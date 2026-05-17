Csodájára járnak a kertjének: tízezer négyzetméter virágzó világ Pilisszentkereszten

A 13 éves udvarom már olyan, hogy hetek óta alig kellett vele foglalkozni. Egy újonnan kialakított rész persze még több figyelmet igényel, de ahogy „felnő”, egyre önállóbb lesz. A lehullott levelek ott maradnak, lebomlanak, és tápanyaggá alakulnak; a fák alatti lombokat a giliszták és a baktériumok lebontják, és ebből táplálkoznak a következő évi növények. Emiatt sokkal kevesebb a teendő. Rengetek fa, bokor, virág található a kertben, pontos számot nem tudok mondani, nagyjából negyvenezer lehet. Ebben benne vannak a hagymások is, például több ezer nárcisz vagy jácint. Tavaly csak nyolcezret ültettünk el. Fontos, hogy nem egyszerre virágzik minden. Tavasszal a hagymások dominálnak, utána jönnek az évelők, ősszel más növények kerülnek előtérbe. Ez egy négy évszakos tér, ahol mindig történik valami. A kertben élő állatoknak – madaraknak, békáknak, sünöknek, rókáknak – bőséges a táplálékuk és az élőhelyük, erre nagyon figyeltem. Egy természetes, mégis esztétikus környezetet szerettem volna létrehozni. A kedvenceim közül pedig kiemelném a rózsákat. Régen nem szerettem őket, ma már az egyik kedvencem. Megfelelő fajtaválasztással és gondozással elképesztően szépek, és májustól novemberig virágoznak. Ráadásul jól bírják a szárazságot is. Sok növény érzelmi értékkel bír számomra: vannak olyanok, amelyek több generáción keresztül öröklődtek, és mindig eszembe juttatják a nagyszüleimet vagy egy-egy emléket.