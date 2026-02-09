Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veréb Tamás: Jó érzés, hogy ennyien szeretnek

Veréb Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 14:30
csináljuk a fesztiválténekesBalázs Fecó
Sikert sikerre halmoz. Veréb Tamás nemrég arról nyilatkozott, hogy hihetetlenül jó évet zárt. Úgy tűnik, a lendület megmaradt, és az új esztendő is remekül indul az énekes számára.
Dombovári Edina
A szerző cikkei

Nincs oka panaszra a fiatal művésznek. Veréb Tamás a sok szakmai sikert most egy újabb győzelemmel koronázta meg: Balázs Fecó Hazafelé című slágere nyerte a Csináljuk a fesztivált! című műsort az ő előadásában.

Veréb Tamás: "Jó érzés, hogy ennyien szeretnek" - Bors
Veréb Tamás dalok százait adta elő műsorokban, de a Csináljuk a fesztivált! különleges helyet foglal a szívében - Fotó: MTI / Bruzák Noémi / hot! magazin

„Az elején kezdeném: ez az ötödik alkalom, hogy szerepelhetek ebben a műsorban, ami számomra óriási megtiszteltetés” – mesélte a hot! magazinnak Veréb Tamás. 

Veréb Tamás párja mindvégig támogatta az énekest

Veréb Tamás dalok százait adta elő műsorokban, de a Csináljuk a fesztivált! különleges helyet foglal el az előadó szívében, azonban most is a tőle megszokott szerénységgel reagált arra, hogy ő lett a befutó.

Veréb Tamás: "Jó érzés, hogy ennyien szeretnek" - Bors
Veréb Tamás magasságokat és mélységeket is megélt már - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

„A győzelem viszont nem egyedül az én érdemem. A műsor elsősorban a slágerek versenye, de én magam is úgy érzem, hogy ez most egy olyan találkozás, ami sokévente egyszer születik egy előadó életében. 

A Hazafelé nekem is rengeteget jelent, és remélem, hogy általam valami olyan új energia költözik ebbe a szerzeménybe, amitől újra sláger lehet.

Annyi csodát kaptam ettől a műsortól, amit nehéz szavakkal elmondani. Emlékszem, amikor a válogatóból az aranygomb segítségével továbbjutottam. Érdemes visszanézni, milyen arcot vágtam, amikor egy-egy alkalommal kimondták a nevem. Nagyon örülök a győzelemnek, de nem elsősorban magam miatt, hanem azért, mert nagy Balázs Fecó-rajongó vagyok, és úgy vélem, az az örökzöld nyert, amelyik tényleg igazán megérdemelte a győzelmet. A kommenteket olvasva elmondhatom: jó érzés, hogy ennyien szeretnek” – árulta el.

Hot magazin hétfői feltöltés Címlap Voith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király Linda TILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint - Fotó: Hot magazin!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu