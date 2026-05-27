Kovács Katit a zene tartja életben: „Csak egyvalami állíthat meg, az egészségem romlása...”

A Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas művész gőzerővel készül a Várkert Bazárban, június 6-án megrendezésre kerülő koncertjére. Kovács Kati kivételesen beszélt a férjéről való kapcsolatáról, a boldog házasság titkairól is.

Kovács Kati élete a zenéről szól / Fotó: Attila Trenka / hot! magazin/Archív

Egyik dalában egy ­fi­atal lányról énekel, és teszi fel a kérdést: „Hol az a lány?” Néhány sorral később a válasz is megérkezik: „Ő voltam én, én lettem ő. Kérdőre vonsz, elmúlt idő.” A lány időközben ikon lett, hatvan éve él a zenének és a színpadnak. Viszont a mai napig számos kérdés ­foglalkoztatja.

„Van egy-két kérdésem, de sokan nem szeretik, ha azokat a sajtó előtt teszem fel” – vallja be az énekesnő a hot! magazinnak. „Voltak kivételezések abban a rendszerben is, és nem biztos, hogy mindig szakemberek irányították a zeneipart. Amikor egy interjúban arról beszéltem, hogy bőven akadtak visszaélések, az időközben szentté avatott emberek nagyon megsértődtek. Egyenesen azzal vádoltak, hogy ez nem volt iga­z. De, nagyon is igazat mondtam! Viszont akkor ­nem részleteztem a teljes igazságot, azt, hogy mennyi atrocitásnak voltam kitéve.”

Akkoriban is voltak munkahelyi zaklatások, amelyeken én könnyedén túlléptem, mert ilyen a természetem.

„Így védekezem, nem akarok sokat foglalkozni a problémákkal. Cserháti Zsuzsa viszont, aki ugyanúgy megszenvedte azt az időszakot, sokáig élete fő tragédiájaként emlegette, hogy mennyi abúzus érte.”

Kovács Kati sok pofont kapott az élettől, már az első Ki mit tud?-on belerúgott a szakma / Fotó: hot! magazin/Fortepan/Főfoto

A Kovács Kati dalok először nem arattak osztatlan sikert

„Az első Ki mit tud?-selej­tezőmön azt mondták, nem is énekelek, hanem ki­abálok” – idézte fel a művésznő. „Gyorsan megtanultam, hogy az élet igazságtalan. Istenem, ha tudnád, hogy mit énekelt a győztes kislány! Azt, hogy: „Ó, mit tett velem ez a Jenő…” Én meg egy dszesszes dalt, mert már akkor is az érdekelt. Mikor azt mondták, hogy kiabálok, lejöttem a színpadról, és elhatároztam, hogy akkor én ezt itt be is fejeztem. Lezártam magamban azt a korszakot.”

A mai napig így élem az életem: ha bármit lezárok, többé nem nézek vissza. Onnantól inkább a jövő érdekel.

„A következő Ki mit tud?-ra az édesanyám nevezett be. Ha ezt nem teszi, biztos, hogy nem a zenei pályán kötök ki, mert már volt egy ellenérzésem a zenével kapcsolatban. Azt mondtam, ha így zsűriznek, akkor nekem nem ez az utam. Később aztán kárpótolt az élet. A zenei vetélkedők világa manapság sokkal inkább a show felé tolódott el, amire remek példa A Nagy Duett is. Nagyon örültem Gubik Petrának, aki a Csináljuk a fesztivált! című műsorban elénekelte az Add már, uram, az esőt! című dalomat, mert az egy fantasztikus előadás volt. Nem titok, vannak kedvenceim, Vavra Bencét, Baricz Gergőt például nagyon szeretem” – árulta el.