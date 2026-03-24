„Könyörögtem, valaki szedje ki belőlem a gyereket, annyira kivoltam...” – Megyeri Csilla drámai vallomása a szüléséről

Megyeri Csilla őszintén beszélt arról, hogy eredetileg egészen másképp képzelte el a nagy napot. Szeretett volna összeszedetten, frissen mosott hajjal és egy természetes sminkkel érkezni a szülőszobára, ám végül teljesen másképp alakult minden.
A vajúdás az esti órákban kezdődött enyhe fájdalmakkal, amelyek fokozatosan erősödtek. Az éjszaka során a fájások intenzívebbek lettek, ráadásul olyan dolog is történt, amire – mint mondta –, senki nem készítette fel, pedig teljesen természetes része a szülés megindulásának.
„Ugye február 12-én született meg a kislányunk. Előző este, 11-én, 9 órakor kezdődtek az enyhe fájások. De ez még a menstruációs görcshöz sem volt hasonlítható. Tényleg éreztem, hogy a méhszájnál történik valami, illetve távozott a nyákdugó maradványa is, amitől egy kicsit megijedtem. Elkezdtünk telefonálgatni, mert nem tudtuk pontosan, hogy mi ez. Mivel ez egy véres, barnás állagú valami volt és túl is hordtam Alessiát, mert február 6-ára voltam kiírva ezért egy kicsit megijedtem. De kiderült, hogy nincs semmi gond, ez egy természetes folyamat része, úgyhogy megnyugodtunk”– kezdte mesélni az anyuka.
A fájdalmak azonban egyre erősödtek, és hamar kiderült, hogy a vajúdás sokkal megterhelőbb lesz, mint amire számított.
„Viszont egyre jobban fájt a hasam, illetve a derekam, mert oda sugárzott ki a fájdalom. Nekem egyébként a menstruációk alatt is nagyon fáj a derekam. A lényeg, hogy este 10 óra körül bementünk az Uzsoki Kórházba. Az ügyeletes orvosnak elmondtam a panaszaimat, illetve már akkor örültem, hogy be tudtam vánszorogni, mert nagyon durva hányingerem volt.
Örültem, hogy a mosdóig eljutottam, mert ott könnyítettem magamon, illetve bent az orvos előtt is nagyon kellemetlen volt. Rengetegszer hánytam egyébként a vajúdás alatt. Ez is természetes, úgyhogy ne ijedjetek meg, ha hányingeretek lesz vagy hányni fogtok
- magyarázta az anyuka, akinek az első vizsgálatnál még csak minimális tágulást állapítottak meg, ezért azt a tanácsot kapta, hogy menjen haza pihenni. Otthon egy forró fürdő segített enyhíteni a fájdalmakat, amit később más kismamáknak is ajánlott.
Másnap reggel azonban már jelentősen előrehaladt a szülés folyamata, hiszen a méhszáj öt centiméterre tágult. Csilla epidurális érzéstelenítést is kért, de elmondása szerint a derekába sugárzó fájdalmakat ez sem szüntette meg teljesen: „Az egész éjszaka előttem állt, nem nagyon aludtam. Folyamatosan jöttek a fájások, eleinte ritkábban, aztán egyre erősebben.”
A végén már könyörögtem, hogy valaki szedje ki belőlem a gyereket, annyira kivoltam... Többször is hánytam, úgyhogy Niko sem aludt túl sokat. Másnap fél 10-re kellett volna CTG-re mennem, de már a szülőszobára küldtek. Gyorsan még megnézték a méhszájat, ami az éjszaka alatt 5 centit tágult. Ugye 10 centiméterig kell kitágulnia, hogy a baba feje kiférjen, tehát már félúton jártam
- tette hozzá az influenszer, aki elmondta, hogy pár órával később, amikor elérte a teljes tágulást, megindult maga a szülés is. Párja végig mellette volt, segítette a légzőgyakorlatokban és masszírozta a derekát, ami sok erőt adott neki a legnehezebb pillanatokban.
Végül mindössze fél óra alatt világra jött Alessia.
A sztár elárulta, nem kiabált és nem pánikolt, mert igyekezett tudatosan a légzésére koncentrálni. A legmeghatóbb pillanat számára az volt, amikor megszületett a kislánya, és először a mellkasára tették.
Nem üvöltöttem, nem kiabáltam. Sírni akkor sírtam, amikor megszületett a kislányunk. A boldogságtól, a meghatottságtól, attól a megkönnyebbüléstől. Ez egy hatalmas érzelmi hullámvasút. Utána jön még az úgynevezett aranyóra, amikor odateszik a mellkasodra a babádat… Ez egy leírhatatlan érzés volt
– fogalmazott Csilla, aki végül minden kismamának sok erőt kívánt, legyen szó természetes szülésről vagy császármetszésről, hiszen mindkettő komoly megpróbáltatással jár.
