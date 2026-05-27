„Óriási félreértés, ha ezt hiszik” – Singh Viki tiszta vizet öntött a pohárba L.L. Junior oldalán

Elindultak a találgatások, hogy vajon vége van-e Singh Viki szólókarrierjének, miután bejelentette, hogy a rapper zenekarának énekesnőjeként fog a továbbiakban feltűnni. Viki most egyértelműen reagált a pletykákra, valamint arra is fényt derített, hogyan ismerte meg Juniort, és milyen kapcsolatot ápolnak.

Singh Viki reagált a visszavonulásáról szóló pletykákra

Az énekesnő most tiszta vizet öntött a pohárba: őszintén elmesélte, hogyan indult a közös projekt Juniorral, és hogy valaha felmerült-e benne a visszavonulás.

Ez egy óriási félreértés, ha valaki azt gondolja, vége van a szóló karrieremnek. Szólistaként, Singh Vikiként ugyanúgy dolgozom a továbbiakban is. Junior felkért erre a szezonjára, és most teszünk ezzel egy próbát. Eddig mindannyian nagyon jól érezzük magunkat ebben a projektben, és nagyon nagy örömmel fogadtam el Juniornak a felkérését. Mi azért már ismerjük egymást legalább 20 éve. Mindketten már a kezdetektől ott vagyunk, én is 8 éves korom óta állok színpadon. De amúgy volt nekünk már közös trackünk korábban is

– kezdte Viki, majd elárulta, honnan ismeri L.L. Juniort.

Singh Viki L.L. Junior mellett fog dolgozni

Rap közegben nevelkedtem, onnan is ismerem Juniort, és nagyon sok más rappert is. Életem első szerelme egy MC volt, azelőtt pedig nagyon sokáig jártam együtt egy gördeszkás fiúval. Az esetek 99%-ában az autómból rap zene üvölt. Mindenki azt hinné, hogy én csak Whitney Hustont hallgatok. Azt is! De alapvetően úgy pihentetem az agyamat, hogy magyar rap zenét hallgatok. Akkezdet Phiai és DSP mellett egyre többet szól az autómban L.L. Junior is

– mesélte Singh Viki, majd így folytatta:

Junior nem minden fellépésére megyek el, csak a nagy show-műsoraira, ami például most lesz a Plázson. Az ilyen jellegűekre, ahol óriás színpad van, sok táncos, nagy zenekar. Ezekben leszek én úgymond a vendégénekesnő, aki azokat a dalokat énekli, amiben női énekek vannak. Ezek azok a dalok, amiket a Fekete vonattal csináltak, vagy Nótár Mary-vel, az ilyen zenékbe viszem majd a lead-et

– mondta Viki, aki a háláját is kifejezte ezután: „Az, hogy nőként ezt ma meg tudom élni a karrieremben, hogy tízezrek előtt felléphetek fesztiválokon és ki tudom élvezni a karrieremnek ezt a részét is Junior oldalán, ez egy hatalmas áldás. De ettől függetlenül Singh Vikiként nem szűnök meg létezni, sőt, sok olyan fellépés lesz, ahol saját előadásomról vagy Six fellépésről rohanok majd Junior fellépésre. Ez a nyár nagyon erős lesz, konkrétan az országot fogom járni!”