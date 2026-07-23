Joshi Bharat konyhájában akadt ki Kiss Virág: óriási fordulathoz vezetett ez

Joshi Bharat gyakorlatilag másodvirágzását éli, amióta jó sorsa összeterelte őt Kiss Virág színésznővel. Amióta a műsorvezető-sorselemzőre rátalált a szerelem, új járatlan utakra tévedt. Így született meg az új projekt, ami a Joshi in the Kitchen című internetes műsora, melynek már két epizódja is felkerült a The Autentic Imperfect Kitchen névre keresztelt YouTube-csatornára. A Bors ennek örömére megkereste az indiai származású hírességet, aki örömmel mesélt a Virággal együtt életébe toppanó új szerelméről, vagyis a főzésről. A projektnek egyébként több érdekessége is akad, de erről beszéljen inkább maga Joshi Bharat.
„Hogy mikor tanultam meg főzni? Igazából azután, hogy Virág, vagyis a szerelem betoppant az életembe. De ha azt kérdezed, mikor próbálkoztam először azzal, hogy főzzek valamit, akkor egészen 1979-ig kell visszamennünk az időben.
Akkoriban Stockholmban éltem és azzal kellett szembesülnöm, hogy gyakorlatilag sehol nem lehetett enni egy tisztességes indiai kaját.
Hónapokig rizsen és tojásrántottán éltem, mert eddig terjedt a főzési tudományom. Egy napon aztán a metrón utazva megláttam egy indiai nőt és az éhség nagy úr alapon le is szólítottam. Kiderült, hogy ő is ugyanabból a tartományból való, ahol én születtem, így bátorkodtam megkérni, hogy tanítson meg pár indiai alapfogás elkészítésére. Így sajátítottam el a tojásos curry és az indiai spenót elkészítésének titkát. Ettől persze nem lettem gasztroguru és bevallom, nem is igazán gondoltam arra, hogy valaha az leszek” – mondta lapunknak nevetve Joshi Bharat.
Mint minden történetben, ennél is eljutottunk arra a pontra, amikor jön az a bizonyos de. Hiszen, ahogy Joshi Bharat sosem gondolta, hogy egyszer saját főzőműsora lesz, az sem jutott eszébe, hogy bőven túl lesz már a hatvanon, amikor rátalál a mindent felülíró szerelem. Pedig ez a két életesemény bizony kéz a kézben jár, sőt egyik a másik folyománya. „Amikor Virággal találkoztunk, az én konyhám leginkább egy konzervgyári lerakatra hasonlított.”
Ő ettől persze kiakadt és közölte, hogy ezek a tartósítószeres szemetek most eltűnnek, és új időszámítás kezdődik számomra a gasztronómiában.
„Így aztán elkezdtem főzni és az az igazság, hogy egészen jól meg is találtam a helyem a konyhában. Eleinte a YouTube-on kerestem főzős videókat, de mára már a saját ötleteimet kombinálom az alapreceptekkel. Virág és a lányaim a legfőbb kritikusaim, akik elégedettek a főztömmel” – magyarázta Joshi Bharat.
Miután Joshi megbarátkozott a fakanállal és az egyéb konyhai eszközökkel, technológiákkal, a kedvese és családja unszolására úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy világ elé tárja újonnan tanult képességeit. Így született meg az ötlet, hogy elindítsa saját főzőcsatornáját. „Addig-addig mondogatták nekem, hogy tényleg jól muzsikálok a konyhában, mígnem beadtam a derekam, majd életre hívtuk a főzős csatornát. Eddig két recept került fel, de már tíz epizódot leforgattunk. A projekt különlegessége, hogy angol nyelven készülnek a tartalmak, magyar felirattal. Főzés közben pedig életvezetési tanácsokat is adok és filozofálgatok az élet nagy dolgairól, hiszen nem tudok és nem is szeretnék kibújni a bőrömből. Hihetetlenül élvezem ezt az egészet, ráadásul akadt egy remek szponzorunk.
Egy indiai étterem belépett a projektbe, így egy profin felszerelt konyhában ténykedhetek
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