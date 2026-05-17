Egyiptomi horoszkóp: tudd meg, milyen ősi istenség ereje lakozik benned

Az egyiptomi horoszkóp nem a bolygók állására, hanem 12 ókori isten misztikus erejére és karakterére épít.

A születésnapod alapján meghatározott istenség feltárja a rejtett belső erőidet és az életed valódi küldetését.

Ez az ősi rendszer segít mélyebb önismeretet szerezni és megérteni a sorsod mögött meghúzódó spirituális energiákat.

Az egyiptomi asztrológia az egyik legősibb és legmisztikusabb rendszer, amely nem a bolygók állására, hanem az ókori Egyiptom isteneinek erejére és jellemvonásaira épít. Míg a nyugati horoszkópban 12 jegy van, az egyiptomi rendszerben az éved bizonyos szakaszait különböző istenségek uralják. Íme egy összefoglaló az egyiptomi horoszkóp jegyeiről, amely segít felfedezni belső erőidet és sorsodat.

Az egyiptomi horoszkóp szerint minden születési dátumhoz egy-egy hatalmas istenség ereje társul

Ez az egyiptomi horoszkóp jegyed

Vajon a bölcsesség, a harc vagy a misztikum erejét hordozod magadban? Keresd meg a születési dátumodat a listában, és fedezd fel, mit üzen neked az egyiptomi horoszkóp!

Thot (január 1–19., november 8–17.) Thot a bölcsesség és az írás istene. Aki ebben a jegyben született, kiváló problémamegoldó és éles eszű. Szereti a tudást, precíz, és mindig keresi az igazságot. Időnként azonban türelmetlen lehet azokkal, akik lassabban látják át a dolgokat.

Ámon-Ré (január 20 – február 11., augusztus 31 – szeptember 27.) Az istenek királya magabiztosságot és vezetői vénát kölcsönöz szülötteinek. Az Ámon-Ré jegyűek optimisták, tekintélyt parancsolóak és nagylelkűek. Mindig magasra teszik a lécet, és ritkán adják fel a céljaikat.

Mut (február 12–29., augusztus 20–30.) Mut az anyaistennő, a védelem szimbóluma. Az ebben az időszakban születettek mély érzelműek, gondoskodóak és hűségesek. Hajlamosak a félénkségre, de ha szeretteikről van szó, hihetetlen belső erővel képesek küzdeni.

Geb (március 1–10., november 27 – december 18.) Geb a föld istene. Szülöttei érzékenyek, intuitívak és mélyen kötődnek a természethez. Megfontoltak, nem hoznak elhamarkodott döntéseket. Gyakran ők a baráti társaság „lelki szemetesládái", mert kiváló hallgatóságok.

Ozirisz (március 11–31., október 18–29.) A megújulás istene kettősséget hoz: az Ozirisz-szülöttek egyszerre erősek és sebezhetőek. Nagyon intelligensek és vállalkozó szelleműek. Képesek a legnehezebb helyzetekből is főnixmadárként újjászületni.

Ízisz (március 11–31., október 18–29., december 19–31.) Ízisz a varázslat és az anyaság istennője. Akik az ő oltalma alatt állnak, egyenesek, büszkék és tele vannak élettel. Nagyon fontos számukra a harmónia és a szerelem. Védelmező természetük miatt mindenki biztonságban érzi magát a közelükben.

Hórusz (április 20 – május 7., augusztus 12–19.) Az ég istene bátorságot ad. A Hórusz jegyűek kockázatvállalók, ambiciózusak és nem félnek a felelősségtől. Néha makacsok, de ez a kitartás segíti őket abban, hogy elérjék a legmagasabb csúcsokat is.

Anubisz (május 8–27., június 29 – július 13.) Az alvilág őrzője a mélységet és a titokzatosságot képviseli. Az Anubisz-szülöttek introvertáltak, de rendkívül hűségesek és érzelmileg stabilak. Kiváló az emberismeretük, nehéz őket becsapni.

Széth (május 28 – június 18., szeptember 28 – október 2.) A káosz és a vihar istene a változás erejét hozza. Aki ebben a jegyben született, örökmozgó, imádja a kalandokat és a szabadságot. Nem bírja a korlátokat, és mindig keresi az új kihívásokat.

Básztet (június 19–28., szeptember 23–27., október 3–17.) A macskaistennő szülöttei a békére és az egyensúlyra törekednek. Kerülik a konfliktusokat, szeretik a kényelmet és a művészeteket. Rendkívül bájosak és intuitívak, gyakran megérzik mások gondolatait.

Szahmet (július 29 – augusztus 11., október 30 – november 7.) A háború istennője fegyelmet és erőt ad. Az ide tartozók maximalisták, szigorúak önmagukhoz, de igazságosak másokkal. Céltudatosak, és a nehézségek csak még elszántabbá teszik őket.

