Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Joshi Bharat és Kiss Virág hatalmas titkot árult el

Joshi Bharat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 12:30
Kiss Virágesküvő
Bár hónapok óta jegyben járnak, az esküvő időpontja továbbra sincs kitűzve. Joshi Bharat és párja, Kiss Virág kapcsolata régóta a mély érzelmekről és az erőteljes összetartozásról szól. Most pedig azt is elárulták, mikor lesz az esküvő.
Ko. K.
A szerző cikkei

Joshi Bharat és párja, Kiss Virág szerelme idilli. Olyannyira egymásra találtak, hogy a férfi már meg is kérte a kezét. Ennek viszont már jó pár hónapja, az esküvőről pedig továbbra sincs hír. A pár végre elárulta, hogy hol tart a szervezés, és mikor lesz a lagzi.

Joshi Bharat és Kiss Virág sosem volt még ilyen boldog
Joshi Bharat és Kiss Virág  szinkronszínész Rómában tettek fogadalmat egymásnak (Fotó: Szabolcs László)

Joshi Bharat szerint van, ami az esküvőnél is fontosabb

Bár hónapok óta jegyben járnak, az esküvő időpontja továbbra sincs kitűzve – de mindketten újra és újra hangsúlyozzák: számukra nem ez a legfontosabb. A pár nem kapkod, sem a hivatali papírok, sem a lagzi felé. Úgy érzik, amit egy esküvő szimbolizál, az már kettejük között rég megszületett

„Ha lesz fejlemény, mindenképp szólunk” – mondta mosolyogva Joshi Bharat.

Kiss Virág és Joshi Bharat szerint minden utazás nászút (Fotó: Kiss Virág)

„Az a lényeg, fogadalmat tettünk, és van az ujjunkon gyűrű. Egyelőre nekünk ez tökéletesen elég” – egészítette ki Virág. Kettejük vallomása azonnal világossá teszi, hogy a kapcsolatukat nem a külvilág számára építik, hanem egymásért.

Varázslatos fogadalom a Sixtus-kápolnában

A fogadalomról mindketten hosszan és meghatottan mesélnek. A helyszín különösen mély nyomot hagyott bennük és ez nem is csoda, hiszen a Sixtus-kápolnában jártak. 

Gyönyörű volt. Én most voltam ott először. Nagyon sok turista volt, de félre tudtunk vonulni, és meghitten együtt lenni. Amit el akartunk mondani egymásnak, az megtörtént. Anélkül, hogy bármit egyeztettünk volna, ugyanazt fogalmaztuk meg egymásnak 

– idézte fel Virág. 

A legkülönlegesebb pillanat pedig talán az volt, amikor rádöbbentek: bár előre nem beszélték meg, ugyanazt fogalmazták meg egymásnak. 

Nem is lesz esküvő?

Joshi Bharat és Virág arról is mesélt nekünk, hogy hol tart a lagzi szervezése. 

„Még nem tartunk ott, hogy esküvőszervezés. Térjünk erre vissza jövőre”  – reagált a találgatásokra Virág.

 Nem az esküvő a lényeg. A dolog szellemiségét, ha nézzük, ami két ember összetartozását illeti, ott mi legmélyebben, legintenzívebben és legőszintébben együtt vagyunk. A többi az szertartás, ceremónia. Mi nem állunk ellen ennek sem természetesen, de a lényeg, már megtörtént. Isten színe előtt fogadalmat tettünk, ennél többet egy anyakönyvvezető tud tenni?

– egészítette ki Joshi Bharat, majd hozzátette:

Akik ott voltak a Sixtus-kápolnában, mindenkit meghívtam egy pizzára! De Virág rögtön rávágta, hogy természetesen csak tréfáról van szó.

A meghitt esemény után a pár egyszerűen, mégis emlékezetesen ünnepelt. 

Joshi Bharat és Kiss Virág különleges helyen tettek egymásnak fogadalmat (Fotó: Kiss Virág)

Fogadalom után beültünk egy étterembe, ettünk finom pizzát és koccintottunk aperol spritzel. Ami azért érdekes, mert egyikünk sem iszik alkoholt. Ott viszont ittunk

– mesélte Virág.

Különleges eseményre különleges parfüm

Virág parfümkészítőként is tevékenykedik szinkronmunkái mellett, és  sokan feltételezték, hogy valami különleges parfümöt tervez az alkalomra,de ez most nem készült.

 „Ha lesz esküvő, akkor majd készül. Fogadalmi parfüm az nincsen – mondta nevetve Joshi Bharat.

Nem az esküvő a fontos, Isten színe előtt már elköteleződtek (Fotó: Kiss Virág)

 A nászút kérdésénél is hasonlóan lazán reagálnak. Klasszikus nászútra nem készülnek, de ezt nem is bánják. 

A formalitásokkal nem törődünk. Megyünk mi sok nászútra, amikor tehetünk, utazunk. Az év vége pedig a csendes egymásra hangolódás időszaka lesz

– zárták gondolataikat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu