„Könyörögtem, valaki szedje ki belőlem a gyereket, annyira kivoltam...” – Megyeri Csilla drámai vallomása a szüléséről

Megyeri Csilla őszintén beszélt arról, hogy eredetileg egészen másképp képzelte el a nagy napot. Szeretett volna összeszedetten, frissen mosott hajjal és egy természetes sminkkel érkezni a szülőszobára, ám végül teljesen másképp alakult minden.

kislánya néhány nappal a kiírt időpont után jött világra, ami miatt már nagyon várta a szülés megindulását. Kemény vajúdáson ment keresztül

Elmondása szerint a fájások az esti órákban kezdődtek, majd az éjszaka során egyre erősebbek lettek, és fizikailag is nagyon megterhelték. A fájdalomtól már könyörgött az orvosoknak

Az influenszer bevallotta, volt egy pont, amikor annyira kimerült, hogy már csak azt szerette volna, ha minél hamarabb megszületik a kisbabája. Megyeri Csilla párja, Nicola Sarciá végig mellette volt a szülés alatt

Csilla szerint hatalmas segítséget jelentett számára, hogy párja végig támogatta, segítette a légzésben és a nehéz pillanatokban is mellette állt. Az első találkozás minden fájdalmat feledtetett

A vajúdás az esti órákban kezdődött enyhe fájdalmakkal, amelyek fokozatosan erősödtek. Az éjszaka során a fájások intenzívebbek lettek, ráadásul olyan dolog is történt, amire – mint mondta –, senki nem készítette fel, pedig teljesen természetes része a szülés megindulásának.

„Ugye február 12-én született meg a kislányunk. Előző este, 11-én, 9 órakor kezdődtek az enyhe fájások. De ez még a menstruációs görcshöz sem volt hasonlítható. Tényleg éreztem, hogy a méhszájnál történik valami, illetve távozott a nyákdugó maradványa is, amitől egy kicsit megijedtem. Elkezdtünk telefonálgatni, mert nem tudtuk pontosan, hogy mi ez. Mivel ez egy véres, barnás állagú valami volt és túl is hordtam Alessiát, mert február 6-ára voltam kiírva ezért egy kicsit megijedtem. De kiderült, hogy nincs semmi gond, ez egy természetes folyamat része, úgyhogy megnyugodtunk”– kezdte mesélni az anyuka.