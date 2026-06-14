Top5: Horváth Éva megtörte a csendet válásának okáról, gyászhírt jelentett be a királyi család, a Kincsvadászok sztárja nem akármivel örvendeztette meg a rajongókat

Összegyűjtöttük a legolvasottabb sztárhíreket. Ezen a héten a legtöbben Horváth Éva válásának okaira voltak kíváncsiak, meg arra is, hogy hosszú időre elhagyja gyermekeit, akik továbbra is Balin fognak élni.
Megrázó vallomást tett a meglehetősen nehéz időszakot átélt modell. Horváth Éva másfél éve Balin egy robogóbalesetben nyílt lábtöréseket szenvedett, majd hónapokat töltött kórházban külföldön és itthon is. A baj akkora volt, hogy többször is felmerült az amputáció lehetősége, sokszor azt sem tudta, megéri-e a másnapot. Eleinte mindezt családjától, gyermekeitől távol, egyedül kellett feldolgoznia. Ebből a traumából született meg a Bye-bye, tűsarok! című könyve.
„Ez a baleset volt a vége”
– mondta ki a Reggeliben a fájdalmas igazságot válásáról a modell, utalva arra, hogy a tragédia visszafordíthatatlan törést okozott a párkapcsolatában.
Bajrakitiyabha hercegnő mindössze 47 éves volt. A thai királyi család jelentette be a tragikus hírt. A hercengő halálával a thai királyi család elveszítette egyik legkiemelkedőbb és legelismertebb tagját, aki fontos szerepet tölthetett volna be a még mindig nem egyértelmű trónöröklési folyamatban. Bajrakitiyabha Vajiralongkorn király hét gyermekének legidősebbje volt. 1978. december 7-én született a király első feleségétől és egyben unokatestvérétől, Soamsawali hercegnőtől.
Az orvosi csapat a lehető legmagasabb szintű és legintenzívebb ellátást biztosította számára, állapota azonban folyamatosan romlott
– közölte a királyi palota péntek reggeli közleményében.
A TV2 sikerműsorának szereplői közül Molnár Viktor az egyik közönségkedvenc, aki a napokban fantasztikus örömhírrel örvendeztette meg a rajongókat. A Kincsvadászok régóta vártak erre a bejelentésre.
Sziasztok Kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig 10-14 óráig egészen biztosan megtaláltok, csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész teljes nyitvatartási időben itt leszek és rendelkezésetekre állok!
Az egykori szépségkirálynő szíve régóta hazavágyott már. Horváth Éva nem érezte jól magát Balin, ezért hazaköltözött, mégpedig úgy, hogy a gyermekei továbbra is ott járnak iskolába. Bár az édesanyának nagyon hiányoznak a gyerekei, közben azt is élvezi, hogy újra itthon lehet, abban a közegben, ahol most valóban jól érzi magát. Egy dologban azonban biztos: Balit nem akarja kitörölni az életéből.
„Bali biztos, hogy a szívem része marad, hiszen azért ott töltöttem egy csomó időt, és annak ellenére, hogy ez a baleset ott történt, nincsenek bennem ilyen negatív ellenérzéseim”
– mondta Horváth Éva a Fókusznak.
Egy héten belül kétszer is kivonult a gyermekfelügyelet az MMA harcos családi házához. Azt egyelőre nem lehet tudni, mennyire befolyásolta Boráros Gábor és Hosszú Dóra kapcsolatát, mindenesetre mindkét fél közösségi oldaláról eltűntek a közös képek, ez pedig a sztárvilágban azt jelenti, hogy már nincs együtt a pár.
Megnyugtatok mindenkit, hogy Zora jól van, biztonságban van, a legnagyobb biztonságban itt van. Azt is hozzáteszem, ha már a látogatóknak is be kellett számoljak róla, hogy az óvónők szerint és a többi gyerkőc anyukája szerint is, akik önmaguktól dicsértek meg, hogy amióta ez a felállás van Zora életében, amióta egy helyen van az otthona, azóta ő sokkal összeszedettebb, jó irányba halad a fejlődése és ez a továbbiakban sem fog változni!
– mondta Insta videójában a szakítás előtt a sztárapuka.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.