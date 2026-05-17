Top5: Kiderült, ki Szabó Zsófi második gyermekének apja, Bochkor Gábort menekülésre szólították fel, T. Danny kiosztotta Dzsúdlót

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 16:46
Köllő BabettTiv TivyBochkor GáborSzabó Zsófi
Ezen a héten is sok izgalmas dolog történt a hazai sztárvilágban. A Bors olvasóit leginkább Szabó Zsófi várandóssága és gyermeke édesapjának kiléte izgatta, de arra is sokan kíváncsiak voltak, miért kell Bochkor Gábornak menekülnie és T. Danny miért szólt be Dzsúdlónak.
A TV2 Mokka műsorvezetője hónapokig titokban tartotta, hogy megint kisbabát vár. Szabó Zsófi terhessége, esküvője és, hogy kitől van a gyerek, lázban tartotta olvasóinkat. De nagy figyelmet kapott még Bochkor Gábor félelmetes üzenete, Tiv Tivy medencés luxusa és T. Danny beszólása is.

Szabó Zsófi férje szír állampolgár, első gyermeküket várják és összeházasodtak (Fotó: TV2)

Szabó Zsófi férjhez ment: Ez a férfi a második gyermekének édesapja

Helyére kerülnek a kirakós darabjai. Szabó Zsófi múlt pénteken jelentette be, hogy várandós, később pedig az is kiderült, hogy titokban férjhez ment szír kedveséhez, aki a baba édesapja. A műsorvezető párja Bassam Abou Watfa  üzletember, luxusékszerekkel és méregdrága karórákkal foglalkozik, a családja által alapított vállalkozás, az Abou Watfa Est. 1960 óta Szíria első számú óra- és luxusékszer-kereskedője.

Bochor Gábor rádiós párkapcsolati kérdést tett fel a mesterséges intelligenciának (Fotó: Végh István)

Bochkor Gábor félelmetes üzenetet kapott: „Menekülj, mielőtt te leszel a következő...”

A népszerű rádiós és csapata remek érzékkel válogatnak reggelente a világ híreiből. Így került eléjük az a cikk, amely egy a mesterséges intelligencia okozta szakításról szól, Bochkor Gábor fantáziája be is indult. A műsorvezető is generált egy képzeletbeli barátnőt.

Nem esik jól, hogy mindig veréssel fenyeget, ha elfogy a hűtőből a kávés Unicum. Kedves AI! Mit tegyek? Szakítsak vele, vagy van még esély arra, hogy visszailleszkedik a társadalomba és én is el tudom fogadni?

– panaszolta képzeletbeli párjáról Bochkor. Az AI-tanácsadó azonnal a menekülést javasolta:Menekülj, mielőtt te leszel a következő tétel a bűnügyi lajstromában!”

Tiv Tivy igazi luxusban él Egyiptomban (Fotó: Kovács  Dávid/Bors)

Kevesebbe kerül Tiv Tivy hárommedencés luxusapartmanja, mint egy pesti garzon!

Kevés pénzből élvezi a saját tengerpartos luxusapartmant az egyiptomi sivatagban a magyar internet fenegyereke. A hazai mindennapokból végleg kiszálló Tiv Tivy őszintén mesélt a kinti életéről.

„Tiszta luxus, három medencés apartman a parton, és mindezt havi 150 ezer forintért!”

– újságolta Tiv Tivy. A kinti életmódja viszont nem csak a lakhatásról szól: a taxi ötkilóméteres távolságra mindössze 200 forintba kerül. Tivy szerint a magyar rögvalóság és az egyiptomi mindennapok között olyan szakadék tátong, amit nehéz szavakba önteni, de a pénzügyi előnyök mellett az emberek mentalitása az, ami igazán maradásra bírta.

T. Danny drogügye után jó útra tért, teljesen rendbehozta önmagát (Fotó: Bors)

„Beveheted a répámat” – T. Danny kíméletlenül kiosztotta Dzsúdlót!

Vége a finomkodásnak és a jópofizásnak, Dzsúdló arénás beszólogatása után most visszakézből csattant a pofon. T. Danny nem teketóriázott, az új nótájában kíméletlen rímekkel küldte padlóra riválisát, amiből ember legyen a talpán, aki feláll. 

Hú, de gyenge, mert jobb vagyok azért támad / Töltsd a tárad, te bánat, ha van még nálad / Akkora pózer vagy, otthon kitapétázlak / Hiába kóstolgatsz engem, ha szétráglak / Egyszer eljövök érted, de ma még várhat / Jól érzem magamat, beveheted a répámat / Fekete lepellel borítom az Arénádat

– üzent új dalában a rapper Dzsúdlónak.

Köllő Babett és lánya között harmonikus a kapcsolat (Fotó: Bors)

„Enyém lett a gyerek” – Köllő Babett megszólalt a házasságáról: Így élnek együtt a férjével

Sokan találgatják, mi a titka a luxusfeleség és üzletember férje hosszú évek óta tartó, harmonikus kapcsolatának. Most végre Köllő Babett kitálalt házasságáról.

Mi leosztottuk területekre a kis életünket. A műszaki dolgok tartoznak Andráshoz, meg a kerttel kapcsolatos dolgok, amivel én nem szeretnék annyira foglalkozni. Enyém lett a gyerek és a gyerekkel kapcsolatos dolgok… Megfogadtuk, hogy mindenki csak akkor szól, ha gáz van, vagy ha valami eldöntendő kérdés van. Ne csak a checklistet pörgessük végig!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
