Janza Kata a Kincsvadászok VIP-ban: "Sírva fakadtam, amikor megláttam!"

Most szombaton ismét egy új epizóddal tér vissza a Kincsvadászok VIP műsora, melyben hírességek és ismert emberek hozzák el értékesnek és érdekesnek vélt műtárgyaikat. A következő adásban Janza Kata látogat el a kereskedőkhöz, egy nem mindennapi festménnyel.
Janza Kata 30 éven át alakította Erzsébet királynét, mely annak idején karrierjének legelső musical szerepe volt. A színésznő számára hatalmas eszmei értékkel bír a festmény, melyet most eladásra kínál a Kincsvadászok kereskedőinek.
Ez volt életem első musical szerepe. Van egy ikonikus jelenet a darabban, az első felvonás végén, amit a nézők és a rajongók a legjobban szerettek. Ez az volt, amikor engem egy óriási hidraulikával felemeltek ebben a ruhában és alattam szétnyílt egy saskocsi, Ferenc József pedig ott állt mellettünk, akit Bereczki Zoltán alakított. Én ugyanebben a pozitúrában és ruhában, mint ami a festményen látható álltam és olyan elképesztő tapsvihar vette kezdetét, hogy bele sem tudtam kezdeni a dalomba. Elképesztően ikonikus része lett a darabnak ez a festmény
– meséli a színésznő a TV2 stúdiójában.
Az 1996-ban készült festmény, mely Janza Katát ábrázolja Sissiként, Uitz Péter alkotása, aki a kor egyik leghíresebb díszlet- és kellékfestője volt. A hatalmas kép 30 évig volt az Elizabeth musical fontos kelléke, majd évekig a Gödöllői Királyi Kastély falán lógott, a kiállítás részeként.
A Kincsvadászok szakértői természetesen áhítattal fogadják a festményt, melynek történetét nagy figyelemmel hallgatják.
A festmény érdekessége, hogy majdnem elveszett a színházváltásnál. Felhívott engem két díszlettervező, hogy el kell szállítaniuk ezt a képet, ekkor felajánlották nekem. Odaszaladtam a színházhoz és sírva fakadtam, amikor megláttam. Hatalmas eszmei értéke van számomra
– nem a színművésznő az egyetlen, aki csodálattal fordul az alkotás felé, az igazi Erzsébet rajongóknak igazi kincs egy ilyen relikvia.
"A rajongók szerintem szívinfarktust kapnak, ha meglátják, hogy itt állok ezzel a festménnyel" – mondta humorosan a hosszú évekig Sissi bőrébe bújó színésznő.
A festmény eredeti mása az 1800-as években készült, Wittelsbach Erzsébetről mintázva, jelenleg pedig Bécsben található. Nem a két festmény azonban az egyetlen, ami tökéletesen egyezik: Janza Kata és a királyné között őrületes hasonlóságot lehet felfedezni, így nem véletlen, hogy oly sok éven át kitűnő alakítással játszotta el Sissi szerepét.
Amikor megkaptam a szerepet minden méretem egyezett Sissi méreteivel és nagy volt a hasonlóság. Bementem a castingra és a mesterek azt mondták: Remélem jól énekel, mert megérkezett Erzsébet
– emlékszik vissza meghatódva a színművésznő.
Hogy mi lesz a sorsa a különleges festménynek az szombat este kiderül a Kincsvadászok VIP műsorában, 19:55-kor a TV2 csatornáján.
