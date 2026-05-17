Előkerült a Házasság első látásra sztárja: „Tudom, hogy hibáztam, de nem gondolom, hogy ekkorát”

Fecső Juditot a Házasság első látásra második évadában ismerte meg az ország, s bár sokan drukkoltak a vakon kötött frigy sikerének, a kapcsolat végül zátonyra futott. Az egykori férj és feleség még a válás után is többször nyilvánosan került összetűzésbe, Judit pedig rengeteg részletet osztott meg magánéletével kapcsolatban közösségi oldalán. Egyik hónapról a másikra azonban elcsendesedett minden és teljesen eltűnt, nyilatkozni sem akart sokáig, most viszont megtörte a csendet és elárulta, mi történt vele az elmúlt időszakban.

Fecső Judit sminkesként dolgozik, a Házasság első látásra második évadában vált ismertté (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Fecső Judit első férje került előtérbe

A Házasság első látásra híressége kifejtette, az elmúlt évben több olyan esemény is nehezítette az életét, amelyeknek komoly súlya volt, főleg úgy, hogy egyedülálló anyaként neveli tinédzser lányát.

Sajnos többször is konfliktusba keveredtünk a volt férjem feleségével, mert háttérbe szorították a lányomat és nekem természetesen ő az első

– kezdi Judit, aki őszintén bevallotta, hogy többször saját Instagram oldalán, élő adásban szidalmazta exférje jelenlegi feleségét, aminek következményei lettek.

Vállalom a felelősséget azért, hogy annyi rosszat mondtam róla, de az az igazság, hogy ennek azért voltak kiváltó okai. Többször is balhéztam, odamentem hozzájuk személyesen reklamálni.

Judit beismerte, hogy a személyes találkozások és a botrányba fulladó jelenetek nem vitték előre az ügyet, így jogtalannak érzi, hogy még bíróságra is kell járkálnia „apróságok” miatt.

Tanultam belőle, igazuk van, hogy csúnyán beszéltem velük, bár kíváncsi vagyok, melyik anya ne védené meg a gyerekét, ha arról lenne szó.

Fecső Judit volt férje feleségével került konfliktusba korábban, amelyet azóta már rendeztek, Judit azonban nem akar több nyilvánosságot (Forrás: Fecső Judit)

A történtek megviselték, de nem törték meg

Bár Fecső Judit lánya már gimnazista, így is rengeteg láthatatlan munka hárul az egyedülálló édesanyára.

Kicsit sem szorulok rá, hogy bárki is sajnáljon, de ezeknek a dolgoknak azért van súlya. Megvisel lelkileg, hogy folyamatosan küzdenem kell velük. Tudom, hogy hibáztam, de nem gondolom, hogy ekkorát. Azért én kilenc éve egyedül nevelem a lányomat, semmilyen segítségem nincs. Nem árt tisztában lenni azzal, hogy teljesen egyedül csinálni mindent, munka mellett, nulla segítséggel, borzasztóan nehéz. Énidőről, randikról, szabad hétvégéről már nem is álmodom.

Judit mostanra úgy érzi, belefáradt az állandó ellenállásba, nyugalmat szeretne, amibe az is beletartozik, hogy sokkal kevésbé szeretne jelen lenni a közösségi térben, ezért nagyon meghúzta a saját határait.