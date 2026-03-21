Janza Kata a Kincsvadászok VIP-ban: "Sírva fakadtam, amikor megláttam!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 07:00
Erzsébet, vagy ahogyan a köznyelvben hívjuk, Sissi, a magyarok kedvenc királynéja most újjá éled, Janza Kata személyében. A színésznő egy ikonikus festménnyel érkezik a Kincsvadászok VIP műsorába, amely nem csak az ő, hanem a rajongók számára is hatalmas kincs.
Most szombaton ismét egy új epizóddal tér vissza a Kincsvadászok VIP műsora, melyben hírességek és ismert emberek hozzák el értékesnek és érdekesnek vélt műtárgyaikat. A következő adásban Janza Kata látogat el a kereskedőkhöz, egy nem mindennapi festménnyel.

Janza Kata egy Sissi relikviával érkezik a Kincsvadászok VIP-ba (Fotó: TV2)

Janza Kata 30 éven át alakította Erzsébet királynét, mely annak idején karrierjének legelső musical szerepe volt. A színésznő számára hatalmas eszmei értékkel bír a festmény, melyet most eladásra kínál a Kincsvadászok kereskedőinek.

Ez volt életem első musical szerepe. Van egy ikonikus jelenet a darabban, az első felvonás végén, amit a nézők és a rajongók a legjobban szerettek. Ez az volt, amikor engem egy óriási hidraulikával felemeltek ebben a ruhában és alattam szétnyílt egy saskocsi, Ferenc József pedig ott állt mellettünk, akit Bereczki Zoltán alakított. Én ugyanebben a pozitúrában és ruhában, mint ami a festményen látható álltam és olyan elképesztő tapsvihar vette kezdetét, hogy bele sem tudtam kezdeni a dalomba. Elképesztően ikonikus része lett a darabnak ez a festmény 

– meséli a színésznő a TV2 stúdiójában.

Az 1996-ban készült festmény, mely Janza Katát ábrázolja Sissiként, Uitz Péter alkotása, aki a kor egyik leghíresebb díszlet- és kellékfestője volt. A hatalmas kép 30 évig volt az Elizabeth musical fontos kelléke, majd évekig a Gödöllői Királyi Kastély falán lógott, a kiállítás részeként.

A Kincsvadászok szakértői is csodálattal tekintenek a hatlmas festményre (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok szakértői természetesen áhítattal fogadják a festményt, melynek történetét nagy figyelemmel hallgatják.

A festmény érdekessége, hogy majdnem elveszett a színházváltásnál. Felhívott engem két díszlettervező, hogy el kell szállítaniuk ezt a képet, ekkor felajánlották nekem. Odaszaladtam a színházhoz és sírva fakadtam, amikor megláttam. Hatalmas eszmei értéke van számomra 

– nem a színművésznő az egyetlen, aki csodálattal fordul az alkotás felé, az igazi Erzsébet rajongóknak igazi kincs egy ilyen relikvia.

"A rajongók szerintem szívinfarktust kapnak, ha meglátják, hogy itt állok ezzel a festménnyel" – mondta humorosan a hosszú évekig Sissi bőrébe bújó színésznő.

A színésznő és Erzsébet királyné között elképesztő a hasonlóság (Fotó: TV2)

A festmény eredeti mása az 1800-as években készült, Wittelsbach Erzsébetről mintázva, jelenleg pedig Bécsben található. Nem a két festmény azonban az egyetlen, ami tökéletesen egyezik: Janza Kata és a királyné között őrületes hasonlóságot lehet felfedezni, így nem véletlen, hogy oly sok éven át kitűnő alakítással játszotta el Sissi szerepét.

Amikor megkaptam a szerepet minden méretem egyezett Sissi méreteivel és nagy volt a hasonlóság. Bementem a castingra és a mesterek azt mondták: Remélem jól énekel, mert megérkezett Erzsébet

 – emlékszik vissza meghatódva a színművésznő.

Hogy mi lesz a sorsa a különleges festménynek az szombat este kiderül a Kincsvadászok VIP műsorában, 19:55-kor a TV2 csatornáján.

 

