Görögtűz és tűzijáték: Így vette át az NB I bajnokának járó serleget a Győr

Szurkolói előtt került sor az ETO FC bajnokavatójára Győrben. Mint ismert, Borbély Balázs együttese 1-0-ás győzelmet aratott szombaton Kisvárdán, amivel megtartotta listavezető pozícióját az NB I-ben. A csapat viszont csak másnap, ünnepélyes keretek között vette át az aranyérmeket és a serleget.

Megtartották az ETO FC bajnokavatóját

1963, 1982, 1983 és 2013 után ötödször nyerték meg az NB I-et a győriek szombaton, hogy aztán másnap az ETO Stadionban bajnokká avassák őket. A hideg, szeles és esős idő ellenére is megtelt a lelátó szurkolókkal, majd a játékosok egyesével vonultak a pálya szélén felállított színpadra a drukkerek elé, ahol Barczi Róbert, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyigazgatója és Vécsei Bertalan, a fizz.hu stratégiai igazgatója akasztotta a nyakukba az aranyérmet.

Bajnokcsapat

- skandálták a drukkerek, amikor a csapat magasba emelte a serleget, görögtüzek és tűzijáték kíséretében.

Az ünnepség végén a játékosok fotózkodtak és aláírásokat osztogattak a szurkolóknak.