Külföldön lazul fiával a garázdaságért körözött Kuno Márió: megszólalt a gyerek édesanyja!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 18:05
A fiatal, bizonyára érdemei mentén híres „előadó” úgy „jár-kel” a körözési listán, mintha csak ez lenne a hivatása. A renitens előadó nagy barátja a bűnnek, de mivel nem ő a legélesebb kés a fiókban, rendre szembekerül a hatóságokkal. Kunu Máriót most éppen garázdaság miatt keresik.
Jogosnak tűnik a kérdés, ami hírünk hallatán bizonyosan minden jóérzésű ember fejében megfordul: mikor vonják ki végre a forgalomból Kunu Gyulát, akit követői csak Kunu Márióként ismernek? Gyula ugyanis immáron sokadjára vét a törvény ellen, ráadásul nem is nagyon válogat a bűncselekmények közül, ha éppen kedve szottyan elkövetni egyet-egyet. Volt már ellene érvényben elfogató parancs drog ügyben, de támadott már közfeladatot ellátó személyre, keresték zaklatásért, most pedig garázdaság miatt került fel a police.hu oldalon található körözési listára.

Kunu Márió megint a körözési listán. Most garázdaság kmiatt keresi a rendörség
Kunu Márió körözési listán. Most garázdaság miatt keresi a rendörség (Fotó: instagram )

Kunu Márió ismét szökésben és vele van a kisfia is

Hogy pontosan mit takar az újabb bűncselekmény, ami miatt keresik Gyulát, arról egyelőre nincsenek információink, de azt az Instagram oldaláról tudhatjuk, hogy a magyar zsaruk éppen bottal üthetik a nyomát, hiszen a honi zeneipar hírhedt alakja éppen egy napja osztotta meg követőivel, hogy kisfiával egy repülőgépen ül, vagyis elhagyta az országot. Időközben a poszt alatt már meg is jelentek a kommentelők, akik jelezték felé, hogy ideje lesz hazatérni, mert a hatóságok ismét szeretnének vele elbeszélgetni. Talán végre ki is vonnák a forgalomból… A Bors elérte gyermeke édesanyját Kunu Alexandrát, aki nem sokkal előttünk értesült arról, hogy Gyuszkót ismét keresik a „kékek”. 

Láttam a körözést, de nem tudok sem az ügyéről, sem pedig arról, hogy hol van…

mondta Gyula, vagyis Kunu Márió egykori párja, aki ezek szerint úgy bízta egy bűnözőre a gyermekét, hogy nem tudja, az hova vitte és mikor szándékozik hazahozni a kisfiút.

Kunu Márió számára lassan csak beérik egy kis pihi a rácsok mögött
Kunu Márió felesége is megszólalt az előadó újabb körözéséről (Fotó: police.hu)

Ezt követően kerestük az önmagát zenészként, előadóként aposztrofáló kétes figura menedzsmentjét is, de meglepő módon ők sem tudják, hol járhat most a körözött barátjuk, pártfogoltjuk.

 

