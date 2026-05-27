„Elfáradtam a rosszindulatban” – Szigligeti Ivett már jogi lépéseket fontolgat

Újabb megrázó üzenetet tett közzé Instagram-oldalán Szigligeti Ivett, aki szerint rengetegen támadják és ítélkeznek felette Dudás Miki halála után. Az influenszer hosszú bejegyzésben írta le, hogy elege van abból, hogy idegenek bele rúgnak a másikba, kiforgatják a szavait, megbántják és megalázzák.

Szigligeti Ivett reagált a támadásokra

„Őszintén nem értem, hogyan jutottunk el oda, hogy egy özvegynek és két kisgyermek édesanyjának magyarázkodnia kell azért, mert próbál megszólalni élete legnagyobb tragédiája után” – fogalmazott a gyászoló édesanya.

Ivett arról is írt, hogy elveszítette a párját, gyermekei apját és a szerelmét, akivel 12 évig építették közösen az életüket.

A mai napig felfoghatatlan számomra, hogy már nincs velünk, hogy mindenben egyedül maradtam… Nélküle!

Arra is reagált, hogy sokan azzal vádolják: „haknizik” Dudás Miki elvesztésével. „Ennek ellenére emberek százai érzik úgy, hogy joguk van ítélkezni felettem, a kapcsolatunk felett és a gyászom felett. Azt írják, hogy ‘haknizok’ Miki elvesztésével, miközben fogalmuk sincs arról, min megyek keresztül nap mint nap.”

Ivett szerint sokan úgy beszélnek a kapcsolatukról, mintha a négy fal között éltek volna velük. Azt is hangsúlyozta, hogy influencerként tudatosan vállalta fel az életének nehéz oldalát is.

Nem azért, mert tökéletesnek akarok látszani, hanem azért, mert mindig is hiteles szerettem volna maradni. Nem csak a szép pillanatokat mutatom meg, hanem a nehezeket is.

Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, közben gyermekei is betegek. Ivett azt írta, hogy a kislánya otthon fekszik betegen a nagymamával, ő pedig a kisfiával van kórházban. A poszt végén már jogi lépéseket is kilátásba helyezett.

És őszintén…? Elfáradtam a rosszindulatban. Abban, hogy bármit teszek vagy mondok, mindig lesznek emberek, akik belerúgnak a másikba, kiforgatják a szavait, megbántják és megalázzák A kritika egy dolog. A kegyetlenség egy másik! Ezért szeretném jelezni, hogy a jövőben minden valótlan, fenyegető, becsületsértő vagy emberi méltóságot sértő megnyilvánulás esetén meg fogom tenni a szükséges jogi lépéseket. Mert attól, hogy valaki legyen az ismert ember, közszereplő, influencer vagy csak hús-vér ember, még nem kötelessége csendben tűzni a bántást. És mielőtt bárki ítélkezik, csak egy dolgot kívánok: soha ne kelljen átélnetek azt, amit most nekünk kell.

– írja Szigligeti Ivett posztjában.




