azonban 16 éves korában szüneteltetnie kellett a tanulmányait, mert az édesanyjánál mellrákot diagnosztizáltak, így neki segített a fel­gyó­gyu­lás­ban. Elkezdett masszázsterapeutának tanulni, mivel a mamája felépülésében ez sokat segített. Később visszatért a színészkedéshez, és Ausztráliában már sztárnak számított, amikor Hollywood felfigyelt rá – írja a hot!.

Nicole Kidman masszázsterapeuta volt
Nicole Kidman masszázsterapeutaként dolgozott
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / hot! magazin/Northfoto

Danny DeVito

A Taxi című szitkommal híressé vált színész a karrierje beindulása előtt fodrászként dolgozott egy szépségszalonban. Nem sokkal később halottasházakban is alkalmazták: ő készítette elő az elhunytak frizuráját a temetésekre.

Danny DeVito
Danny DeVito
Fotó: Kay Blake / hot! magazin/Northfoto

Johnny Depp

Egy golyóstollakat árusító cégnél kamatoztathatta először a színészi vénáját A Karib-tenger kalózai főszereplője. Az volt a feladata, hogy minél nagyobb összegért árulja a pár centet érő portékákat. A főnökei még arra is megkérték, hogy alkalomadtán füllentsen a nagyobb forgalom érdekében. Neki azonban ez nem tetszett, így nem is volt túl jó a szakmájában. Noha lett volna lehetősége egy nagyobb összeg bezsebelésére, a beszélgetés végén inkább lebeszélte az ügyfelet a vásárlásról...

Johnny Depp
Johnny Depp nem volt a legjobb a színészkedés előtti szakmájában
Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/Northfoto

Amy Adams

A színésznő tinédzserkorában pincérnőként dolgozott a Hooters étteremlánc egyik étkezdéjében. A Hooters a feszes pólós, alulöltözött pincérnőkről ismert, azonban Amy még nem volt 18 éves, amikor itt dolgozott, így tőle nem volt elvárt ez a megjelenés.

Amy Adams
Amy Adams
Fotó: Billy Bennight / hot! magazin/Northfoto

Harrison Ford

A Star Wars és az Indiana Jones sztárja egészen 30 éves koráig asztalosként dolgozott, hogy eltartsa a családját. Valószínűleg ő sem sejtette, hogy így indul majd be igazán a karrierje. Egy napon ugyanis George Lucas megbízta azzal, hogy készítse el a konyhaszekrényét. Így kapta meg Harrison Ford a rendezőtől az első szerepét az Amerikai graffiti című filmben.

Harrison Fordnak is van civil foglalkozása.
Kevesen tudják, de Harrison Fordnak is van egy titkos szakmája
Fotó: Faye Sadou / hot! magazin/Northfoto

 

 

 

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