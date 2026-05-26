Válás után barátság? Szinetár Dóra szerint mindig lesz szeretet közte és Bereczki Zoltán között

Bereczki Zoltán hatalmas koncerttel ünnepelte meg 50. születésnapját a hétvégén a Papp László Budapest Sportarénaban, ahol több mint 30 éves pályafutásának legfontosabb állomásait idézte fel. Az est egyik legnagyobb pillanata kétségkívül az volt, amikor színpadra lépett volt felesége, Szinetár Dóra is, akivel hosszú éveken át alkották a hazai musicalvilág egyik legismertebb álompárját.

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán újra egy színpadon álltak

A közönség már az első pillanatban tomboló ovációval fogadta őket, hiszen 14 év után voltak ismét együtt ekkora színpadon. Dóra és Zoli összesen négy dalt adtak elő, ráadásul a jól ismert koreográfiákat is felidézték, amitől sok rajongó úgy érezhette, mintha egy pillanatra visszarepült volna az időben.

Az egykori sztárpár között láthatóan remek volt a hangulat. A dalok között kedvesen viccelődtek egymással, természetesen és felszabadultan működtek együtt, és az összes dal alatt érződött rajtuk, hogy bár a házasságuk évekkel ezelőtt véget ért, sikerült rendezniük a kapcsolatukat. A közönség ezt különösen nagy szeretettel fogadta, sokak szerint pedig példát mutattak abból, hogyan lehet egy válás után is tisztelettel és szeretettel fordulni egymás felé.

A nézők óriási ünnepléssel jutalmazták mind a négy közös produkciójukat, és a koncert egyik legemlékezetesebb pillanataivá váltak azok a percek, amikor újra együtt énekeltek.

Szinetár Dóra volt férje koncertjét mégsem tekinti lezárásnak

Szinetár Dóra a koncert után a közösségi oldalán is hosszabban írt az élményről. Elárulta, hogy eleinte tartott az egésztől, később pedig sokáig nem is tudta pontosan, hogyan viszonyuljon a közös fellépéshez. Az utolsó napokban azonban már kifejezetten várta, hogy megtörténjen a nagy találkozás a színpadon.

Korábban úgy gondolta, hogy a koncert egyfajta lezárása lesz a múltjuknak, ám az este végére rájött, hogy ezt a kapcsolatot talán nem is lehet egyszerűen lezárni. Inkább úgy érzi, hogy mindaz, ami közöttük volt, most került igazán a helyére. Dóra szerint vannak olyan emberi kapcsolódások, szeretetek és barátságok, amelyek valamilyen formában örökre megmaradnak, még akkor is, ha már régen nem szerelemről szólnak.