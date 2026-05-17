Csodájára járnak a kertjének: tízezer négyzetméter virágzó világ Pilisszentkereszten

Miklós 2013-ban egy pilisszentkereszti kertet épített, aminek szomszédságában állt az az üres telek, amibe azonnal beleszeretett.
Szerencsére eladó volt, így meg tudtam venni, ott építkeztünk, és a ház elkészülte után a zöld területet is apránként rendezgetni kezdtem. A történet úgy alakult, hogy egyszer csak kinőttük, ezért úgy döntöttem, ha lehetőségem adódik rá, megveszem a mögötte fekvő részt is. Egy nagyon kedves idős házaspár volt a tulajdonos, és eladták nekem. Így mostanra tízezer négyzetméteren vannak növények. Úgy szoktam érzékeltetni, hogy egy nagyobb udvar körülbelül ezer négyzetméter, tehát ez tíz kertnyi terület. Nemcsak angol stílussal találkozhatunk, hanem francia hangulatú tér, vízikert és sziklakert is van. Kialakítottunk haszonkertet magaságyásokkal, emeletes ágyásokkal, biointenzív zöldségtermesztéssel, rózsakertet, és most épül a mediterrán rész is. Egy bemutató és oktató jellegű kis komplexumot próbálunk létrehozni, és elég jó úton haladunk.
Négy szorgos kéz munkája
Ekkora terület láttán sokan azt gondolnák, hogy mögötte állandó csapat dolgozik. A valóság azonban ennél jóval személyesebb.
Valójában csak egy segítőm van, és ő is csak tavaly ősz óta. Elég magas vagyok, és a fizikai munka megterhelő, ezért sérvem lett. Hetekig, hónapokig nem tudtam dolgozni, ekkor vettem fel segítséget. Addig teljesen egyedül tartottam fenn mindent. Az építési feladatoknál – például kerítésnél vagy a nagy sziklakert kialakításánál – akadt segítségem, de a fenntartás, az ültetés, a mulcsozás és a növényápolás egyszemélyes feladat volt. Most már ketten végezzük. Van automata öntözőrendszer és robotfűnyíró, ezek nagy könnyebbséget jelentenek, de egyébként mindent kézzel csinálunk.
Innovatív megoldások
Miklós a kertjében nem a nagyanyáinktól tanult módszerekkel gondozza a kertet.
Itt nincs permetezés, nincs műtrágyázás, nincs ásás, nincs szántás. Amikor kialakítjuk az ágyást és elültetjük a növényt, talajoltást végzünk, illetve egy nagy adag szervesanyag-pótlást. Egyszer kell egy alapos talajjavítás, majd a megfelelő növényválasztás – a klímához alkalmazkodó fajtákkal –, és utána folyamatos komposztálás, mulcsozás, biostimulánsok használata.
„Ahogy „felnő”, egyre önállóbb lesz”
Miklós elárulta, hogy minél idősebb egy kert, annál kevesebb munkát is ad, ha jól van felépítve és az alapok is megfelelőek.
A 13 éves udvarom már olyan, hogy hetek óta alig kellett vele foglalkozni. Egy újonnan kialakított rész persze még több figyelmet igényel, de ahogy „felnő”, egyre önállóbb lesz. A lehullott levelek ott maradnak, lebomlanak, és tápanyaggá alakulnak; a fák alatti lombokat a giliszták és a baktériumok lebontják, és ebből táplálkoznak a következő évi növények. Emiatt sokkal kevesebb a teendő. Rengetek fa, bokor, virág található a kertben, pontos számot nem tudok mondani, nagyjából negyvenezer lehet. Ebben benne vannak a hagymások is, például több ezer nárcisz vagy jácint. Tavaly csak nyolcezret ültettünk el. Fontos, hogy nem egyszerre virágzik minden. Tavasszal a hagymások dominálnak, utána jönnek az évelők, ősszel más növények kerülnek előtérbe. Ez egy négy évszakos tér, ahol mindig történik valami. A kertben élő állatoknak – madaraknak, békáknak, sünöknek, rókáknak – bőséges a táplálékuk és az élőhelyük, erre nagyon figyeltem. Egy természetes, mégis esztétikus környezetet szerettem volna létrehozni. A kedvenceim közül pedig kiemelném a rózsákat. Régen nem szerettem őket, ma már az egyik kedvencem. Megfelelő fajtaválasztással és gondozással elképesztően szépek, és májustól novemberig virágoznak. Ráadásul jól bírják a szárazságot is. Sok növény érzelmi értékkel bír számomra: vannak olyanok, amelyek több generáción keresztül öröklődtek, és mindig eszembe juttatják a nagyszüleimet vagy egy-egy emléket.
Forrás: Fanny magazin
