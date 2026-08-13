Harrison Ford, mint asztalos? Íme a sztárok hétköznapi melói

Harrison Ford asztalosként, Danny DeVito pedig fodrászként kereste a kenyerét, mielőtt Hollywood meghódítására indultak volna. Meglepő, milyen különböző munkákból éltek a ma ismert világsztárok a hírnév előtt. Mutatjuk a sztárok civil szakmáit! Nicole Kidman masszázsterapeutának tanult, mielőtt befutott színésznőként.

Kevesen tudják, de Harrison Fordnak is van egy titkos szakmája

Fotó: Faye Sadou / hot! magazin/Northfoto

Tudtad?

Nicole Kidman masszázsterapeutának tanult, mielőtt befutott színésznőként.

Danny DeVito fodrászként és halottasházi alkalmazottként is dolgozott.

Johnny Depp golyóstollakat értékesített, ám nem volt tehetséges az eladásban.

Amy Adams tinédzserként a Hooters egyik éttermében dolgozott pincérnőként.

Harrison Ford harmincéves koráig asztalosként kereste a kenyerét.

Harrison Ford asztalosként? Íme a sztárok szakmái, amikről eddig nem tudtál!

A legnagyobb sztárok élete sem feltétlenül sikerrel és hírnévvel kezdődött. Ezúttal azokat a hírességeket gyűjtöttük csokorba, akik hétköznapi, civil munkával keresték a kenyerüket. Íme a sztárok titkos szakmái!

Nicole Kidman

Kislánykorától tanult színészetet Ausztráliában, azonban 16 éves korában szüneteltetnie kellett a tanulmányait, mert az édesanyjánál mellrákot diagnosztizáltak, így neki segített a fel­gyó­gyu­lás­ban. Elkezdett masszázsterapeutának tanulni, mivel a mamája felépülésében ez sokat segített. Később visszatért a színészkedéshez, és Ausztráliában már sztárnak számított, amikor Hollywood felfigyelt rá – írja a hot!.

Nicole Kidman masszázsterapeutaként dolgozott

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / hot! magazin/Northfoto

Danny DeVito

A Taxi című szitkommal híressé vált színész a karrierje beindulása előtt fodrászként dolgozott egy szépségszalonban. Nem sokkal később halottasházakban is alkalmazták: ő készítette elő az elhunytak frizuráját a temetésekre.

Danny DeVito

Fotó: Kay Blake / hot! magazin/Northfoto

Johnny Depp

Egy golyóstollakat árusító cégnél kamatoztathatta először a színészi vénáját A Karib-tenger kalózai főszereplője. Az volt a feladata, hogy minél nagyobb összegért árulja a pár centet érő portékákat. A főnökei még arra is megkérték, hogy alkalomadtán füllentsen a nagyobb forgalom érdekében. Neki azonban ez nem tetszett, így nem is volt túl jó a szakmájában. Noha lett volna lehetősége egy nagyobb összeg bezsebelésére, a beszélgetés végén inkább lebeszélte az ügyfelet a vásárlásról...