Veréb Tamás: Jó érzés, hogy ennyien szeretnek

Nincs oka panaszra a fiatal művésznek. Veréb Tamás a sok szakmai sikert most egy újabb győzelemmel koronázta meg: Balázs Fecó Hazafelé című slágere nyerte a Csináljuk a fesztivált! című műsort az ő előadásában.

Veréb Tamás dalok százait adta elő műsorokban, de a Csináljuk a fesztivált! különleges helyet foglal a szívében - Fotó: MTI / Bruzák Noémi / hot! magazin

„Az elején kezdeném: ez az ötödik alkalom, hogy szerepelhetek ebben a műsorban, ami számomra óriási megtiszteltetés” – mesélte a hot! magazinnak Veréb Tamás.

Veréb Tamás párja mindvégig támogatta az énekest

Veréb Tamás dalok százait adta elő műsorokban, de a Csináljuk a fesztivált! különleges helyet foglal el az előadó szívében, azonban most is a tőle megszokott szerénységgel reagált arra, hogy ő lett a befutó.

Veréb Tamás magasságokat és mélységeket is megélt már - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

„A győzelem viszont nem egyedül az én érdemem. A műsor elsősorban a slágerek versenye, de én magam is úgy érzem, hogy ez most egy olyan találkozás, ami sokévente egyszer születik egy előadó életében.

A Hazafelé nekem is rengeteget jelent, és remélem, hogy általam valami olyan új energia költözik ebbe a szerzeménybe, amitől újra sláger lehet.

Annyi csodát kaptam ettől a műsortól, amit nehéz szavakkal elmondani. Emlékszem, amikor a válogatóból az aranygomb segítségével továbbjutottam. Érdemes visszanézni, milyen arcot vágtam, amikor egy-egy alkalommal kimondták a nevem. Nagyon örülök a győzelemnek, de nem elsősorban magam miatt, hanem azért, mert nagy Balázs Fecó-rajongó vagyok, és úgy vélem, az az örökzöld nyert, amelyik tényleg igazán megérdemelte a győzelmet. A kommenteket olvasva elmondhatom: jó érzés, hogy ennyien szeretnek” – árulta el.