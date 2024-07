„Egy feleségnek kötelessége...” — G.w.M videóban üzent Kulcsár Edinának

G.w.M és Kulcsár Edina 2023. februárjában mondták ki a boldogító igent, igaz csak szűk családi körben, ugyanis a gigaesküvő Amara születése, illetve a következő trónörökös miatt még várat magára. Ennek ellenére a rapper nagyon tudatos a házasságában, már csak abban a tekintetben is, hogy mit kell elvárnia a feleségétől. Erről most egy TikTok-videóban számolt be.

G.w.M és Kulcsár Edina kicsivel több mint egy éve házasok (Fotó: archív/hot! magazin)

G.w.M: Egy feleségnek kötelessége...

A rapper alig pár órája posztolt Edinával egy videót, aminek az a lényege, hogy a feleségének inni és enni kell adnia a férjének. Persze, a felvétel viccből készült, hiszen a hang, amire G.w.M tátogott, az egy trendnek a része, és általában a házaspárok készítenek rá videót. Edina persze először azt sem tudta miről van szó, hiszen férje csak az arcába nyomta a kamerát, aztán leesett neki is a poén.

Egy feleségnek kötelessége enni és inni adni a férjének, ugyanis a Genfi egyezmény kimondja a fogvatartottak ellátását

– hangzik el a videóban, s egyúttal ebből az is kiderült, hogy felesége még nem adott életet a kisfiának, ugyanis pocakkal ült otthon.

Napokon belül megszületik a következő trónörökös

Nincs már sok idő vissza, hamarosan megszületik a G.w.M gyerekei közül a legkisebb. Kulcsár Edina és G.w.M egyelőre nagy titokban kezelik a trónörökös érkezését, de annyit biztosan tudni lehet, hogy elindult a visszaszámlálás. Hogy ezt honnét tudjuk? Nos, az egykori szépségkirálynő nemrég közzétette az interneten, hogy túl van az utolsó vérvételen kisfia születése előtt. Az anyukák pedig jól tudják, ez azt jelenti, a kicsi két héten belül világra fog jönni, tekintve, hogy az utolsó vérvétel nem lehet régebbi ennél az időpontnál. Azaz Edina és G.w.M legkésőbb augusztus első napjaiban a kezében tarthatja majd a trónörököst.