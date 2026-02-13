'"Mi az, hogy 40? Most indul be az élet": Singh Viki büszkén ünnepli születésnapját

Az aranytorkú énekesnő, Singh Viki a nemrég Instagramon közzétett bejegyzéssel rendesen odacsapott a rajongók közé erős véleményével azzal kapcsolatban, hogy vélekedik az idő múlásáról. Sőt, ezzel párhuzamosan olyan dögös, edzőtermi képet osztott meg magáról, hogy csak pislogunk.
Az indiai és magyar vérmérséklettel megáldott hölgyemény sosem félt kimondani véleményét a közösségi oldalán, és a negyedik X-be lépve sem tett kivételt az énekesnő.
40 Mi?!
Azt mondják a bölcsek, hogy az igazi életünk 40 után kezdődik… hát nekem most elkezdődött… Olyannyira, hogy ünnepelni sincs időm…
Édesdrága MINDENKI! Rengetegen ( többszázan) írtok, hívtok egész nap… hálás vagyok és imádok mindenkit, de plíz ne sértődjön meg senki, hogy nem a telefonon szeretnék csüngeni egész nap!! Igyexem válaszolni, visszahívni titeket,de szerintem nem is a válasz a lényeg, hanem a hála amit érzek, hogy ennyi embernek vagyok a szívében, ilyen sokatoknak fontos vagyok! Az a tény pedig, hogy annyi munkám / fellépésem/ próbám van , hogy ünnepelni sem marad időm, szintén boldoggá tesz, mert azt jelenti, hogy kellek, hogy szeretnek! Egyre-egyre többen! Egyre többen “láttok” engem, és ez elképesztően boldoggá tesz!!! Végezetül pedig itt szeretném leszögezni, hogy a 40 az új 20 !!!!
- írta határozottan az énekesnő.
A rajongók imádták Viki sorait a közösségi oldalán.
Arról nem is beszélve, hogy a legújabb fotója alapján láthatóan odafigyel az egészséges életmódra és mozgásra, hiszen egyre jobb formában tündököl az énekesnő.
Singh Viki legújabb Instagram bejegyzéséért kattints az alábbiakra!
