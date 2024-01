Janza Kata végre megszólalt a szerelméről - ezért más a mostani kapcsolata, mint az eddigiek

Sok mindennel foglalkozik egyszerre a mindig pörgős énekesnő: énekel, színpadon játszik, zsűritag a Duna Csináljuk a fesztivált! című műsorában, emellett édesanya és társ. Ennyi feladatot még akkor sem könnyű összeegyeztetni, ha az embert úgy hívják, hogy Janza Kata.

Janza Kata kirobbanó formában van (Fotó: Csöndör Kinga / MTVA)

– Nehezen jut időm mindenre.

Szerencsére a szüleim már akkor is nagy segítségemre voltak, amikor megszülettek a gyerekeim, és ez a mai napig így van.

Már nyugdíjasok, de továbbra is aktív életet élnek. Mindig el szoktam mondani, hogy ez a karrier nem jöhetett volna létre egy olyan csodálatos páros nélkül, mint a szüleim. Szerencsés vagyok, hogy ilyen családom van, azért pedig külön köszönet illeti őket, hogy ilyen jól alkalmazkodtak a „vándorcirkusz” életmódomhoz – kezdte mosolyogva Kata a hot! magazinnak.

Janza Kata semmit sem csinálna másképp az életében

Minden embernek fontos a manapság oly divatos énidő, amikor kizárhatja a külvilágot, és csak a saját érdekeit nézheti. A színésznő azonban ezt is arra használja, hogy építse az életét, de emiatt egyáltalán nem szomorkodik.

– A pihenésből sajnos kevés jut.

Szerencsés vagyok, mert a munkám egyben a hobbim is, így nagyon sokat töltődöm a koncertek és az előadások alatt.

Legutóbb egy baráti társaságban születésnapot ünnepeltünk, és arról beszélgettünk, hogy ki mit csinálna másképp, ha megint tizennyolc éves lehetne. Én voltam az egyedüli, aki azt mondta, hogy semmit nem csinálnék másképp, mert boldog vagyok, hogy kaptam Istentől egy tehetséget, és úgy érzem, ezzel jól tudtam bánni.

Kata azt vallja, hogy meg kell élni a pillanatot, hiszen az idő az egyetlen, amit nem szerezhetünk vissza. Emiatt volt ott az évek alatt az összes olyan eseménynél, ami fontos lehetett a számára.

– Nincs hiányérzetem az életemben. Szerető családban és párkapcsolatban élek. A pá­rom­mal másképp történnek a dolgok, mint a korábbi kapcsolataimban. Hozzátartozik a szakmai életünkhöz, hogy valamennyit adunk a sajtónak a magánéletünkből. Én ezt régebben megtettem, sőt kicsit túlzásba is vittem, hiszen ha szerelmes az ember, szeretné világgá kürtölni.

De már nem teszem: kicsit elcsendesültem.

Nem is áll szándékomban felfedni a kilétét, de azt szívesen elmondom, hogy jól vagyok, szeretve vagyok. Kivel beszélnéd meg a sikereidet, kudarcaidat, ha nem a szerelmeddel? Ha van valakid, aki társad a mindennapi küzdelmekben, az egy csodálatos dolog. Fontos, hogy nőként támogassák az embert, ebben pedig van hátországom – tette hozzá.

„Csodálatos látni a fejlődésüket”

Minden édesanya számára a legféltettebb kincsei a gyerekei. Ezzel Kata sincs másképp; elképesztően büszke Jankára és Samura.

Samu és Janka nagyon hasonlítanak édesanyjukra (Fotó: hot! magazin archív)

– A lányom, Janka követ engem a pályán; ezt elég későn ismerte fel. Mindig motoszkált benne a gondolat, hiszen mindkét szülője ezzel foglalkozik. Három évet elvégzett a jogi egyetemen, de hatalmas nyomás alatt volt, és láttuk, hogy nem boldog; már nem volt egészséges a végén. Orvostól orvosig jártunk; a mai napig hálás vagyok nekik, mert leültek velünk beszélgetni, hogy itt nem szervi bajok vannak, hanem mást tanul, mint amit igazán szeret. Végül arra jutottunk, hogy szabadítsa fel magát, és vállalja fel a vágyait. Jelen pillanatban a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem hallgatója. Büszke vagyok rá, hiszen tavaly osztályelső lett, emellett csodálatosan ír novellákat, verseket, drámákat. Samu jelenleg nem tudja, mi szeretne lenni. Az ismerőseink mindig azt mondják, hogy ő egy több ezer éves lélek: mintha nem is tizenhat éves lenne. A környezetében valahogy mindenki meggyógyul. Egy derűs fickó, aki közösségi szellemben éli az életét, összefogja a baráti társaságot, diákönkormányzatot szervez. Sokan mondják neki, hogy legyen pszichológus, mert annyira jót tesz az embereknek. Szervezéssel kapcsolatos munkakör iránt érdeklődik. Egyáltalán nem féltem őt, mert azzal a lélekkel meg személyiséggel, ami neki van, tudom, hogy rátalál majd a megfelelő útra. A gyerekeim akkor is nagyon alkalmazkodóak, amikor mondom nekik, hogy ne haragudjanak, de a tavaszi szünet épp egy bemutatómra vagy premierhetemre esik. Csodálatos látni a fejlődésüket! Szeretnék jelen lenni a főbb pillanataiknál, ezért úgy alakítom a dolgokat, hogy erre lehetőségem legyen – tette hozzá az anyuka.

„A tesóm szerint erőm teljében vagyok”

Kata úgy érzi, folyamatosan jó dolgok történnek az életében, amiért nem lehet elég hálás, hiszen minden megadatott neki, amire régebben vágyott.

– Olyan lehetőségeket is megkaptam az élettől, amik szerepeltek a bakancslistámon. Ilyen például a Dunán jelenleg is zajló Csináljuk a fesztivált! című show-műsor, ahol neves előadókkal együtt vagyok zsűritag. Az egyik különleges szempont, amely kiemeli a produkciót a többi közül, az, hogy az évszázad magyar slágerét keressük, így nemcsak a tehetségek, hanem az emlékezetes és ikonikus zenei alkotások is a középpontban állnak. Néha elviszi az ember szívét egy produkció. Ha kevésbé szerettem egy dalt, de az adott előadó varázslatos hangulatot teremt a stúdióban vagy „felszántja a színpadot”, engem már „megvett”.

Volt néhány ilyen meglepetés számomra, amikor rádöbbentem, hogy milyen jó az a dal, és mennyire passzol az adott előadóhoz

– áradozott a zsűritag.

A színésznőt nem rémiszti meg az életkora, sőt örömmel és lelkesedéssel köszöntötte az ötvenedik életévét, hiszen onnantól kezdett igazán elmélyülni önmaga megismerésében.

– Ötven felett találtam meg igazán önmagam.

Megszűntek bennem a görcsök, hogy bármit is bizonyítanom kellene

– vallotta be a művésznő. – A tesómnak volt múltkor egy megjegyzése, hogy erőm teljében vagyok, és erőt sugárzó ragyogás jön belőlem, ami miatt jó rám nézni, és hozzátette, hogy nagyon rég érezte ezt nálam.