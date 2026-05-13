Megyeri Csilla: „Most érzem igazán, hogy teljes és kerek az életem”

Februárban teljesen megváltozott Megyeri Csilla élete, ugyanis egy gyönyörű kislány édesanyja lett. Alessia a születése óta minden egyes napját bearanyozza Csillának és a párjának, Nicónak.

„Most három hónapos. Semmi okom sincs panaszra, mert nagyon jó baba. Éjszaka általában csak egyszer kel fel, sőt volt már olyan is, hogy átaludta az egész éjszakát. Na, az azért meglepett, sőt egy kicsit meg is ijedtem; hajnalban átrohantam Alessiához a másik szobába, mert annyira furcsa volt, hogy nem kellett felkelni hozzá!” – kezdte az anyuka nevetve a hot! magazinnak.

„A nappalok egy kicsit nehezebbek, mert amikor ébren van, akkor nagyon igényli a figyelmet, és olyankor mellette nem nagyon lehet mással foglalkozni. De szerintem ez teljesen normális. Napközben többször is alszik, és van, hogy egyszerre három-négy órákkal is megajándékoz. Ilyenkor tudom csinálni a kis dolgaimat: főzés, mosás és tartalomgyártás.”

Megyeri Csilla párja, Nico vonásait örökölte Alessia

Bár Alessia még nagyon pici, már most kirajzolódik a személyisége, a szülei pedig folyamatosan azt figyelik, hogy melyik vonását kitől örökölhette.

Nagyon nyugodt baba. Szerintem ebben az apukájára ütött, mert Nico is inkább kiegyensúlyozott, békés természetű, én vagyok a pörgősebb

– folytatta a sztármami.

„Az is hatalmas öröm, hogy anyatejjel tudom etetni. Szerintem ez a legfontosabb az immunrendszere szempontjából is. Eleinte voltak nehézségek, nem volt elég tejem, ezért kellett tápszert is adni, de attól hasfájós lett. Aztán elkezdtem tejserkentő port inni, és szerencsére most már elegendő. Nagyon szeretem etetni, mert ez egy nagyon bensőséges, intim pillanat, és ilyenkor érzem igazán azt, hogy mennyire szoros köztünk a kapcsolat.”

Megyeri Csilla gyereke, Alessia nagyon kiegyensúlyozott baba

Csilla számára az idei anyák napja igazán különleges volt, hiszen ezen az ünnepen először tarthatta a kezében a saját gyermekét. Úgy véli, egy igazi kis csoda költözött az életébe.

„A barátnőim már előre mondták, hogy ez egy teljesen másfajta szeretet lesz, amit eddig nem ismertem. Akkor még csak mosolyogtam rajta, de most már értem, miről beszéltek. Leírhatatlan érzés volt, amikor először rám mosolygott. Amikor reggel felkelünk, és rám mosolyog vagy nevet, egyszerűen elolvad a szívem. Tényleg ez egy olyan szerelem, amit semmi máshoz nem lehet hasonlítani. Korábban azt hittem, hogy már sok mindent elértem, kipipáltam célokat, de most érzem igazán, hogy teljes és kerek az életem.”