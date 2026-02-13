'"Mi az, hogy 40? Most indul be az élet": Singh Viki büszkén ünnepli születésnapját

Az aranytorkú énekesnő, Singh Viki a nemrég Instagramon közzétett bejegyzéssel rendesen odacsapott a rajongók közé erős véleményével azzal kapcsolatban, hogy vélekedik az idő múlásáról. Sőt, ezzel párhuzamosan olyan dögös, edzőtermi képet osztott meg magáról, hogy csak pislogunk.

Singh Viki nem fél kimondani a véleményét olyan erős témákról sem, mint az öregedés / Fotó: Mediaworks Archív

Singh Viki az idő előrehaladtával, egyre önelfogadóbb lett

Az indiai és magyar vérmérséklettel megáldott hölgyemény sosem félt kimondani véleményét a közösségi oldalán, és a negyedik X-be lépve sem tett kivételt az énekesnő.

40 Mi?!

Azt mondják a bölcsek, hogy az igazi életünk 40 után kezdődik… hát nekem most elkezdődött… Olyannyira, hogy ünnepelni sincs időm…

Édesdrága MINDENKI! Rengetegen ( többszázan) írtok, hívtok egész nap… hálás vagyok és imádok mindenkit, de plíz ne sértődjön meg senki, hogy nem a telefonon szeretnék csüngeni egész nap!! Igyexem válaszolni, visszahívni titeket,de szerintem nem is a válasz a lényeg, hanem a hála amit érzek, hogy ennyi embernek vagyok a szívében, ilyen sokatoknak fontos vagyok! Az a tény pedig, hogy annyi munkám / fellépésem/ próbám van , hogy ünnepelni sem marad időm, szintén boldoggá tesz, mert azt jelenti, hogy kellek, hogy szeretnek! Egyre-egyre többen! Egyre többen “láttok” engem, és ez elképesztően boldoggá tesz!!! Végezetül pedig itt szeretném leszögezni, hogy a 40 az új 20 !!!!

- írta határozottan az énekesnő.

A rajongók imádták Viki sorait a közösségi oldalán.

Arról nem is beszélve, hogy a legújabb fotója alapján láthatóan odafigyel az egészséges életmódra és mozgásra, hiszen egyre jobb formában tündököl az énekesnő.

