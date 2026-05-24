"Lehetsz király" – Bereczki Zoltán 50? Ez srác még mindig csak 20 éves! Őrületes fotókon az Aréna koncert

Tegnap zajlott le Bereczki Zoltán 50. születésnapjának apropójából szervezett nagykoncertje a Papp László Budapest Sportarénában. A koncert egy fergetes show-ban csúcsosodott ki, a produkcióban új dalok, rég nem hallott ikonikus slágerek és látványos színpadi elemek kápráztatták el a közönséget.

Bereczki Zoltán dalai mellett, ikonikus táncmozdulatait is láthatta a közönség (Fotó: Bors)

Szinetár Dóra is ott volt Bereczki Zoltán koncertjén

Jubileumi koncerttel ünnepelte 50. születésnapját Bereczki Zoltán. A népszerű musicalénekes három évtizede robbant be a showbizniszbe, ami azóta sem eresztette őt. Karrierjének legfontosabb dalai csendültek fel az est folyamán, elsőre talán mindenkinek a két legikonikusabb szerzeménye jut eszébe, mint a Lehetsz király vagy a Kerek egész, ám a listára most rég nem hallott dalok is felkerültek, miközben olyan ikonikus előadókkal duettezett, mint Szinetár Dóra.

Az egykori házaspár visszarepített minket a múltba, a kettejük lévő összhang és kémia tagadhatatlan volt. Bereczki olyan dalokat is előadott, amelyeket már régóta nem hallhatott a közönség. Feltűntek azonban egészen új számok és kollaborációk is, mint például közös új zenéje Pető Brúnóval.

Változatos produkcióival Bereczki széles korosztályt képes megszólítani, a tinédzserektől kezdve egészen az idősebb generációig jelen voltak a rajongók: tíz perccel a kezdés előtt is özönlöttek be a rajongók az arénába, közel 12 ezer jegyet vásároltak meg a nézők. Többen beszámoltak arról is, hogy a koncert alatt a mobilnet és a térerő sem működött, akkora tömeg gyűlt össze.

Bereczki Zoltán Szinetár Dórával, volt feleségével állt színpadra (Fotó: Bors)

Különleges sztárvendégek

A színész-énekes nemcsak a dalaival tartotta izzásban a hangulatot: két sláger között hosszú perceken át sztorizgatott, kulisszatitkokat árult el a dalírásról, mesélt az elmúlt évek legfontosabb történéseiről és a családjáról is, miközben sorra konferálta fel a sztárvendégeket. És bizony akadt belőlük bőven! A színpadon megfordult Bereczki Zoltán volt felesége mellett Janza Kata, Veres Mónika „Nika”, Szőke Niki, Vitáris Iván, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt Mázs és Pethő Brúnó is, így az este igazi sztárparádévá vált.