Hoppá: Berki Mazsi nem akárhogy tisztítja a jakuzzit, bikinire vetkőzött

Mindig is csinosnak tartották az emberek a sztáranyukát, már akkor is, amikor először bekerült a köztudatba. De Berki Mazsi az elmúlt években az egészséges táplálkozás és a sport megszállottja lett, mostanra gyönyörű kisportolt az alakja. Követői szerint sosem volt még jobb formában mint most, így a sztáranyuka nem rest bikinis fotót mutatni magáról.

Berki Mazsi életében nagyon fontos szerepet játszik a sport (Fotó: Fehér Gábor)

Berki Mazsi jakuzzitakarítása forróra sikerült

Itt a tavasz, az emberek elkezdték szépíteni a kertjüket, vagy éppen teraszukat. Így volt ezzel Mazsi is, aki éppen a hatalmas balkonjukat vette kezelés alá. Mivel ott tartják a jakuzzit is, azt is tisztára akarta súrolni Berki Krisztián özvegye, amihez viszont nem volt rest levenni a ruháit, mezítláb, egy szál bikiniben állt neki a munkának, amiről párja lőtt is egy vicces fotót. Az biztos, hogy a most már lánykori nevét használó Katona Renáta fotója felmelegíti a szeles hangulatot. Jól látszik Mazsi testén, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét, a heti több edzés, a többféle sport, na meg a tudatos táplálkozás miatt elképesztően dögös az édesanya, aki boldogan él kedvesével vidéki otthonukban.

Berki Mazsi párja, Kajári Zoltán nagyon büszke a sztáranyukára (Fotó: MW)

Berki Mazsi terhes lenne?

A napokban szárnyra kaptak a pletykák miszerint a gyönyörű sztármami újra várandós. Berki Mazsi nemrég exkluzív interjút adott a Borsnak, melyben minden titokra fény derül.

Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kettős dolog. Ha most éppen babaprojekten lennénk a párommal, és esetlegesen nem tudnék teherbe esni, akkor ez a feltételezés most biztosan szíven ütött volna. Szerintem ez egy indiszkrét kérdés, ami kellemetlenségeket okoz, figyelembe véve, hogy nekem az első terhességem nagyon nehezen jött össze... Elkezdtem újra rendszeresen edzeni, mert az elmúlt időszakban volt egy lazább periódusom, mivel nyaraltunk és igen, tartottam egy csaló hónapot. Most viszont újra odafigyelek az étkezésre is, tehát nem, nem vagyok állapotos

- zárta akkor gondolatait.