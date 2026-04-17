Joshi Bharat 70 évesen ismét megújul: Ezt nem láttuk jönni

Joshi Bharat már nagyon fiatalon olyan lépésre szánta el magát, amelyre csak nagyon kevesen vállalkoznának. 1980-ban Indiából Magyarországra utazott egy tanulmányútra és ez az út megpecsételte a sorsát. Sokáig bábszínészként dolgozott, majd közgazdász lett. Később pedig sorselemzéssel foglalkozott. Innen átnyergelt a tévézésre, ami meghozta számára az országos ismertséget. Magánéletében 2021-ben állt be drámai változás, amikor 31 év házasság után elvált feleségétől. Ekkor, szinte a nulláról kezdte újra felépíteni az életét. 2024-ben Kiss Virág színésznő személyében újra beköszönt életébe a szerelem és ezzel egy időben új dimenziók nyíltak meg Joshi Bharat előtt.
Az indiai származású egykori tévés nemcsak, hogy új utakra lépett, de mostanában egymást érik életében az új és izgalmas kihívások. Joshi Bharat a napokban Budapesten lép színpadra, és megmutatja, hogy a stand up műfajában is otthonosan mozog. A Bors erről az éles váltásról faggatta a 70 éves hírességet.
„A hír igaz, hétfőn Orosz Gyuri barátom ötlete nyomán, és persze szerves közreműködésével elindul a közös stand up turnénk, ami a Nirvana címet kapta. Hogy a humorom, működik -e majd, vagyis hogy vevő lesz-e a közönség, azt csak remélni tudom.
De az biztos, hogy Orosz Gyuri meglátta bennem a potenciált, miután jártam a műsorában és végigröhögtük a felvételt
– kezdte gyermeki lelkesedéssel a hangjában Joshi Bharat.
Az új utakra tévedő híresség bízik barátja ösztöneiben, és persze a befektetett munkájukban is, hiszen mint mondja, rengeteget dolgoztak azon, hogy minden poén a helyén legyen az összeállított produkcióban. „A műsorban természetesen nagy hangsúlyt kap majd az indiai származásom. Sok sztori a fiatal éveimből merítkezik. Cél is volt a közös munka megkezdésekor, hogy a poénok ne öncélúak legyenek, de hordozzanak tanulságokat és egyúttal közelebb hozzák a közönséghez mindazt, amit Indiából hoztam magammal” – magyarázta Joshi Bharat, aki a budapesti premier után turnéra indul Orosz Gyurival, hogy minél többen láthassák és hallhassák a Nirvana című produkciót.
