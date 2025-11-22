Joshi Bharat és Kiss Virág hatalmas titkot árult el

Joshi Bharat és párja, Kiss Virág szerelme idilli. Olyannyira egymásra találtak, hogy a férfi már meg is kérte a kezét. Ennek viszont már jó pár hónapja, az esküvőről pedig továbbra sincs hír. A pár végre elárulta, hogy hol tart a szervezés, és mikor lesz a lagzi.
Bár hónapok óta jegyben járnak, az esküvő időpontja továbbra sincs kitűzve – de mindketten újra és újra hangsúlyozzák: számukra nem ez a legfontosabb. A pár nem kapkod, sem a hivatali papírok, sem a lagzi felé. Úgy érzik, amit egy esküvő szimbolizál, az már kettejük között rég megszületett.
„Ha lesz fejlemény, mindenképp szólunk” – mondta mosolyogva Joshi Bharat.
„Az a lényeg, fogadalmat tettünk, és van az ujjunkon gyűrű. Egyelőre nekünk ez tökéletesen elég” – egészítette ki Virág. Kettejük vallomása azonnal világossá teszi, hogy a kapcsolatukat nem a külvilág számára építik, hanem egymásért.
A fogadalomról mindketten hosszan és meghatottan mesélnek. A helyszín különösen mély nyomot hagyott bennük és ez nem is csoda, hiszen a Sixtus-kápolnában jártak.
Gyönyörű volt. Én most voltam ott először. Nagyon sok turista volt, de félre tudtunk vonulni, és meghitten együtt lenni. Amit el akartunk mondani egymásnak, az megtörtént. Anélkül, hogy bármit egyeztettünk volna, ugyanazt fogalmaztuk meg egymásnak
– idézte fel Virág.
A legkülönlegesebb pillanat pedig talán az volt, amikor rádöbbentek: bár előre nem beszélték meg, ugyanazt fogalmazták meg egymásnak.
Joshi Bharat és Virág arról is mesélt nekünk, hogy hol tart a lagzi szervezése.
„Még nem tartunk ott, hogy esküvőszervezés. Térjünk erre vissza jövőre” – reagált a találgatásokra Virág.
Nem az esküvő a lényeg. A dolog szellemiségét, ha nézzük, ami két ember összetartozását illeti, ott mi legmélyebben, legintenzívebben és legőszintébben együtt vagyunk. A többi az szertartás, ceremónia. Mi nem állunk ellen ennek sem természetesen, de a lényeg, már megtörtént. Isten színe előtt fogadalmat tettünk, ennél többet egy anyakönyvvezető tud tenni?
– egészítette ki Joshi Bharat, majd hozzátette:
„Akik ott voltak a Sixtus-kápolnában, mindenkit meghívtam egy pizzára!” De Virág rögtön rávágta, hogy természetesen csak tréfáról van szó.
A meghitt esemény után a pár egyszerűen, mégis emlékezetesen ünnepelt.
Fogadalom után beültünk egy étterembe, ettünk finom pizzát és koccintottunk aperol spritzel. Ami azért érdekes, mert egyikünk sem iszik alkoholt. Ott viszont ittunk
– mesélte Virág.
Virág parfümkészítőként is tevékenykedik szinkronmunkái mellett, és sokan feltételezték, hogy valami különleges parfümöt tervez az alkalomra,de ez most nem készült.
„Ha lesz esküvő, akkor majd készül. Fogadalmi parfüm az nincsen” – mondta nevetve Joshi Bharat.
A nászút kérdésénél is hasonlóan lazán reagálnak. Klasszikus nászútra nem készülnek, de ezt nem is bánják.
A formalitásokkal nem törődünk. Megyünk mi sok nászútra, amikor tehetünk, utazunk. Az év vége pedig a csendes egymásra hangolódás időszaka lesz
– zárták gondolataikat.
