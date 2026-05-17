Top5: Kiderült, ki Szabó Zsófi második gyermekének apja, Bochkor Gábort menekülésre szólították fel, T. Danny kiosztotta Dzsúdlót

A TV2 Mokka műsorvezetője hónapokig titokban tartotta, hogy megint kisbabát vár. Szabó Zsófi terhessége, esküvője és, hogy kitől van a gyerek, lázban tartotta olvasóinkat. De nagy figyelmet kapott még Bochkor Gábor félelmetes üzenete, Tiv Tivy medencés luxusa és T. Danny beszólása is.
Helyére kerülnek a kirakós darabjai. Szabó Zsófi múlt pénteken jelentette be, hogy várandós, később pedig az is kiderült, hogy titokban férjhez ment szír kedveséhez, aki a baba édesapja. A műsorvezető párja Bassam Abou Watfa üzletember, luxusékszerekkel és méregdrága karórákkal foglalkozik, a családja által alapított vállalkozás, az Abou Watfa Est. 1960 óta Szíria első számú óra- és luxusékszer-kereskedője.
A népszerű rádiós és csapata remek érzékkel válogatnak reggelente a világ híreiből. Így került eléjük az a cikk, amely egy a mesterséges intelligencia okozta szakításról szól, Bochkor Gábor fantáziája be is indult. A műsorvezető is generált egy képzeletbeli barátnőt.
Nem esik jól, hogy mindig veréssel fenyeget, ha elfogy a hűtőből a kávés Unicum. Kedves AI! Mit tegyek? Szakítsak vele, vagy van még esély arra, hogy visszailleszkedik a társadalomba és én is el tudom fogadni?
– panaszolta képzeletbeli párjáról Bochkor. Az AI-tanácsadó azonnal a menekülést javasolta: „Menekülj, mielőtt te leszel a következő tétel a bűnügyi lajstromában!”
Kevés pénzből élvezi a saját tengerpartos luxusapartmant az egyiptomi sivatagban a magyar internet fenegyereke. A hazai mindennapokból végleg kiszálló Tiv Tivy őszintén mesélt a kinti életéről.
„Tiszta luxus, három medencés apartman a parton, és mindezt havi 150 ezer forintért!”
– újságolta Tiv Tivy. A kinti életmódja viszont nem csak a lakhatásról szól: a taxi ötkilóméteres távolságra mindössze 200 forintba kerül. Tivy szerint a magyar rögvalóság és az egyiptomi mindennapok között olyan szakadék tátong, amit nehéz szavakba önteni, de a pénzügyi előnyök mellett az emberek mentalitása az, ami igazán maradásra bírta.
Vége a finomkodásnak és a jópofizásnak, Dzsúdló arénás beszólogatása után most visszakézből csattant a pofon. T. Danny nem teketóriázott, az új nótájában kíméletlen rímekkel küldte padlóra riválisát, amiből ember legyen a talpán, aki feláll.
Hú, de gyenge, mert jobb vagyok azért támad / Töltsd a tárad, te bánat, ha van még nálad / Akkora pózer vagy, otthon kitapétázlak / Hiába kóstolgatsz engem, ha szétráglak / Egyszer eljövök érted, de ma még várhat / Jól érzem magamat, beveheted a répámat / Fekete lepellel borítom az Arénádat
– üzent új dalában a rapper Dzsúdlónak.
Sokan találgatják, mi a titka a luxusfeleség és üzletember férje hosszú évek óta tartó, harmonikus kapcsolatának. Most végre Köllő Babett kitálalt házasságáról.
Mi leosztottuk területekre a kis életünket. A műszaki dolgok tartoznak Andráshoz, meg a kerttel kapcsolatos dolgok, amivel én nem szeretnék annyira foglalkozni. Enyém lett a gyerek és a gyerekkel kapcsolatos dolgok… Megfogadtuk, hogy mindenki csak akkor szól, ha gáz van, vagy ha valami eldöntendő kérdés van. Ne csak a checklistet pörgessük végig!
