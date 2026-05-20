Joshi Bharat és Kiss Virág: „Szűk körű esküvőnk lesz”

Joshi Bharat és Kiss Virág már az első találkozásuk után érezték, hogy ezzel kezdetét vette a közös történetük. A színészként és szinkronrendezőként dolgozó hölgy nem titkolja: már évekkel ezelőtt felfigyelt a sármos férfira.

Kiss Virág mindent megtalált Joshi Bharatban, amit valaha keresett

A szerelmesek már az első találkozásukkor felfigyeltek egymásra

Kerülik a felhajtást, ezért szűk körű esküvőt terveznek

Joshi Bharat és Kiss Virág kapcsolata nagyon boldog

„Az az igazság, hogy Bha­rat már korábban megfogott. A régi műsorait nézve azonnal feltűnt, hogy mennyire intelligens, okos és jóképű, ugyanakkor nagyon szeretem a férfiakban azt a fajta magabiztosságot, ami őt is jellemzi. Amikor meghívtak a műsorába, éreztem, hogy a találkozást randevú követi majd. Bharatban minden megvan, amit kerestem. Ez egy eleve elrendelt kapcsolat, amelyben jól érezzük magunkat, amelyben boldogok vagyunk” – árulja el Virág Joshi Bharát párja a hot! magazinnak.

A szerelem már két és fél éve tart. Joshi Bharat és Kiss Virág sosem keresték a magyarázatot sem a találkozásukra, sem arra, hogy mitől működnek szinte az első pillanattól kezdve. Egy kézfogás mindent eldöntött, és azonnal megpecsételte a sorsukat.

Nehéz lenne konkretizálni, hogy valójában mit is szeretek Virágban. Egy olyan közelséget érzek, aminek köszönhetően tudom, hogy bármi is változik majd, mindig szeretni fogom őt. Az első találkozásunkkor megmozdult bennem valami. A hosszú műsoridőben volt egy tízperces szünet, így elindultam kifelé. Önkéntelenül rátettem a kezemet a kezére, és feltűnt, hogy nem húzta el… Korábban sosem csajoztam. Abban a kultúrában, ahonnan én jövök, ez a műfaj ismeretlen. A szabad választás lehetősége megvan, de a komolyabb ismerkedésre csak a házasságkötést követően van lehetőség. Ahogyan a stand-upban is mondani szoktam: nálunk nincs próbafúrás

– meséli a televíziós.

Az indiai származású tévés azt szokta mondani magáról, hogy ő az újrakezdések mestere.

„Ez az életemben az ötödik újrakezdés, így pontosan tudom, hogy az első időszakot túl kell élni. Megtanultam, hogy mindig mindennek a vége egyben előkészít valami újat az életünkben. Ha valaki egyszer azt mondja, hogy indiai színészként egyszer Európában élek majd, és itt leszek sikeres, azt sem hiszem el. Virággal kapcsolatban tudtam, hogy mindig is őt kerestem. A korábbi kapcsolataimat sem akarom degradálni, de folyamatosan azt éreztem, hogy valami hiányzik. Most nincs ez. Egy anyagból gyúrt két lélek találkozott, és itt nincs helye az egónak, a másik legyőzésének.”