Eperfoltos test: Mi okozza a kiütéseket?

A bőrünk nem csupán egy védőréteg, hanem a legérzékenyebb kommunikációs csatornánk, amelyen keresztül az immunrendszerünk rendkívül fontos vészjelzéseket küld. Ha figyelmen kívül hagyjuk a jeleket, nem keressük a kiváltó okot, csak a tüneteket próbáljuk eltüntetni, akkor esélyt sem adunk magunknak a valódi gyógyulásra, és csak idő kérdése, mikor követeli ki a szervezetünk a figyelmet sokkal drasztikusabb módon.
Nem csupán ételallergia, intolerancia, csalánkiütés vagy rovarcsípés okozhat piros pöttyöket. Előfordulhat, hogy eddig büntetlenül ehettük az epret, most mégis kiütésesek leszünk tőle. Ilyenkor nem feltétlenül maga a gyümölcs az ellenség, hanem a hisztaminvödör telt meg. A szervezetünk egy bizonyos szintig képes csak lebontani, de ha a stressz, a kialvatlanság és más ételek, mint például érlelt sajtok vagy vörösbor már majdnem teletöltötték ezt a képzeletbeli edényt, az eper magas hisztaminfelszabadító hatása okozza a túlcsordulást. Ebben az esetben a kiütés nem klasszikus allergia, hanem a túlterhelt anyagcsere jele.
A bőr és az idegrendszer ugyanabból a csíralemezből fejlődik ki az embrióban, így a kapcsolatuk megbonthatatlan. A vörös eperszerű foltok sokszor olyan érzelmi feszültség idején jelennek meg, amikor a határok meghúzása kerül fókuszba. Ha képtelenek vagyunk „nem” -et mondani, a testünk megteszi helyettünk: a bőrünk gyulladásos reakcióval jelez, mintegy fizikai gátat emelve a külvilágnak. Ez a társadalmi allergia gyakran olyan szituációkban lángol fel, ahol úgy érezzük, elvész az autonómiánk.
Újszerű megközelítés, hogy a bőrünkön megjelenő foltok valójában a bélflóránk állapotának tükörképei. Ha a bélben a rossz baktériumok kerülnek túlsúlyba, olyan toxinokat termelnek, amelyek a véráramba kerülve a bőrön keresztül próbálnak távozni. A pöttyök ilyenkor nem külső irritációra utalnak, hanem arra, hogy a belső ökoszisztémánk összeomlott. A gyógyulás ebben az esetben nem krémekkel, hanem a bélnyálkahártya regenerálásával kezdődik.
Bizonyos anyagok, mint például gyógyszerek vagy parfümök összetevői csak fény hatására válnak allergénné.. Ezt tetézheti a modern kor új kihívása, a nagyfrekvenciás elektromágneses terekre adott fokozott érzékenység. A bőrünk egyfajta antennaként viselkedik, és a környezeti sugárzás hatására mikrogyulladásokat produkál, amelyek kísértetiesen hasonlítanak az ételallergiás kiütésekre, pedig valójában csak a technológiai környezetünk mellékhatásai.
A vörös foltok megjelenése egy ősi, öntudatlan védelmi mechanizmus maradványa is lehet. Ahogy egyes állatok élénk színekkel jelzik mérgező mivoltukat a ragadozók felé, az emberi bőr is képes riasztó színt ölteni nagyfokú belső veszélyérzet vagy immuntúlpörgés esetén. Ez a reakció a környezetünk felé irányuló jelzés. A gyógyuláshoz ilyenkor a biztonságérzet visszanyerése az első lépés.
A) Rendszerint étkezés után fél-egy órával, főleg akkor, ha több különböző típusú ételt is ettem.
B) Akkor tapasztalom, amikor lelkileg kimerült vagyok, vagy egy nehéz beszélgetés előtt állok.
C) Teljesen kiszámíthatatlanul tűnnek fel, gyakran akkor is, ha éppen nem ettem semmi különöset.
A) Kifejezetten viszket és ég, mintha a bőröm belülről feszülne a hőtől.
B) Inkább csak esztétikailag zavaró, de érzem mellette a gyomromban a feszültséget is.
C) Zsibbadást vagy szúró érzést is tapasztalok, mintha az idegeim is reagálnának a foltokra.
A) Igen, átmenetileg enyhítik a tüneteket, de amint abbahagyom, a foltok visszatérnek.
B) Szinte egyáltalán nem hatnak, a foltok csak akkor múlnak el, ha végre kialszom magam.
C) Csak bizonyos étrendi változtatásokkal, például probiotikumokkal együtt látok némi javulást.
A) Gyakran kíséri orrdugulás, tüsszögés vagy puffadás a foltok megjelenését.
B) Fejfájás vagy hirtelen hangulatváltozás, esetleg ingerlékenység jellemző ilyenkor.
C) Állandó fáradtság és bélrendszeri panaszok is gyötörnek.
A) A szigorú diéta és a magas hisztamintartalmú ételek elhagyása segít a legtöbbet.
B) Egy nyugodt hétvége, a telefon kikapcsolása és a természetben való tartózkodás.
C) A méregtelenítés, a sok vízivás és a bélflóra tudatos támogatása.
Az ön esetében a kiütések valódi fizikai okokra, leginkább a „hisztaminvödör” megtelésére utalnak. A szervezete nem bír el annyi lebontandó anyaggal, amennyit a modern étrenddel bevisz, ezért a bőrén keresztül próbál ventillálni.
Tanács: érdemes alacsony hisztamintartalmú diétát tartani és ellenőriztetni a DAO-enzim szintjét, amely a hisztamin lebontásáért felelős.
A bőrfoltok önnél a „lélek nyelveként” működnek: a feszültség, amit nem tud szóban kifejezni, a bőrén keresztül tör utat magának. Ez a reakció egyfajta védelmi pajzs, amely a túlterhelt idegrendszerét óvja a külvilág ingereitől.
Tanács: a megoldás nem a patikában, hanem a stresszkezelésben rejlik. A jóga vagy a meditáció hatékonyabb lehet bármilyen krémnél.
A kiütései valószínűleg a bélbőr tengely mentén alakulnak ki, és a mikrobiom egyensúlyvesztését tükrözik. A bőre csupán a végállomása azoknak a folyamatoknak, amelyek az emésztőrendszerében zajlanak, és toxinszint-emelkedést jeleznek.
Tanács: fókuszáljon a bélflóra regenerálására fermentált ételek és minőségi probiotikumok fogyasztásával, mert az egészséges bőr a belekben kezdődik.
Forrás: Fanny magazin
