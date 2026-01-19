Mit neki a körözés? Ide „rejtőzött el” a rendőrök elől Kunu Márió

Huszonegy fok és szikrázó napsütés – ilyen időjárást élvezhetnek most azok, akik Dubajban lazítanak, és bizony közéjük tartozik Kunu Márió is.

Kunu Máriót garázdaság miatt körözik (Fotó: Instagram)

Ebben persze első hallásra nincsen semmi rendkívüli, hiszen miért ne élvezhetné a Kimaradás van című sláger atyja a megérdemelt januári pihenését. Igen ám, csakhogy Kunu Máriót, azaz egészen pontosan Kunu Márió Gyulát mindeközben idehaza körözi a rendőrség, most éppen garázdaság miatt!

Kunu Márió visszakerült a rendőrség körözési listájára (Fotó: police.hu)

Ráadásul Kunu Márió Gyula immáron sokadjára vét a törvény ellen, ráadásul nem is nagyon válogat a bűncselekmények közül, ha éppen unatkozik. Volt már ellene érvényben elfogatóparancs drogügyben, de támadott már közfeladatot ellátó személyre, keresték zaklatásért, most pedig garázdaság miatt került fel a police.hu oldalon található körözési listára, ahol bizony még mindig ott virít az arcképe.

A körözött Kunu Márió a kisfiával lazít

A zsaruk azonban eddig sajnos bottal üthették a törvényt csak hírből ismerő fenegyerek nyomát, Márió ugyanis napok óta Dubajban henyél, pontosabban kisfiával tölt minőségi időt, és ezt előszeretettel dokumentálja a közösségi médiában is. Úgy tűnik tehát, hogy a pulzusa nem igazán emelkedett meg attól, hogy rendőrkézen kéne lennie.

Kunu Márió a jelek szerint még mindig Dubajban próbálgatja a szépítő filtereket (Fotó: Instagram)

A Bors egyébként pár nappal ezelőtt elérte Kunu Márió gyermekének édesanyját, Kunu Alexandrát, akinek állítása szerint fogalma sem volt egykori szerelme újabb csínytevéséről.

„Láttam a körözést, de nem tudok sem az ügyéről, sem pedig arról, hogy hol van…” – fogalmazott akkor Kunu Alexandra.

Gyulát hiába várták a pesti éjszakában

Nemcsak a rajongók, hanem a rendőrök is kíváncsiak lettek volna Kunu Márióra január 17-én, szombat este. Az énekesnek ugyanis egy Nagymező utcai diszkóban lett volna jelenése, ám ő már akkor is a dubaji klímát preferálta.

„Tudomásom szerin Kunu Márió jön. Ez az utolsó információnk vele kapcsolatban. De ha véletlenül mégsem érkezne meg, akkor sincs semmi gond, hiszen nálunk ezek a fellépések csak kiegészítő elemként szerepelnek a buliban. Évente egyszer-kétszer megesik, hogy egy-egy előadó nem ér vissza Budapestre egy másik buliból. Ezzel a közönségünknek semmi gondja nincsen, hiszen ha ilyesmi történik, azt később pótoljuk” – fogalmazott Papp Gergely, aki egyébként a renitens előadó menedzsere is.