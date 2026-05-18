Exkluzív! A Borsnak adta élete első interjúját Berki Krisztián 4 éves kislánya

Katona Renáta, vagy ahogyan az ország nagy része ismeri, Berki Mazsi elképesztően büszke a kislányára, a négyéves Emmára. A tündéri csöppség már most igazi kis egyéniség, aki nemcsak az óvodában érzi remekül magát, hanem különböző sportokban is egyre ügyesebb. Mazsi pedig láthatóan mindenben támogatja a kislányát, legyen szó lovaglásról, úszásról vagy éppen a nyári programokról.

Berki Mazsi lánya már két éve jár óvodába (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Berki Mazsi lánya nagyon szeret oviba járni

Katona Renáta kislánya, Emma is jelen volt az interjú készítésénél, édesanyja pedig megengedte neki, hogy saját szavaival meséljen arról, hogyan telnek a mindennapjai az oviban, és milyen játékokat szeret a legjobban játszani a kis barátaival.

Jó

– hangzott el a rövid, de annál egyértelműbb válasz arra, milyen oviba járni.

„Noával a múltkor azt csináltuk, hogy az egyik házban volt konyha, és arra löktünk homokot és Noa megcsinálta nekem a sarat a konyhába, és én meg raktam oda még több homokot” – számolt be a Borsnak az ovis kalandjairól Berki Emma.

Sok mindenben hasonlít Emma Mazsira (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Berki Mazsi kislánya Emma több barátot is szerzett az oviban

Mazsi elárulta, hogy nagyon hálás azért, hogy sikerült olyan óvodát találniuk Emmának, ahol szeretetteljes közeg veszi körül a gyerekeket.

„Fehérvárra járunk oviba, és őszintén mondhatom, hogy imádjuk az intézményt. Fantasztikus pedagógusok vannak, nagyon jó a közösség, nem is kívánhatnék ennél jobbat. Nemcsak a gyerekek között működik jól minden, hanem a szülői közösség is nagyon összetartó. Az egész intézmény egy iskolával van egybekötve, és szerintem a nevelési, illetve oktatási módszereik is kiemelkedően jók” – mesélte büszkén lapunknak Berki Mazsi.

Az édesanya számára külön öröm, hogy Emma boldogan megy minden reggel az oviba, hiszen szerinte ez nagyon nagy megnyugvást ad egy szülő életében:

„Szerintem az minden szülőnek nehéz, amikor sírva kell otthagyni a gyerekét reggelente. Én viszont nagyon szerencsés vagyok, mert Emma szeret oviba járni, és ez nekem óriási megkönnyebbülés.”

Emma közeli kapcsolatot ápol a nagymamájával is (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Berki Mazsi Instagramon sokszor betekintést enged Emma életébe

Emma ráadásul már most rendkívül aktív életet él. Több sportot is kipróbált, de a lovaglás különösen közel áll a szívéhez.