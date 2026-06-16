A Házasság első látásra sztárja kitálalt a párválasztásról! „Nagyon válogatós vagyok”

Kovács Reni korábban a Ripostnak beszélt szakításáról, ahol tiszta vizet öntött a pohárba. „Nem volt szó megcsalásról, de inkorrekt volt a hozzámállása és a dolgok lekommunikálása” – jelentette ki korábban a Házasság első látásra bombázója. Reni most több időt tud szánni saját magára és szüleire, akik még mindig küzdenek leégett otthonuk miatt. A TV2 korábbi sztárja most elárulta, hogy mennyire válogatja meg párjait.

A Házasság első látásra műsorából ismert Kovács Reni párjának sok elvárásnak kell majd megfelelnie (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja a párválasztásról vallott

Nemrégiben egy barátom mondta azt, hogy nálam inkább jókor kell jó helyen lenni, mert én általában kiválasztom azt, akivel szeretnék megismerkedni. Ha valaki felkelti az érdeklődésemet, akkor nyitott vagyok arra, hogy közelebb engedjem magamhoz

– mesélte közösségi oldalán a csinos influenszer.

Ám ezek az alkalmak sem olyan gyakoriak, mint sokan gondolják. Reni jelenleg is nagyon boldog egyedül és nem sietteti, hogy minél előbb újra rátaláljon a szerelem. „Na de ez ritka, nagyon válogatós vagyok. Ha párkapcsolatról van szó, szinte mindig személyes ismertség útján alakulnak a dolgok” – árulta el Kovács Renáta.

Kovács Reni szakítása után már visszanyerte őszinte mosolyát (Fotó: Instagram)

Reni nem szeret ismeretlenekkel találkozni

Többnyire olyan emberekkel ismerkedem, akiket már ismerek valamilyen módon: bemutattak minket egymásnak, közös társaságból ismerjük egymást, vagy mér volt valamilyen kapcsolódási pont az életünkben. Nem igazán teljesen idegen emberekkel és az internetes ismerkedés sem az én világom. Számomra a személyes kapcsolódás sokkal fontosabb

– írta le közösségi oldalán a titkot a Házasság első látásra Renije.

Nemrég véget érő kapcsolata is hasonlóan indult, ám annak nem lett boldog vége. Már másodjára próbálták meg a kapcsolatot, de Reni elmondása szerint hamar belátták, hogy nincs értelme tovább folytatni. „Az első szakításunk nyilván nagyon megviselt, és igazából mindketten éreztük, hogy sokkal több van ebben, ezért is adtunk a dolognak még egy esélyt. Rövid idő után azonban be kellett látnunk, hogy nem működik a dolog” – emelte ki korábban a Ripost-nak tett nyilatkozatában Kovács Reni.