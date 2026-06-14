Top5: Horváth Éva megtörte a csendet válásának okáról, gyászhírt jelentett be a királyi család, a Kincsvadászok sztárja nem akármivel örvendeztette meg a rajongókat

Összegyűjtöttük a legolvasottabb sztárhíreket. Ezen a héten a legtöbben Horváth Éva válásának okaira voltak kíváncsiak, meg arra is, hogy hosszú időre elhagyja gyermekeit, akik továbbra is Balin fognak élni.

Horváth Éva súlyos balesetet szenvedett, vallomása szerint ez ütötte be az utolsó szöget a házasságának koporsójába

(Fotó: Instagram)

Megtörte a csendet Horváth Éva: ezért válik el férjétől

Megrázó vallomást tett a meglehetősen nehéz időszakot átélt modell. Horváth Éva másfél éve Balin egy robogóbalesetben nyílt lábtöréseket szenvedett, majd hónapokat töltött kórházban külföldön és itthon is. A baj akkora volt, hogy többször is felmerült az amputáció lehetősége, sokszor azt sem tudta, megéri-e a másnapot. Eleinte mindezt családjától, gyermekeitől távol, egyedül kellett feldolgoznia. Ebből a traumából született meg a Bye-bye, tűsarok! című könyve.

„Ez a baleset volt a vége”

– mondta ki a Reggeliben a fájdalmas igazságot válásáról a modell, utalva arra, hogy a tragédia visszafordíthatatlan törést okozott a párkapcsolatában.

Meghalt Bajrakitiyabha hercegnő (Fotó: 123RF)

Ebben a pillanatban jelentette be a királyi család a felfoghatatlan hírt: meghalt a hercegnő

Bajrakitiyabha hercegnő mindössze 47 éves volt. A thai királyi család jelentette be a tragikus hírt. A hercengő halálával a thai királyi család elveszítette egyik legkiemelkedőbb és legelismertebb tagját, aki fontos szerepet tölthetett volna be a még mindig nem egyértelmű trónöröklési folyamatban. Bajrakitiyabha Vajiralongkorn király hét gyermekének legidősebbje volt. 1978. december 7-én született a király első feleségétől és egyben unokatestvérétől, Soamsawali hercegnőtől.

Az orvosi csapat a lehető legmagasabb szintű és legintenzívebb ellátást biztosította számára, állapota azonban folyamatosan romlott

– közölte a királyi palota péntek reggeli közleményében.

A Kincsvadászok szereplői közül Molnár Viktor az egyik közönségkedvenc (Fotó: TV2)

Olyan örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja, amire régóta vártak a rajongók

A TV2 sikerműsorának szereplői közül Molnár Viktor az egyik közönségkedvenc, aki a napokban fantasztikus örömhírrel örvendeztette meg a rajongókat. A Kincsvadászok régóta vártak erre a bejelentésre.

Sziasztok Kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig 10-14 óráig egészen biztosan megtaláltok, csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész teljes nyitvatartási időben itt leszek és rendelkezésetekre állok!

– jelentette be Instagram-oldalán a kereskedő.