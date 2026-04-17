Joshi Bharat 70 évesen ismét megújul: Ezt nem láttuk jönni

Joshi Bharat már nagyon fiatalon olyan lépésre szánta el magát, amelyre csak nagyon kevesen vállalkoznának. 1980-ban Indiából Magyarországra utazott egy tanulmányútra és ez az út megpecsételte a sorsát. Sokáig bábszínészként dolgozott, majd közgazdász lett. Később pedig sorselemzéssel foglalkozott. Innen átnyergelt a tévézésre, ami meghozta számára az országos ismertséget. Magánéletében 2021-ben állt be drámai változás, amikor 31 év házasság után elvált feleségétől. Ekkor, szinte a nulláról kezdte újra felépíteni az életét. 2024-ben Kiss Virág színésznő személyében újra beköszönt életébe a szerelem és ezzel egy időben új dimenziók nyíltak meg Joshi Bharat előtt.

Joshi Bharat: „Hogy a humorom, működik -e majd, azt csak remélni tudom"

Az indiai származású egykori tévés nemcsak, hogy új utakra lépett, de mostanában egymást érik életében az új és izgalmas kihívások. Joshi Bharat a napokban Budapesten lép színpadra, és megmutatja, hogy a stand up műfajában is otthonosan mozog. A Bors erről az éles váltásról faggatta a 70 éves hírességet.

„A hír igaz, hétfőn Orosz Gyuri barátom ötlete nyomán, és persze szerves közreműködésével elindul a közös stand up turnénk, ami a Nirvana címet kapta. Hogy a humorom, működik -e majd, vagyis hogy vevő lesz-e a közönség, azt csak remélni tudom.

De az biztos, hogy Orosz Gyuri meglátta bennem a potenciált, miután jártam a műsorában és végigröhögtük a felvételt

– kezdte gyermeki lelkesedéssel a hangjában Joshi Bharat.

„A műsorban természetesen nagy hangsúlyt kap majd az indiai származásom"

Az új utakra tévedő híresség bízik barátja ösztöneiben, és persze a befektetett munkájukban is, hiszen mint mondja, rengeteget dolgoztak azon, hogy minden poén a helyén legyen az összeállított produkcióban. „A műsorban természetesen nagy hangsúlyt kap majd az indiai származásom. Sok sztori a fiatal éveimből merítkezik. Cél is volt a közös munka megkezdésekor, hogy a poénok ne öncélúak legyenek, de hordozzanak tanulságokat és egyúttal közelebb hozzák a közönséghez mindazt, amit Indiából hoztam magammal” – magyarázta Joshi Bharat, aki a budapesti premier után turnéra indul Orosz Gyurival, hogy minél többen láthassák és hallhassák a Nirvana című produkciót.