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Berki Mazsi ledobta a textilt – Őrületes bikinis képeket posztolt!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors életmódváltás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 15:00
Berki Mazsifitt
Harmincöt évesen a csúcson! Berki Mazsi megmutatta csodálatos alakját, a követői pedig egytől egyig odavannak érte.
Bors
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Berki Mazsi bikinis fotóival ismét felrobbantotta az internetet. Az influenszer olyan képeket osztott meg magáról, amelyeken tökéletesen látszik, milyen látványos eredményt hozott az a kemény munka, amelyet hónapok óta végez. Karcsú alakja mellett az is szembetűnő, hogy hasa már szinte teljesen kockás.

Berki Mazsi a párjával
Berki Mazsi és párja februárban vágtak bele az életmódváltásóba (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi párja társaságában fogott bele az életmódváltásba

Az édesanya februárban vágott bele egy teljes életmódváltásba, ráadásul nem egyedül, hanem a párjával együtt.

„Sosem késő változtatni. Sosem késő elkezdeni jobban odafigyelni magunkra, az egészségünkre, a gondolkodásmódunkra vagy akár arra, hogyan állunk az élet kihívásaihoz. Február óta a szerelmemmel együtt teljes életmódváltásba kezdtünk. Voltak könnyebb és nehezebb napok is, de egy dolog végig biztos volt: nem adtuk fel. Hiszem, hogy a kitartásunk és az egymás iránti támogatás nélkül sokkal nehezebb lett volna végigmenni ezen az úton. Hatalmas boldogsággal tölt el, hogy idén leszek 35 éves, és mégis most érzem magam a legjobban a bőrömben. Nemcsak fizikailag vagyok életem legjobb formájában, hanem mentálisan is sokkal erősebbnek érzem magam. Ez az út megtanított arra, hogy a változás nem egyik napról a másikra történik, hanem apró döntések sorozatából épül fel. És a legfontosabb: soha nincs túl késő elkezdeni” – fogalmazott Berki Mazsi Instagram-oldalán.

Berki Mazsi bokszol
A bokszban is kiemelkedő volt (Fotó: Fehér Gábor)

Berki Mazsi élete legjobb formájában van

A követői közül sokan azt is kiemelték, hogy nemcsak a külseje változott meg, hanem sokkal magabiztosabbnak és kiegyensúlyozottabbnak is tűnik. Mazsi pedig maga is úgy érzi, hogy most van a legjobb formájában.

Úgy tűnik tehát, a közelgő 35. születésnapját élete egyik legjobb időszakában ünnepelheti majd: boldog párkapcsolatban él, remek formában van, és saját bevallása szerint még soha nem érezte ennyire jól magát a bőrében.

 

 

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