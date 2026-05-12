Megyeri Csilla családjában felütötte a fejét a féltékenység: „Látni rajta, hogy nehezen viseli ezt az új helyzetet”

Három hónapja gyökeresen megváltozott Megyeri Csilla élete. Az édesanya teljesen kivirult, s úgy érzi, nem is lehetne boldogabb, hiszen Alessia minden egyes napját bearanyozza.

Megyeri Csilla és Nico rajonganak a kislányukért (Fotó: Instagram)

Megyeri Csilla gyereke nagyon jó alvó

„Egyelőre Mókuspitvarnak hívom” – kezdte lapunknak Megyeri Csilla. – „Nyilván ez még nem igazi becenév, inkább csak egy ilyen kedves megszólítás, hiszen még annyira pici baba. Amikor a névválasztásnál tartottunk, már akkor gondolkodtunk rajta, hogyan lehetne majd becézni Alessiát. Nico mondta egyszer, hogy a Sissi tök jól hangzik, és nekem is nagyon megtetszett. Az Ále is szóba került, úgyhogy valószínűleg ezek maradnak majd”

Csilla nem panaszkodik, hiszen kislánya igazán jó alvó, általában csak egyszer kel fel éjjelente, de olyan is előfordult már, hogy az egész éjszakát átaludta.

„Nagyon érdekes, mert amikor hazahoztuk a kórházból, még teljesen vitt előre az adrenalin és más egyéb hormonok. Mondtam is Nicónak, hogy ha két-három óránként kellene felkelni hozzá, akkor is ösztönösen csinálnám, mert annyira feltöltött az egész helyzet. Az első időszakban azt éreztem, hogy akár napokig fenn tudnék maradni alvás nélkül. Most már néha érzem, hogy fáradtabb vagyok, de szerencsére azért nem vagyok zombi üzemmódban, mert Alessia tényleg nagyon jó baba, hagy aludni. Pedig én világéletemben szerettem sokat aludni, simán ébredtem korábban nyolc-kilenc óra körül. Nekem a tíz óra alvás volt az ideális, szóval nyilván érzem a változást, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De az, hogy éjszaka csak egyszer kel fel, szerintem hatalmas áldás.”

Megyeri Csilla terhessége zökkenőmentes volt (Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin)

Megyeri Csilla párjának kisfia odavan a húgáért

Alessia februárban született, a jó idő beköszöntével pedig egyre többet viszik el kirándulni és sétálni.

„Most már elkezdtük mindenhova magunkkal vinni, mert nem szeretném burokban nevelni. Persze figyelek arra, hogy fokozatosan történjen minden, és ne érje túl sok inger, hiszen még nagyon pici. Például nemrég a várnegyedben sétálgattunk, de voltunk a dédivel a Bazilika előtt is, de olyan is sokszor van, hogy csak kivisszük a kertbe, leterítjük a kis játszószőnyegét, és ott nézelődik és pihen a fűben.”