Joshi Bharat és Kiss Virág hatalmas titkot árult el

Joshi Bharat és párja, Kiss Virág szerelme idilli. Olyannyira egymásra találtak, hogy a férfi már meg is kérte a kezét. Ennek viszont már jó pár hónapja, az esküvőről pedig továbbra sincs hír. A pár végre elárulta, hogy hol tart a szervezés, és mikor lesz a lagzi.

Joshi Bharat és Kiss Virág szinkronszínész Rómában tettek fogadalmat egymásnak (Fotó: Szabolcs László)

Joshi Bharat szerint van, ami az esküvőnél is fontosabb

Bár hónapok óta jegyben járnak, az esküvő időpontja továbbra sincs kitűzve – de mindketten újra és újra hangsúlyozzák: számukra nem ez a legfontosabb. A pár nem kapkod, sem a hivatali papírok, sem a lagzi felé. Úgy érzik, amit egy esküvő szimbolizál, az már kettejük között rég megszületett.

„Ha lesz fejlemény, mindenképp szólunk” – mondta mosolyogva Joshi Bharat.

Kiss Virág és Joshi Bharat szerint minden utazás nászút (Fotó: Kiss Virág)

„Az a lényeg, fogadalmat tettünk, és van az ujjunkon gyűrű. Egyelőre nekünk ez tökéletesen elég” – egészítette ki Virág. Kettejük vallomása azonnal világossá teszi, hogy a kapcsolatukat nem a külvilág számára építik, hanem egymásért.

Varázslatos fogadalom a Sixtus-kápolnában

A fogadalomról mindketten hosszan és meghatottan mesélnek. A helyszín különösen mély nyomot hagyott bennük és ez nem is csoda, hiszen a Sixtus-kápolnában jártak.

Gyönyörű volt. Én most voltam ott először. Nagyon sok turista volt, de félre tudtunk vonulni, és meghitten együtt lenni. Amit el akartunk mondani egymásnak, az megtörtént. Anélkül, hogy bármit egyeztettünk volna, ugyanazt fogalmaztuk meg egymásnak

– idézte fel Virág.

A legkülönlegesebb pillanat pedig talán az volt, amikor rádöbbentek: bár előre nem beszélték meg, ugyanazt fogalmazták meg egymásnak.

Nem is lesz esküvő?

Joshi Bharat és Virág arról is mesélt nekünk, hogy hol tart a lagzi szervezése.

„Még nem tartunk ott, hogy esküvőszervezés. Térjünk erre vissza jövőre” – reagált a találgatásokra Virág.

Nem az esküvő a lényeg. A dolog szellemiségét, ha nézzük, ami két ember összetartozását illeti, ott mi legmélyebben, legintenzívebben és legőszintébben együtt vagyunk. A többi az szertartás, ceremónia. Mi nem állunk ellen ennek sem természetesen, de a lényeg, már megtörtént. Isten színe előtt fogadalmat tettünk, ennél többet egy anyakönyvvezető tud tenni?

– egészítette ki Joshi Bharat, majd hozzátette: