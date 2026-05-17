Embereket mészároltak le Donnie Brasco miatt! Itt a pokoli titok Johnny Depp filmjéről

Bűnözők a filmvásznon cikksorozatunk következő darabjában egy igazi szürkezónás alakot vizsgálunk meg, aki ugyan hasznos szolgálatot tett a bűnüldözés világában, azonban, ahogy a róla készült film, úgy a valós események is felvetnek néhány morális természetű kérdést. Íme a Fedőneve: Donnie Brasco és Joseph D. Pistone, aki ihlette.

Johnny Depp sokat konzultált Joseph D. Pistoneval a Fedőneve: Donnie Brasco forgatása előtt (Fotó: MANDALAY ENTERTAIMENT)

Fedőneve Donnie Brasco: valóban így történt

Joseph D. Pistone FBI ügynök valóban Donnie Brasco fedőnéven épült be a New York-i maffiába, 1976 és 1981 között dolgozott fedésben a Bonanno klánnak, illetve a Colombo családnak. 1969-től 1986-ig dolgozott az FBI kötelékében, beépített munkája pedig nagyban hozzájárult a későbbi FBI-os fedőmunkák gyakorlatának elterjesztéséhez, ugyanis akkoriban a J. Edgar Hoover vezette Szövetségi Nyomozóiroda még bizalmatlanul kezelte ezt a fajta nyomozati munkát, tartva attól, hogy az ügynökök megvesztegethetőek. Pistone hosszú éveken át tartó fedett tevékenysége később hozzájárult több mint 200 vádirathoz és több mint 100 maffiatag lekapcsolásához. Utóbbi néhány halálos áldozatot is követelt a klánokon belül, akik a maguk módján elrendezték a Pistone sikeres beszivárgásáért felelős embereik sorsát.

A Fedőneve: Donnie Brasco 85%-ban hiteles film

Mike Newell rendezésében készült el 1997-ben a Fedőneve: Donnie Brasco című film, melyben Johnny Depp alakította a főszerepet a legendás Al Pacino oldalán, aki Lefty Ruggierot, egy maffiatagot játszott. A kritikusok éltették Depp és Pacino párosát a köztük lévő elképesztő kémia miatt. A filmben fontos szerep jutott a tavaly elhunyt Michael Madsennek is, aki Sonny Blacket, a klán vezetőjét alakította.

A film fő témájává Johnny Depp karakterének morális billegése válik, amikor egy idő után ráébred, talán több empátiát és közelséget érez a maffia kötelékével, mint a saját életével, mely beépülése alatt szinte darabjaira hullik. Közben a klán is gyanút fog, téglát sejtenek maguk között, így Pistone választás elé kerül, és tudja, ha úgy dönt, hogy elsétál a maffia kötelékéből, annak Lefty issza meg a levét.