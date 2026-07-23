Joshi Bharat konyhájában akadt ki Kiss Virág: óriási fordulathoz vezetett ez

Joshi Bharat gyakorlatilag másodvirágzását éli, amióta jó sorsa összeterelte őt Kiss Virág színésznővel. Amióta a műsorvezető-sorselemzőre rátalált a szerelem, új járatlan utakra tévedt. Így született meg az új projekt, ami a Joshi in the Kitchen című internetes műsora, melynek már két epizódja is felkerült a The Autentic Imperfect Kitchen névre keresztelt YouTube-csatornára. A Bors ennek örömére megkereste az indiai származású hírességet, aki örömmel mesélt a Virággal együtt életébe toppanó új szerelméről, vagyis a főzésről. A projektnek egyébként több érdekessége is akad, de erről beszéljen inkább maga Joshi Bharat.

Joshi Bharat szerelmének, Kiss Virágnak köszönheti, hogy szenvedélyes szakács vált belőle (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Joshi Bharat: „Hónapokig rizsen és tojásrántottán éltem...”

„Hogy mikor tanultam meg főzni? Igazából azután, hogy Virág, vagyis a szerelem betoppant az életembe. De ha azt kérdezed, mikor próbálkoztam először azzal, hogy főzzek valamit, akkor egészen 1979-ig kell visszamennünk az időben.

Akkoriban Stockholmban éltem és azzal kellett szembesülnöm, hogy gyakorlatilag sehol nem lehetett enni egy tisztességes indiai kaját.

Hónapokig rizsen és tojásrántottán éltem, mert eddig terjedt a főzési tudományom. Egy napon aztán a metrón utazva megláttam egy indiai nőt és az éhség nagy úr alapon le is szólítottam. Kiderült, hogy ő is ugyanabból a tartományból való, ahol én születtem, így bátorkodtam megkérni, hogy tanítson meg pár indiai alapfogás elkészítésére. Így sajátítottam el a tojásos curry és az indiai spenót elkészítésének titkát. Ettől persze nem lettem gasztroguru és bevallom, nem is igazán gondoltam arra, hogy valaha az leszek” – mondta lapunknak nevetve Joshi Bharat.

Joshi Bharat sosem gondolta, hogy egy napon gasztrovlogger lesz belőle (Fotó: Facebook/MW)

„Az én konyhám leginkább egy konzervgyári lerakatra hasonlított”

Mint minden történetben, ennél is eljutottunk arra a pontra, amikor jön az a bizonyos de. Hiszen, ahogy Joshi Bharat sosem gondolta, hogy egyszer saját főzőműsora lesz, az sem jutott eszébe, hogy bőven túl lesz már a hatvanon, amikor rátalál a mindent felülíró szerelem. Pedig ez a két életesemény bizony kéz a kézben jár, sőt egyik a másik folyománya. „Amikor Virággal találkoztunk, az én konyhám leginkább egy konzervgyári lerakatra hasonlított.”

Ő ettől persze kiakadt és közölte, hogy ezek a tartósítószeres szemetek most eltűnnek, és új időszámítás kezdődik számomra a gasztronómiában.

„Így aztán elkezdtem főzni és az az igazság, hogy egészen jól meg is találtam a helyem a konyhában. Eleinte a YouTube-on kerestem főzős videókat, de mára már a saját ötleteimet kombinálom az alapreceptekkel. Virág és a lányaim a legfőbb kritikusaim, akik elégedettek a főztömmel” – magyarázta Joshi Bharat.